DEYANG, China, 6. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- CMG-News, Deyang

Am Montag findet das traditionelle chinesische Mittherbstfest statt. Die China Media Group (CMG) hat offiziell eine Gala zu diesem Anlass veranstaltet.

https://german.cgtn.com/2025/10/06/ARTI1759752427815266

Deyang liegt in der fruchtbaren Chengdu-Ebene und verbindet moderne industrielle Stärke mit dem reichen Erbe des alten Königreichs Shu, das vor etwa 2.000 Jahren verschwand. In der Stadt befindet sich die 3.000 Jahre alte archäologische Stätte Sanxingdui, ein bedeutender Fund des 20. Jahrhunderts, der neue Einblicke in die Brillanz und Raffinesse der frühen chinesischen Zivilisation liefert.

Die Gala wird bedeutende historische Jahrestage würdigen, darunter den 80. Jahrestag des Sieges Chinas im Volkskrieg gegen die japanische Aggression und im Zweiten Weltkrieg gegen den Faschismus, den 60. Jahrestag der Gründung des Autonomen Gebiets Xizang, den 70. Jahrestag der Gründung des Uigurischen Autonomen Gebiets Xinjiang sowie den 75. Jahrestag des Einsatzes der chinesischen Volksfreiwilligenarmee in Nordkorea während des Kriegs gegen die US-Aggression. Diese Meilensteine werden in die thematischen Elemente der Gala eingebunden.

Die Veranstaltung wird in drei Kapiteln präsentiert und nutzt innovative Erzählformate wie Außenaufnahmen und Mikro-Dokumentationen, um die audiovisuellen Effekte zu verstärken.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2789471/image_5052246_44167043.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2789472/image_5052246_44167074.jpg

https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/cmg-gala-zum-mittherbstfest-2025-findet-in-sichuan-statt-302575848.html

