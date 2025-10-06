EQS-News: L&L Products / Schlagwort(e): Expansion/Vereinbarung

L&L Products eröffnet neues mitteleuropäisches Logistikzentrum in Polen, um die Produktion und Logistik zu verbessern und das Wachstum zu beschleunigen



Die Plattform wurde zusammen mit Geodis eingerichtet und verkürzt die Transportzeiten für wichtige europäische Automobilpartner

BRESLAU, Polen, 6. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- L&L Products freut sich, die offizielle Einweihung seines zusätzlichen Logistikzentrums in Breslau, Polen, bekannt zu geben, das einen wichtigen Meilenstein in der Umgestaltung seiner Lieferkette darstellt. Der Hub wurde in Zusammenarbeit mit dem führenden europäischen Logistikunternehmen Geodis entwickelt und legt den Schwerpunkt auf die Ausfallsicherheit des Betriebs. Er versetzt L&L Products in die Lage, in Mitteleuropa skalierbares Wachstum zu erzielen.

Eine Auftaktveranstaltung findet bei Geodis Poland Sp. z o.o., Fabryczna 25, 55-080 Pietrzykowice, statt und beginnt um 13:00 Uhr Ortszeit. Im Rahmen der Zeremonie werden Führungskräfte von Geodis und L&L Products, darunter Vertreter des Projekt- und Betriebsteams, gemäß der polnischen Tradition mit symbolischen Gesten Ansprachen halten, um das Projekt zu feiern und ihm „Glück" zum Erfolg mitzugeben.

Durch die Trennung der Produktionskompetenz der Subunternehmer und der operativen Kompetenz von Geodis hat L&L Products eine belastbare, zukunftsfähige Plattform geschaffen, die die Logistik verbessert, die Servicequalität erhöht und das Betriebsrisiko mindert.

„Geodis hat während der gesamten Entwicklung dieses Logistikzentrums außergewöhnliche Professionalität und Engagement bewiesen", so Sophie Pacalet, Supply Chain Manager bei L&L Products. „Ihre Fähigkeit, komplexe Sachverhalte zu erfassen, funktionsübergreifende Teams zu schulen und Lösungen auf die spezifischen Bedürfnisse von L&L zuzuschneiden, war für den Erfolg dieses Projekts von entscheidender Bedeutung."

Die Umsetzung des neuen Logistikprozesses begann im Januar 2025, wobei die Mehrheit der Kunden bis August 2025 eingebunden war. Der Hub verbessert die Kundenbeziehungen durch einen schnelleren, zuverlässigeren und nachhaltigeren Logistik-Workflow und stellt sicher, dass Produkte sowohl pünktlich als auch innerhalb des Budgets geliefert werden.

„Dieser neue Logistik-Hub stellt für L&L Products einen Wendepunkt dar, nicht nur hinsichtlich der Bewältigung von Herausforderungen in der Lieferkette, sondern auch hinsichtlich der Gestaltung der Zukunft", sagt Jean-Michel Hollaender, Präsident von L&L Products Europe. „Dieser Logistik-Hub in Polen ist eine strategische Plattform, die unsere Widerstandsfähigkeit stärkt, unsere Leistungsfähigkeit steigert und uns in die Lage versetzt, schnell nach ganz Europa zu expandieren. Durch die Trennung von Produktion und Logistik haben wir Effizienzsteigerungen erzielt und ein Modell geschaffen, das unseren Kunden bereits messbaren Mehrwert bietet."

Zu den wichtigsten Vorteilen dieses neuen Hubs gehören:

Schnellere Lieferungen: Bis zu 10 Stunden Zeitersparnis pro Lieferzyklus, wodurch die Reaktionszeit verbessert und die Vorlaufzeiten verkürzt werden.

Zuverlässiger Service: Verbesserte Versandqualität, bessere Kennzeichnung und robuste IT-Abläufe sorgen für ein besseres Kundenerlebnis.

Geringere CO2-Emissionen: Kürzere Transportwege tragen zu den Nachhaltigkeitszielen von L&L Products bei.

Zukunftsfähigkeit: Skalierbarkeit durch zusätzliche Lagerflächen und neue Logistikströme in ganz Europa.

L&L Products möchte durch diesen zentralen Hub aktuelle und zukünftige Chancen nutzen. Das Unternehmen möchte mehr Kunden im Osten gewinnen, da ein Speditionsstandort in Mitteleuropa einen Wettbewerbsvorteil für L&L Products in Frankreich, Tschechien und Bursa darstellt. Die Plattform ist bewusst zukunftsfähig und skalierbar und verfügt über die Kapazität, künftig neue Warenströme von anderen Anbietern und Regionen aufzunehmen.

Über L&L Products

L&L Products vereint Fachwissen in den Bereichen Materialwissenschaft, fortschrittliche Technik und Optimierung von Fertigungsprozessen, um für Kunden einzigartige Lösungen zu entwickeln, die strukturelle Verstärkung, Substratverklebung, statische Abdichtung und akustische Verbesserung für Anwendungen in den Bereichen Automobil, Luft- und Raumfahrt, Nutzfahrzeuge, Bauwesen und Konsumgüter bieten. Seit fast 70 Jahren arbeiten unsere erfahrenen Chemiker, Wissenschaftler und Ingenieure mit Kunden auf der ganzen Welt zusammen, um Produkte leichter, stabiler und leiser zu machen. Heute beschäftigt L&L weltweit über 1.200 Mitarbeiter, verfügt über 10 Produktionsstätten und Standorte in 15 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.llproducts.com.

