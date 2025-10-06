EQS-News: Bizcap weitet Kreditvergabe in Deutschland aus, um schnelle Finanzierung für KMU zu beschleunigen

EQS-News: Bizcap / Schlagwort(e): Expansion/Sonstiges

Bizcap weitet Kreditvergabe in Deutschland aus, um schnelle Finanzierung für KMU zu beschleunigen



06.10.2025

MÜNCHEN, 6.Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Bizcap, einer der am schnellsten wachsenden alternativen Kreditgeber für Unternehmen, hat angekündigt, im Rahmen der strategischen europäischen Expansion des Unternehmens die Kreditvergabe in Deutschland auszuweiten. Dieser Schritt unterstreicht das Engagement von Bizcap, kleine und mittlere Unternehmen (KMU) weltweit mit schnellen, flexiblen und transparenten Finanzierungslösungen zu versorgen.

Bizcap wurde 2019 gegründet und hat sich schnell in Australien, Neuseeland, Singapur und dem Vereinigten Königreich etabliert. Nach dem Start in Luxemburg Anfang des Jahres bringt Bizcap sein Cashflow-freundliches Finanzierungsmodell nun auch nach Deutschland und ermöglicht den hiesigen KMU den schnellen und einfachen Zugang zu Kapital.

Über sein deutsches Angebot wird Bizcap Darlehen zwischen 5.000 und 500.000 Euro bereitstellen, wobei die Entscheidung über die Genehmigung innerhalb von nur 24 Stunden und die Finanzierung am nächsten Tag erfolgt.

Bizcap bietet Unternehmen die Möglichkeit, Kredite täglich oder wöchentlich zurückzuzahlen, und bietet erhebliche Vorfälligkeitsrabatte von bis zu 65 %. Die Anträge erfordern nur einen minimalen Papieraufwand, so dass sich die Unternehmen auf ihr Wachstum konzentrieren können und nicht auf die Bürokratie.

Albert Gahfi, Co-CEO von Bizcap Europe, sagte, dass das Angebot von Krediten in Deutschland einen wichtigen Meilenstein darstellt und das Engagement von Bizcap unterstreicht, seine Präsenz in ganz Europa auszubauen.

"Die Ausweitung der Kreditvergabe in Deutschland ist ein natürlicher nächster Schritt, da wir unser bewährtes Finanzierungsmodell auf neue Märkte ausweiten", sagte er.

"Wir haben auf Märkten wie Australien, Neuseeland, Singapur, dem Vereinigten Königreich und seit kurzem auch in Luxemburg, wo unsere schnelle und flexible Finanzierung Tausenden von KMU zum Erfolg verholfen hat, enorme Erfolge erzielt. Unser Ziel ist es, deutschen Unternehmen dabei zu helfen, ihr Potenzial auszuschöpfen, und gleichzeitig die Rolle von Bizcap als zuverlässiger Partner für KMU in ganz Europa weiter zu festigen.

Bizcap's Managing Partner für Europa Laura Schlag sagte, sie sei begeistert von der erhöhten Kapazität des Unternehmens, deutsche Unternehmen zu unterstützen, nachdem Bizcap dieses Jahr in Luxemburg gestartet ist.

"Unser schnelles Wachstum in ganz Europa spiegelt eine klare Nachfrage wider: Die KMU benötigen schnellere und aufgeschlossenere Finanzierungslösungen. Wir sind stolz darauf, diese Unterstützung zu leisten und das Ökosystem der europäischen Wirtschaft zu stärken", sagte sie.

Zalman Blachman, Co-CEO von Bizcap EU, sagte, er sei stolz darauf, dass das Unternehmen nun auch in Deutschland Kredite anbieten könne, und bezeichnete dies als einen wichtigen Schritt in der globalen Expansion von Bizcap.

"Wir konzentrieren uns jetzt darauf, ein hochkarätiges lokales Team zusammenzustellen und außergewöhnliche Talente zu gewinnen, um sicherzustellen, dass wir das gleiche skalierbare Wachstum erreichen, das wir an unseren anderen Standorten erlebt haben. Wir freuen uns darauf, deutsche Unternehmen mit der schnellen und flexiblen Finanzierung zu unterstützen, die sie für ihren Erfolg benötigen", sagte er.

Der Ansatz von Bizcap zeichnet sich durch sein aufgeschlossenes Underwriting-Modell aus, das über starre Kriterien hinausgeht und sich auf die allgemeine finanzielle Gesundheit und Leistung eines Unternehmens konzentriert. Das Unternehmen ist auch auf maßgeschneiderte Finanzierungslösungen spezialisiert und unterstützt Unternehmen aus verschiedenen Branchen. Darunter auch solche, die mit Steuerschulden zu kämpfen haben oder unter finanziellem Druck stehen. Bizcap stellt ihnen das Kapital zur Verfügung, das sie benötigen, um voranzukommen.

Anfragen zur Partnerschaft

Bizcap nimmt derzeit Partnerschaftsanfragen und direkte Anfragen von KMU entgegen. Wenn Sie mehr erfahren oder sich bewerben möchten, senden Sie eine E-Mail an partners@bizcap.eu oder besuchen Sie bizcap.eu

Über Bizcap

Bizcap ist ein weltweit tätiger bankenunabhängiger Kreditgeber, der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in Australien, Neuseeland, Singapur, dem Vereinigten Königreich und Europa schnelle und flexible Finanzierungen anbietet. Das 2019 gegründete Unternehmen Bizcap unterstützt KMU, indem es Genehmigungen innerhalb von nur drei Stunden erteilt und Finanzierungen noch am selben Tag anbietet. Bizcap hat mehr als 42.000 KMU mit einem Gesamtvolumen von mehr als 1 Milliarde Euro finanziert und verfügt über eine 4,9/5 Trustpilot-Bewertung.

Weitere Informationen finden Sie unter bizcap.eu

