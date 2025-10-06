Werbung ausblenden

APA ots news: OeNB: Neuerungen bei SEPA-Überweisungen

dpa-AFX · Uhr
    SEPA-Echtzeitüberweisungen und IBAN-Namensabgleich ab Oktober  
verpflichtend 

Wien (APA-ots) - Mit 9. Oktober 2025 gibt es wesentliche Neuerungen für  
den 
europäischen Zahlungsverkehr: Ab diesem Tag sind alle Banken und 
Zahlungsdienstleister im Euroraum verpflichtet, SEPA- 
Echtzeitüberweisungen empfangen und durchführen zu können - und das 
ohne zusätzliche Kosten gegenüber herkömmlichen SEPA-Überweisungen. 

Automatischer Abgleich von Namen und IBAN vor jeder Überweisung 

Ein wichtiges neues Sicherheits-Feature ist auch die 
Empfänger:innen-Überprüfung: Zukünftig wird bei jeder SEPA- 
Überweisung - also einer Euro-Überweisung innerhalb des europäischen 
Zahlungsraums - vor der Freigabe der Zahlung überprüft, ob der 
Empfängername mit dem tatsächlichen Kontoinhaber der IBAN 
übereinstimmt. Das gilt sowohl für klassische als auch für 
Echtzeitüberweisungen. Damit werden Fehlüberweisungen und 
Betrugsfälle reduziert. 

Die Rückmeldung an die Zahler:innen erfolgt in Echtzeit und kann 
beispielsweise lauten: "Eingegebener Name stimmt mit dem bzw. der 
Kontoinhaber:in überein", "Eingegebener Name stimmt nahezu mit dem 
bzw. der Kontoinhaber:in überein" oder "Eingegebener Name stimmt 
nicht mit dem bzw. der Kontoinhaber:in überein". Bei einer nahezu 
Übereinstimmung wird dem Zahlenden ein Vorschlag für den korrekten 
Namen des Kontoinhabers angezeigt. Auch technische Probleme oder 
fehlende Unterstützung durch die Empfängerbank werden transparent 
kommuniziert. "Der automatische Namensabgleich funktioniert wie ein 
Ampelsystem. Bei Grün können sie ganz entspannt überweisen. Bei Rot 
sollten Sie das auf keinen Fall tun. Bei Rot geht man auch nicht über 
die Straße", empfiehlt Josef Meichenitsch, der für den 
Zahlungsverkehr zuständige Direktor in der Oesterreichischen 
Nationalbank (OeNB). 

Mehr Sicherheit und Transparenz im Zahlungsverkehr 

Die verpflichtende Empfänger:innen-Überprüfung stellt einen 
wichtigen Schritt zur Erhöhung der Sicherheit im Zahlungsverkehr dar. 
Sie wird kostenlos angeboten und ist über alle Kanäle verfügbar, über 
die Zahlungen ausgelöst werden können - vom Onlinebanking bis zum SB- 
Terminal. 

Die Verordnung, die bereits am 13. März 2024 vom Europäischen 
Parlament und dem Rat verabschiedet wurde, verfolgt das Ziel, 
Echtzeitüberweisungen als neuen Standard im Zahlungsverkehr zu 
etablieren. Geldtransfers sollen künftig rund um die Uhr, an 365 
Tagen im Jahr, innerhalb von Sekunden abgewickelt werden. 

Ausblick und Empfehlungen 

Die Oesterreichische Nationalbank empfiehlt Unternehmen und 
Privatkund:innen, sich nochmals vorab mit den neuen Anforderungen 
vertraut zu machen. Besonders für Geschäftskund:innen ist es ratsam, 
Rechnungen mit korrekt hinterlegten Namen der Kontoinhaber:innen 
auszustellen und QR-Codes für Zahlungen zu nutzen, um die 
Empfänger:innen-Überprüfung zu erleichtern. 

Rückfragehinweis: 
   Oesterreichische Nationalbank 
   Mag. Marlies Schroeder, MiM 
   Telefon: +43-1-404 20-6900 
   E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at 
   Website: https://www.oenb.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/156/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0043    2025-10-06/09:53
