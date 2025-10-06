APA ots news: Kapitalmarkt-Update:

Werbung ausblenden

    OMV passt Dividendenpolitik an, stärkt Resilienz und freien  
Cashflow, fokussiert Investitionen auf Wachstumsbereiche bis 
2030 

Wien (APA-ots) - - 

OMV wird bis 2030 zu einem integrierten, nachhaltigen Unternehmen 
für Energie, Kraftstoffe und Chemikalien 

- 

CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten von > EUR 6,5 Mrd. bis 
2030 

- 

Cashflow aus der Betriebstätigkeit [1] von > EUR 6 Mrd. bis 2030 

- 

Organische Investitionen [2] durchschnittlich bei jährlich rund 
EUR 2,8 Mrd. im Zeitraum 2026-2030, davon 30 % für nachhaltige 
Projekte 

- 

Bestätigtes Effizienzprogramm mit über EUR 500 Mio. operativem 
Cashflow-Effekt bis 2027, inkl. Kostensenkungsprogramm 

- 

Stärkung der Aktionärsrenditen durch aktualisiertes 
Dividendenmodell 

- 

Abschluss der Transaktion Borouge Group International erwartet in 
Q1 2026 

- 

Erwartete Gesamtproduktion von Öl- und Gasproduktion von rund 
400.000 boe/d bis 2030 

- 

Neptun Deep in Zeitplan und Budget, erstes Gas erwartet 2027 

- 

SAF/HVO-Anlage und grüne Wasserstoffproduktion im Plan, 
Inbetriebnahme bis 2028 

- 

OMV hält Netto-Null-Ziel für Scopes 1, 2 und 3 bis 2050 aufrecht 

OMV meldete heute bedeutende Fortschritte bei der Umsetzung ihrer 
Strategie 2030 und ihrer Ambition, ein integrierter, nachhaltiger 
Anbieter für Energie, Kraftstoffe und Chemikalien zu werden. Das 
Unternehmen gab aktualisierte finanzielle und strategische Ziele 
bekannt, die den Einfluss der wirtschaftlichen und geopolitischen 
Volatilität auf das Geschäft von OMV berücksichtigen. Zur weiteren 
Stärkung der finanziellen Resilienz passt OMV die kumulierten 
organischen Investitionen für den Zeitraum 2026 bis 2030 um insgesamt 
EUR 5 Milliarden an, setzt effizienzsteigernde Maßnahmen und 
reduziert die mit der Transformation des Unternehmens verbundenen 
Risiken durch strategische Anpassungen der Taktung bei Investitionen 
in nachhaltige Projekte. 

OMV konzentriert sich weiterhin darauf, einen robusten Cashflow 
mit dem integrierten Portfolio aus Energie, Kraftstoffen und 
Chemikalien zu erzielen. Die Konzernstrategie basiert auf dem 
erwarteten Wachstum im Geschäftsbereich Chemicals durch die 
Beteiligung an Borouge Group International (im Folgenden "BGI"), 
erneuerbaren Kraftstoffen einschließlich Wasserstoff, erneuerbarer 
Energie sowie Gas mit dem Vorzeigeprojekt Neptun Deep. Ergänzt wird 
dies durch langfristige Innovationen bei chemischem Recycling und 
Geothermie. 

Durch die Entkonsolidierung von Borealis nach erfolgter Gründung 
von Borouge Group International werden sich die kumulierten 
organischen Investitionsaufwendungen von OMV für den Zeitraum 2026 
bis 2030 um rund EUR 3,5 Milliarden verringern. Die Formierung von 
BGI zum viertgrößten Polyolefinunternehmen der Welt verläuft nach 
Plan - der Abschluss der Transaktion wird im ersten Quartal 2026 
erwartet. Darüber hinaus wird OMV die Kapitalallokation in den 
Geschäftsbereichen Fuels und Energy optimieren und die organischen 
Investitionen um weitere EUR 1,5 Milliarden reduzieren. Zudem werden 
bestimmte Nachhaltigkeitsprojekte über das Jahr 2030 hinaus 
verschoben, um Risiken und Chancen besser in Einklang zu bringen. OMV 
hält an einer disziplinierten Kapitalallokation über alle 
Geschäftsbereiche hinweg fest. Gas bleibt ein wesentlicher Faktor für 
die agile Transformation von OMV. Wichtige Fortschritte sind dabei 
sowohl durch organisches als auch anorganisches Wachstum geplant. OMV 
will seine Öl- und Gasproduktionskapazitäten bis 2030 auf rund 
400.000 boe/d steigern. 

Alfred Stern, Vorstandsvorsitzender und CEO von OMV : "Unsere 
aktualisierten Ziele und strategischen Initiativen stärken die 
langfristige Resilienz von OMV und bereiten uns auf eine erfolgreiche 
Zukunft in einem herausfordernden Umfeld vor. Wir setzen auf 
verantwortungsvolles Wachstum und Wertschöpfung für unsere 
Stakeholder:innen. Mit den bedeutenden Fortschritten beim Neptun Deep 
-Projekt und dem Ausbau unseres diversifizierten Gasportfolios sind 
wir bestens aufgestellt, um die Energieversorgung in Europa zu 
sichern und unsere Marktposition zu stärken. Die Gründung von Borouge 
Group International ist ein bedeutender Meilenstein für unsere 
Strategie im Bereich Chemicals und verschafft uns Zugang zu 
attraktiven Wachstumsregionen und modernster Technologie. Unsere 
Beteiligung an Borouge Group International, die Projekte für 
erneuerbare Kraftstoffe und unser Gasprojektportfolio sind zentrale 
strategische Wachstumstreiber für die Zukunft." 

OMV hält an ihrer agilen Transformation fest und setzt weiterhin 
auf gezieltes Wachstum, starke Cash-Generierung und attraktive 
Dividenden - im Sinne einer nachhaltigen Wertschöpfung für alle 
Stakeholder:innen. OMV erwartet das für die Zeit bis 2030 gesetzte 
Ziel für ein CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten bei mehr als 
EUR 6,5 Milliarden. Das CCS Ergebnis vor Sondereffekten soll bis 2030 
EUR 9 je Aktie übersteigen. Zudem wird bis 2030 ein Cashflow aus der 
Betriebstätigkeit von über EUR 6 Milliarden angestrebt. 
Angesichts des herausfordernden Marktumfelds hält das Unternehmen an 
einer disziplinierten Kapitalallokation fest, wobei sich die 
organischen Investitionen auf durchschnittlich rund EUR 2,8 
Milliarden pro Jahr im Zeitraum 2026 bis 2030 belaufen sollen. Etwa 
30 Prozent davon sollen in Nachhaltigkeitsprojekte fließen. 

Das Unternehmen hat seinen Aktionär:innen kontinuierlich starke 
Renditen geliefert, unterstützt durch eine robuste Cash-Generierung 
und eine disziplinierte Kapitalallokationsstrategie. In den 
vergangenen vier Jahren hat OMV die reguläre Dividende um mehr als 30 
Prozent erhöht. Mit einer Dividendenrendite von nahezu 13 Prozent 
gehört OMV zu den Spitzenreitern in ihrer Branche. 

Ab 2026 wird die Grundlage für Ausschüttungen an die 
Aktionär:innen geändert. OMV wird 50 Prozent der OMV zuzurechnenden 
BGI-Dividenden sowie 20 bis 30 Prozent des operativen Cashflows ohne 
OMV zuzurechnende BGI-Dividenden ausschütten. Die überarbeitete 
Ausschüttungs-Politik stellt sicher, dass OMV Aktionär:innen von der 
Performance von BGI profitieren, während die starke Erfolgsbilanz von 
OMV bei attraktiven und wettbewerbsfähigen Ausschüttungen gewahrt 
bleibt. Die Struktur einer progressiven regulären Dividende zuzüglich 
einer zusätzlichen variablen Dividende bleibt bestehen, sofern die 
Verschuldungsquote unter 30 Prozent liegt. Die neue Dividendenpolitik 
gilt ab dem Geschäftsjahr 2026, mit Auszahlung der Dividenden im Jahr 
2027. Für das Geschäftsjahr 2025 bleibt die aktuelle 
Dividendenpolitik bestehen, mit Auszahlung der Dividenden im Jahr 
2026. 

OMV bleibt dem Ziel verpflichtet bis 2050 Netto-Null-Emissionen 
in Scope 1, 2 und 3 zu erreichen. Bis 2030 will das Unternehmen die 
Scope 1- und Scope 2-Emissionen um 30 Prozent sowie die Scope 3- 
Emissionen um 20 Prozent (jeweils gegenüber dem Bezugsjahr 2019) 
reduzieren. Auch die Ziele, dem Abfackeln und Ablassen von 
Erdölbegleitgas zu beenden und die Methanemissionen bis 2030 auf 
unter 0,1 Prozent zu senken, bleiben unverändert. 

Energy: Ausbau der Gasproduktion und selektive Projekte im 
Bereich der erneuerbaren Energien 

Als wichtige Brückentechnologie ist Gas zentraler 
Wachstumstreiber für OMV im Geschäftsbereich Energy. Dies wird durch 
höhere Investitionen in Explorations- und Produktionsaktivitäten 
sowie die Umsetzung vielversprechender Entwicklungsprojekte 
untermauert. In der nördlichen Region wird OMV weiterhin an 
Gasprojekten arbeiten, wie etwa im Gebiet des Haydn/Monn-Feldes, das 
an bestehende Produktionszentren in Norwegen angrenzt. 

In Rumänien wird erwartet, dass das Projekt Neptun die zukünftige 
jährliche Gasproduktion des Landes verdoppelt, während OMV Petrom 
weiterhin den Block Han Asparuh vor der Küste Bulgariens erkundet. In 
Nordafrika baut OMV seine Produktion aus, insbesondere in Libyen. 
Zusätzlich zu organischem Wachstum und zur Kompensation des 
natürlichen Rückgangs verfolgt OMV aktiv anorganische 
Wachstumschancen, um das Explorations- und Produktionsportfolio 
weiter zu stärken und das Unternehmen als starken Marktakteur in 
Europa zu positionieren. Die Gesamtproduktion wird bis 2030 auf rund 
400.000 boe/d geschätzt, bei einem Cash-Break-even von unter 30 
USD/boe. Dies soll durch organisches Wachstum sowie gezielte Fusionen 
und Übernahmen in und um Europa erreicht werden. 

Im Bereich erneuerbare Energien passt OMV das Tempo an, hält 
jedoch an der übergeordneten strategischen Ausrichtung fest. Der 
Aufbau des erneuerbaren Portfolios in Südosteuropa bleibt im Fokus 
des Unternehmens, wobei OMV Petrom in dieser Region zu einem 
führenden Marktakteur werden soll. Gleichzeitig werden die 
Investitionszyklen in Geothermieprojekten angepasst. Das Joint 
Venture deeep wird 2028 rund 20.000 Haushalte in Wien mit CO- 
neutraler Fernwärme versorgen, mit der Option, die Versorgung nach 
2030 auf 200.000 Haushalte auszuweiten. Weitere Projekte umfassen die 
Evaluierung des geothermischen Potenzials in der Steiermark im Jahr 
2026. 

Fuels: Stärkung des profitablen Kraftstoffgeschäfts bei 
gleichzeitiger Nutzung von Möglichkeiten im Bereich der nachhaltigen 
Mobilität 

Im Geschäftsbereich Fuels konzentriert sich OMV auf die 
Optimierung der Wertschöpfungskette und eine stärkere Integration in 
Chemicals, um die Kosteneffizienz zu verbessern und höhere Margen zu 
erzielen. OMV baut seine Position im Retail- und Trading-Geschäft aus 
und nimmt neue Möglichkeiten in den Bereichen erneuerbare 
Kraftstoffe, chemische Rohstoffe und nachhaltige Mobilität wahr. Bei 
nachhaltigen Kraftstoffen und Chemikalien - wie HVO, Ethanol, 
Nachhaltiger Flugkraftstoff (SAF), Biodiesel und biobasierten 
Olefinen - geht OMV in den Kernmärkten von einer durchschnittlichen 
jährlichen Wachstumsrate von 6,5 Prozent bis 2040 aus. Im Bereich der 
Erneuerbaren zielt OMV auf eine Produktionskapazität von 900.000 
Tonnen ab und setzt dabei auf flexible, ertragsstarke Projekte wie 
etwa Anlagen zur Herstellung von grünem Wasserstoff und SAF/HVO in 
Österreich und Rumänien. 

Bis 2030 will OMV 5.000 leistungsstarke Ladepunkte für 
Elektrofahrzeuge erreichen und führende Marktpositionen in den 
wichtigsten CEE-Ländern einnehmen. Gleichzeitig soll die 
Infrastruktur für elektrisch betriebene Schwerlastfahrzeuge ausgebaut 
werden. Es wird erwartet, dass das Retail-Geschäft von OMV rund EUR 
600 Millionen und die Aktivitäten im Bereich der erneuerbaren 
Kraftstoffe und chemischen Rohstoffe EUR 200 bis 300 Millionen pro 
Jahr zum Operativen Ergebnis vor Sondereffekten beitragen werden. Der 
operative Cashflow soll um mehr als 50 Prozent gegenüber 2024 
steigen. Das Tempo bei der Umsetzung der Projekte wird auf die 
Nachfrage und die Marktentwicklungen abgestimmt, und durch eine 
flexible Zeitplanung sollen auch neue Möglichkeiten entsprechend 
genutzt werden können. 

Chemicals: Beschleunigung des Wachstums im Chemiebereich durch 
BGI, Rohstoffintegration und Förderung innovativer 
Kreislaufwirtschaftsprojekte 

Im Geschäftsbereich Chemicals verläuft die Gründung von Borouge 
Group International nach Plan und soll im ersten Quartal 2026 
abgeschlossen werden. Die große Mehrheit der behördlichen 
Genehmigungen ist mittlerweile erteilt, darunter auch die 
Genehmigungen für ausländische Direktinvestitionen in den Vereinigten 
Staaten und in Österreich. 

BGI wird der weltweit viertgrößte Polyolefin-Produzent sein. Die 
paritätische Beteiligungs- und Kontrollstruktur steigert den 
Portfoliowert von OMV. BGI ermöglicht den Zugang zu High-End-Märkten 
und kostengünstigen Rohstoffen (für 70 Prozent der Produktion) sowie 
einen robusten Cashflow. Ab 2026 erwartet OMV durch Borouge Group 
International eine Mindestdividende von mehr als USD 1 Milliarde und 
damit eine erhebliche Stärkung der finanziellen Performance des 
Konzerns. 

Im raffinerieintegrierten Chemiegeschäft strebt OMV an, die 
Auslastung der Cracker durch Raffinerieintegration und langfristige 
Lieferverträge auf über 90 Prozent zu maximieren. OMV baut das 
Geschäft mit nachhaltigen Chemikalien im Einklang mit der steigenden 
Marktnachfrage aus. Aufbauend auf dem technischen Erfolg der ReOil®- 
Anlage mit 16.000 Tonnen Kapazität konzentriert sich das Unternehmen 
auf Kostenoptimierung und die Vorbereitung des nächsten 
Ausbauschritts zu einer 200.000 Tonnen-ReOil®-Anlage nach 2030. Diese 
Erweiterung unterstützt die strategische Ambition von OMV, 
Kreislaufwirtschaft in der Chemie voranzutreiben und das 
kohlenstoffarme Portfolio zu stärken. Das Basischemikaliengeschäft 
von OMV soll bis 2030 rund EUR 200 Millionen zum CCS Operativen 
Ergebnis vor Sondereffekten beitragen. 

[1] Einschließlich Net-Working-Capital-Effekte 

[2] Einschließlich nicht zahlungswirksamer Investitionen 

