APA ots news: FMA begrüßt Empfehlungen der Europäischen Bankenaufsicht zur Effizienzsteigerung in der Finanzregulierung

Konkrete Vorschläge der EBA können Ressourcen freisetzen und  
regulatorischen Aufwand verringern - vor allem für kleine, 
nicht-komplexe Banken 

Wien (APA-ots) - Die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) begrüßt  
von der der 
Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) vorgelegten 21 Empfehlungen 
zur Effizienzsteigerung in der Bankenregulierung . Die Maßnahmen 
können dazu beitragen, Komplexität zu reduzieren und Ressourcen 
freizusetzen , die für neue Herausforderungen wie digitale Resilienz, 
neue Geschäftsmodelle, Geldwäscheprävention und Verbraucherschutz 
benötigt werden. 

Die von der EBA vorgeschlagenen Maßnahmen stärken den Binnenmarkt 
und die Bankenunion und bauen auf den seit der Finanzkrise 
etablierten Standards auf. Durch effizientere Strukturen und klare 
Regeln unterstützen sie die Finanzmarktstabilität . Gleichzeitig 
ermöglichen sie risikoorientierte Erleichterungen bei kleinen, nicht- 
komplexe Instituten. 

"Seit der Finanzkrise haben wir durch Regulierung und Aufsicht 
umfassend gestärkt und damit die Stabilität des Finanzmarkts auf ein 
solides Fundament gestellt", erklärte 

FMA-Vorstand Helmut Ettl , der auch stellvertretender 
Vorsitzender der EBA ist. "Jetzt ist es an der Zeit, das Regelwerk zu 
durchforsten, Komplexität zu verringern und Ineffizienz zu 
beseitigen." 

Zentrale Schwerpunkte der EBA-Empfehlungen: 

- 

Reduktion der technischen Umsetzungsstandards und Leitlinien ( 
Level 2/3) , die gesetzliche Regelungen in der EU ergänzen. 

- 

Vereinfachung und Koordinierung von Meldepflichten, wodurch laut 
EBA bis zu 25% an Kosten eingespart werden könnten. 

- 

Ganzheitliche Analyse des Regelwerks mit dem Ziel, die sehr 
zahlreich gewordenen Kapitalpuffer, Liquiditätsvorschriften, 
Ausschüttungs- und andere Regeln mit einen holistischen Blick zu 
vereinfachen. 

- 

Das gilt insbesondere für die systematischere Anwendung 
vereinfachter Regeln für kleine und nicht-komplexe Institute - für 
Österreich besonders bedeutsam. 

"Die FMA hat Proportionalität schon immer gefördert, weil dies 
der gewachsenen Struktur des österreichischen Finanzmarkts 
entspricht", so FMA-Vorständin Mariana Kühnel . "Hier prüfen wir 
Vereinfachungen von Meldepflichten und von Kapital- und 
Pufferanforderungen." 

APA

