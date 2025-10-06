EQS-CMS: Infineon Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Infineon Technologies AG / Aktienrückkäufe vom 29. September 2025 bis zum 03. Oktober 2025

Infineon Technologies AG:

Aktienrückkaufprogramm 2025 – Wöchentliche Zwischenmeldung 3

Neubiberg, 06. Oktober 2025

Aktienrückkaufprogramm 2025 – Woche 3 vom 29. September bis 03. Oktober 2025 / 3. Zwischenmeldung

Bekanntmachung nach Art.5 Abs.1 lit.b) der Verordnung (EU) Nr.596/2014 und Art.2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Im Zeitraum vom 29. September 2025 bis einschließlich 03. Oktober 2025 hat die Infineon Technologies AG insgesamt 45.000 Aktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2025 erworben, das am 15. September 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgegeben wurde. Der Rückkauf erfolgt im Auftrag der Infineon Technologies AG durch Einschaltung eines unabhängigen Kreditinstituts über den Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Aktienrückkaufprogramm 2025

Date Aggregiertes Volumen

(Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittkurs (EUR) Handelsplatz 29 September 2025 8.000 33,0949 Xetra 30 September 2025 22.000 32,8763 Xetra 01 Oktober 2025 8.000 33,1105 Xetra 02 Oktober 2025 1.000 34,3138 Xetra 03 Oktober 2025 6.000 34,1491 Xetra

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind gemäß Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 auf der Internetseite der Infineon Technologies AG veröffentlicht unter https://www.infineon.com/de/about/investor/infineon-share/share-buyback-program

Insgesamt wurden bisher während des Aktienrückkaufs vom 15. September 2025 bis einschließlich 03. Oktober 2025 349.800 Aktien erworben.

Infineon Technologies AG

Der Vorstand

Sprache: Deutsch Unternehmen: Infineon Technologies AG Am Campeon 1-15 85579 Neubiberg Deutschland Internet: www.infineon.com

