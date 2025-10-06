EQS-News: Avalara erweitert Vorreiterrolle in Sachen KI mit Avi Everywhere, MCP-Servern und globalen Compliance-Innovationen

EQS-News: Avalara, Inc. / Schlagwort(e): Produkteinführung

Durch die Integration von KI-Agenten und MCP-Servern in Unternehmens-Workflows macht Avalara Compliance zu einem intelligenten, interoperablen globalen Framework, das in bisher unerreichter Skalierung funktioniert.

DURHAM, N.C. , 6. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Avalara, Inc., führend im Bereich agentenbasierter Steuer- und Compliance-Lösungen, kündigt heute bedeutende Fortschritte in Sachen betrieblicher Compliance an:

Avi, der KI-Agent von Avalara, ist nun direkt in die Arbeitsumgebungen von Nutzern integriert; modernste Model Context Protocol (MCP)-Server ermöglichen den einfachen Zugriff auf die KI-gestützte Plattform von Avalara; und eine Reihe neuer KI-Innovationen ist ab sofort in der Produktpalette verfügbar.

Weitere Informationen zu Avalaras agentenbasierter KI sind hier zu finden.

Diese Neuerungen ermöglichen es Drittanbieter-Agenten und -Systemen, APIs innerhalb des Avalara-Ökosystems nahtlos zu erkennen und zu verbinden – Compliance wird so direkt in die Workflows und Systeme von Kunden eingebettet. Das Ergebnis ist ein Wandel von isolierten Funktionen hin zu einem vollständig interoperablen Framework, das sicherstellt, dass Compliance direkt dort angesiedelt ist, wo Geschäftsabläufe stattfinden.

„Compliance ist längst kein Verwaltungsaufwand im Hintergrund mehr, sondern stellt eine geschäftskritische Funktion dar" so Scott McFarlane, CEO und Mitgründer von Avalara.

„Mit den agentenbasierten Lösungen von Avalara verkürzen unsere Kunden ihre Meldezeiten von Tagen auf Stunden. Außerdem reduzieren sie Risiken und schaffen Raum für Wachstum."

Avi Everywhere – Compliance direkt am Arbeitsplatz dank KI-Agenten

Avalaras KI-Agent Avi ist nun direkt dort eingebettet, wo Nutzer arbeiten – er beobachtet, berät und führt Compliance-Aufgaben im Arbeitsalltag aus:

Avi Browser-Erweiterung: Führt Nutzer interaktiv durch ERP-Konfigurationen und erkennt Compliance-relevante Aktionen in Echtzeit (z. B. „Benötigen Sie eine Steuerbefreiungsbescheinigung für den gerade hinzugefügten Lieferanten?"). Außerdem beantwortet Avi Compliance-Fragen auf Basis von Avalaras führendem Content.

Avi in Outlook: Scannt eingehende Rechnungen, digitalisiert und validiert sie in Bezug auf Steuern, Zölle, Tarife und Zertifikate und integriert die Ergebnisse anschließend in ERP-Systeme. So werden Kosten für die Rechnungsverarbeitung gesenkt und Compliance-Risiken früher erkannt.

MCP-Server – Das Rückgrat intelligenter, interoperabler Compliance

Avalara war Pionier in der cloudbasierten Steuerautomatisierung und wurde in den letzten zwei Jahrzehnten zum Marktführer. In Zeiten, in denen agentenbasierte KI Unternehmenssoftware neu definiert, transformiert Avalara das Feld erneut – mit einem agentenbasierten Betriebsmodell, das auf MCP-Servern, unternehmensweiten LLMs, domänenspezifischen SLMs, KI-Agenten und dem umfangreichsten Compliance-Content-Netzwerk der Branche basiert – das alles auf einer robusten, skalierbaren Multi-Cloud-Plattform.

Drittanbieter-Agenten und -Systeme können sich mit Avalaras MCP-Servern verbinden, um APIs innerhalb der Plattform zu entdecken und aufzurufen. So entstehen reibungslose Integrationen und erweiterte Funktionalitäten. Durch die Einbettung von KI-Agenten und MCP-Servern in Unternehmens-Workflows macht Avalara Compliance zu einem intelligenten, interoperablen Framework, das zuverlässige Compliance-Intelligenz global und in bisher unerreichter Skalierung bereitstellt.

Neue KI-Funktionen auf Enterprise-Niveau

Avalara führt mehrere neue, KI-gestützte Funktionen ein:

Erweiterte Regeln dank KI-Visualisierung: Nutzer können Compliance-Regeln per natürlicher Sprache erstellen, bearbeiten und visualisieren. Ob ganze Regeln, Logik-Anpassungen oder KI-Empfehlungen – Compliance-Teams gewinnen an Präzision, Geschwindigkeit und Kontrolle.

KI-gestütztes Reporting sowie Insights: Die Reporting-Suite wurde komplett neu gestaltet. Eingebettete KI erkennt Anomalien, hebt Trends hervor und erstellt individuelle Berichte und Visualisierungen – so wird aus reaktiver Berichterstattung proaktives Compliance-Management.

KI-basiertes, globales E-Invoicing: KI ordnet standardisierte Rechnungsfelder automatisch den landesspezifischen Compliance-Anforderungen zu. Mit minimalem Anpassungsaufwand und visuellen Mapping-Tools wird die Einhaltung internationaler Vorgaben beschleunigt und präziser gestaltet.

Die neuen Funktionen unterstreichen Avalaras Fortschritte in der Automatisierung von Compliance-Prozessen – wie auch der IDC MarketScape Report 2024: Worldwide SaaS and Cloud-Enabled Tax Automation Software for Enterprises bestätigte.

Erweiterte KI-Funktionalitäten

Avalara erweitert seine agentenbasierte Plattform außerdem auf neue Compliance-Bereiche:

Validierung von Steuerbefreiungszertifikaten: Digitalisiert und überprüft Zertifikate mithilfe von KI – dies reduziert Prüfungsrisiken.

Grenzüberschreitende Klassifizierung: Bestimmt HS-Codes und markiert Handelsbeschränkungen – zwei der größten Herausforderungen im globalen Handel.

Generative Steuerrecherche: Liefert Compliance-relevante Antworten inklusive Quellenangabe und nutzt Avalaras umfangreiche Steuerdatenbank – für höhere Genauigkeit als generische KI-Modelle.

Grundsteuer: Bietet KI-gestützte Klassifizierung von Sachanlagen und geografische Zuordnung.

„Die KI-gestützte Suche in Avalara Tax Research hat meine Recherchezeit um mehr als 80 % reduziert," sagt Dakota Cox, Accounts Payable bei Averitt Express, einem Avalara-Kunden.

Ökosystem- und Markteinführung

Avalara treibt weiterhin die Einführung folgender Innovationen über Partner- und Kundennetzwerke voran:

Agent-to-Agent (A2A) Registry: Avalara registriert Avi in Google AgentSpace und anderen Verzeichnissen, damit Avalaras Steuer- und Compliance-Funktionen von anderen Unternehmens-KI-Systemen entdeckt und genutzt werden können – überall dort, wo Geschäftsprozesse stattfinden.

MCP-Server-Registrierungen: Avalara trägt seine MCP-Server in führende Marktplätze und Verzeichnisse ein, um deren Einbindung in Kunden-Workflows zu ermöglichen.

Persönliche Kundentermine: Account-Manager von Avalara treffen Partner und VARs vor Ort, um die neuen Funktionen zu präsentieren und Kunden über deren Nutzen zu informieren.

Avalara Events: Das Unternehmen veranstaltet Events für Entwickler, Partner und Kunden, um praktische Einblicke in die neuesten Lösungen zu geben.

Über Avalara

Avalara ist führend im Bereich agentenbasierter Steuer- und Compliance-Lösungen. Seit mehr als zwei Jahrzehnten hat das Unternehmen eine der umfangreichsten Ressourcen für Steuerinhalte und -integrationen in der Branche aufgebaut und unterstützt über 43.000 Unternehmen und Behörden in mehr als 75 Ländern. Die speziell entwickelten KI-Agenten des Unternehmens automatisieren End-to-End-Compliance-Prozesse mit höchster Präzision – von Steuerberechnungen und -erklärungen bis hin zur Verwaltung von Freistellungsbescheinigungen und mehr. Weitere Informationen finden Sie unter Avalara.com.

