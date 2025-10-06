EQS-News: Ausgabe von zwei Wandelanleihen zur Wachstumsbeschleunigung und Übernahme von drei Immobilien-Projektgesellschaften

EQS-News: Readcrest Capital AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

Hamburg, den 06.10.2025 - Die Readcrest Capital AG („Readcrest”, ISIN: DE000A1E89S5) hat heute Morgen die Ausgabe von zwei Wandelanleihen beschlossen, um die auf der letzten Hauptversammlung getroffenen Beschlüsse zur Neupositionierung in eine chancenorientierte Immobiliengesellschaft umzusetzen.

Zum einen hat die Readcrest eine fünfjährige Wandelanleihe mit einem Zins von 5% p.a. und einem Wandlungskurs von EUR 1,80 je Aktie gegen Bareinlagen ausgegeben. Die Anleihe wurde bei einem institutionellen Anleger vollständig platziert. Die Mittel sollen für weiteres Wachstum, den Ankauf weiterer Projekte und die Finanzierung der bestehenden Projekte genutzt werden.

Dr. Marcus Kiefer, CFO der Readcrest, kommentiert: „Vor allem der Wandlungspreis von EUR 1,80 je Aktie dokumentiert eine gewisse Erwartungshaltung an uns, was die Wertentwicklung unseres Geschäftsmodells angeht. Auch wenn wir erst noch am Anfang unserer Entwicklung stehen, ist es uns damit gelungen, Kapitalkonditionen einzuwerben, die ein wertsteigerndes Management für unsere Aktionäre möglich macht.“

Zum anderen haben die Gremien der Readcrest die Ausgabe einer Wandelanleihe für die Übernahme von drei Immobilien-Projektgesellschaften beschlossen. Gleichzeitig werden damit auch Teile des ehemaligen Geschäftsbetriebes der AOC | Die Stadtentwickler GmbH („AOC“) aus deren Insolvenzmasse übertragen.

Rolf Elgeti, CEO der Readcrest, erläutert: „Mit der Übernahme der drei Projekte und des Geschäftsbetriebes der ehemaligen AOC setzen wir den ersten wichtigen Schritt auf dem Weg unserer Neupositionierung um. Ich bin sehr froh, dass es uns gelungen ist, ein so ausnehmend fähiges und motiviertes Team mit und um Till Schwerdtfeger und einem langjährigen track record in die Readcrest integrieren zu können. Es wird essentiell sein, um unsere Wachstumspläne umzusetzen und die Chancen zu nutzen, die wir im Markt sehen.“

Till Schwerdtfeger, Geschäftsführer der zukünftigen Tochter der Readcrest, RC Stadtentwicklung GmbH, ergänzt: „Ich freue mich sehr, die Readcrest als neues Zuhause für mein Team gefunden zu haben. Gemeinsam mit dem Team der Readcrest und auch im Joint Venture mit unserem Partner KFK Holding werden wir in der Lage sein, neben der Umsetzung der vielversprechenden übernommenen Projekte, die sich aktuell bietenden Chancen am deutschen Markt für Immobilienentwicklungen zu nutzen und somit wahrscheinlich deutliche Werte für die Aktionäre der Readcrest zu schaffen.“

