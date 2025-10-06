Werbung ausblenden

Bayern plant Entwicklungszentrum für Chips kommender Generationen

Reuters · Uhr
Artikel teilen:
Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat am Montag den Aufbau eines Entwicklungszentrums für neuartige Computerchips vorgeschlagen.

Ergänzend wolle er das bayerische Programm der "Super-Professuren" ausweiten, sagte der CSU-Politiker nach einem Treffen mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Forschung in Nürnberg. Hierbei handelt es sich um überdurchschnittlich bezahlte Stellen an Lehrstühlen, mit denen Bayern ausländische Spitzenkräfte anlocken will.

Der angedachte "Future Chip Hub" solle unter anderem photonische und Neurochips entwickeln, fügte Söder hinzu. "Unsere Strategie ist, nicht nur etwas nachzubauen, sondern eigene Kompetenzen und Strukturen zu entwickeln." Für dieses Projekt hoffe er auf Fördergelder des Bundes. Photonische Prozessoren arbeiten mit Licht statt Strom und sind dadurch schneller bei geringerem Energiebedarf. Neurochips können elektrische Impulse des Gehirns auslesen, um etwa Geräte mit Hilfe von Gedanken zu steuern. Die US-Firma Neuralink des Tech-Milliardärs Elon Musk setzt solche Halbleiter zur Behandlung von Gelähmten ein.

(Bericht von Hakan Ersen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 05.10.2025
Was Anleger bei Aktien im vierten Quartal erwarten dürfengestern, 19:38 Uhr · onvista
Put-Optionsscheine
Gegen Verluste absichern - so einfach funktioniert's03. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden