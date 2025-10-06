Werbung ausblenden

Devisen: Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1678 US-Dollar

dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Montag gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1678 (Freitag: 1,1734) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8563 (0,8522) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86950 (0,87260) britische Pfund, 175,22 (172,90) japanische Yen und 0,9314 (0,9343) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl

