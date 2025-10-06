EQS-News: Letzte Chance für strahlende Angebote: COSRX toppt Amazon Prime Big Deal Days mit fortschrittlichen Schnecken-, Peptid-Hautpflege- und Haarpflegeprodukten

EQS-News: COSRX / Schlagwort(e): Produkteinführung/Sonstiges

Letzte Chance für strahlende Angebote: COSRX toppt Amazon Prime Big Deal Days mit fortschrittlichen Schnecken-, Peptid-Hautpflege- und Haarpflegeprodukten



LONDON, 6. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Mit dem Beginn der Amazon Prime Big Deal Days (7.–8. Oktober) in Europa nimmt COSRX, die von Millionen Menschen weltweit geliebte K-Beauty-Marke, den starken Schwung seines jüngsten Berliner Pop-ups mit in das diesjährige Shopping-Event. Nach der Präsentation im Bikini Berlin (24.–30. September), wo das 6 Peptide Skin Booster Serum ohne Rabatte direkt in die Top 10 der Amazon DE Beauty-Charts (8. Platz) kam, knackt COSRX weiter Rekorde in Deutschland. Von den beliebtesten Hautpflegeprodukten bis hin zu Routinen für strahlende Haut von Kopf bis Fuß können Kunden jetzt einmal im Jahr exklusive Angebote nutzen, die während der Prime Big Deal Days vom 7. bis 8. Oktober exklusiv bei Amazon UK und DE verfügbar sind.



Der Erfolg des Pop-up-Stores in Berlin macht die Bühne frei für die Amazon Prime Big Deal DaysDer Pop-up-Store in Berlin hat die ganze Woche über viel Aufmerksamkeit bekommen und zeigt, wie COSRX auf dem hart umkämpften europäischen Beauty-Markt immer mehr an Einfluss gewinnt. Das 6 Peptide Skin Booster Serum hat es nicht nur von außerhalb der Top 100 auf Platz 8 bei Amazon DE geschafft, sondern auch die täglichen Verkaufszahlen um etwa das 3,5-Fache gesteigert – und damit seine Position als nächstes Top-Produkt von COSRX gefestigt. Verbraucher können diesen neuen Bestseller zusammen mit der kultigen Advanced Snail Linie und dem innovativen PEPTIDE-132 Ultra Perfect Hair Trio während der Amazon Prime Big Deal Days zu Sonderpreisen erwerben.

LIMITIERTE Prime Big Deal Days: COSRX Essentials überzeugen Kunden

Diese Amazon's Choice Gewinner und Bestseller der Kategorie Nr. 1 zeigen, wovon Beauty-Liebhaber in Europa nicht genug bekommen können. Sie sind jetzt als exklusive Amazon Prime Big Deal Days Angebote erhältlich.

Advanced Snail 96 Mucin Power Essence — Amazons Nummer 1 in der Kategorie „Seren" Der durch TikTok bekannt gewordene Bestseller, der weltweit für Furore sorgt und weiterhin die Charts anführt. Dieses beliebte Produkt, das erneut den ersten Platz in der Kategorie „Gesichtsseren" bei Amazon DE belegt hat, überzeugt Millionen von Menschen mit seiner intensiven Feuchtigkeitsversorgung, der Vereinheitlichung des Hauttons und seiner hautaufhellenden Eigenschaften. Jetzt mit einem Preisnachlass von über 50 % erhältlich – exklusiv während der Prime Big Deal Days.

Strahlende Haut garantiert: COSRX Peptide Trio An der Spitze steht das The 6 Peptide Skin Booster Serum (150ml), eine leichte und dennoch wirksame Formel, die mit sechs Peptiden angereichert ist, um +162 % Feuchtigkeit zu spenden, die Hauttextur zu verbessern und die Klarheit der Haut zu erhöhen – perfekt als erster Pflegeschritt der Haut. The Peptide Collagen Hydrogel Eye Patch, das auf TikTok sehr beliebt ist, wirkt gegen Schwellungen und feine Linien mit einem straffenden Effekt und liefert in nur 10 Minuten sichtbare Ergebnisse. The Peptide Collagen Lifting Glow Hydrogel Mask, ein Favorit in den sozialen Medien, der häufig in den Schönheitsroutinen von Prominenten zu sehen ist, bietet eine intensive straffende und aufhellende Pflege. Dieses Trio mit Peptiden ist in den Beauty-Kategorien von Amazon in Großbritannien und Deutschland das Must-have für Feuchtigkeit, Straffung und Glanz.

Professionelle Haarpflege für zu Hause: PEPTIDE-132 Trio COSRX, bekannt für seine preisgekrönten Hautpflege-Innovationen, expandiert in den Bereich der Haarpflege mit der Einführung des PEPTIDE-132 Ultra Perfect Hair Bonding Trios, das während der Amazon Oktober Prime Days vorgestellt wird. PEPTIDE-132 Ultra Perfect Hair Bonding Shampoo und Treatment reinigen, reparieren und nähren geschwächte Haarschäfte, während das Oil Serum hilft, die Feuchtigkeit zu schützen und zu versiegeln, um lang anhaltende Geschmeidigkeit und Elastizität zu gewährleisten. Das Trio wurde für die intensive Reparatur im Rahmen der häuslichen Pflegeroutine entwickelt und gewinnt in den Amazon-Charts für Neuerscheinungen in Großbritannien und Deutschland rasch an Beliebtheit. Dies unterstreicht die Entwicklung von COSRX vom K-Beauty-Bestseller zu einem aufstrebenden Akteur im Bereich der professionellen Haarpflege.

Informationen zu COSRX

COSRX wurde im Jahr 2013 gegründet und ist eine globale Hautpflegemarke, die für ihren „Essentials-only"-Ansatz bekannt ist: hochwirksame Inhaltsstoffe, konzentrierte Formeln und erschwingliche Preise. COSRX genießt weltweit das Vertrauen von Millionen von Menschen und hat sich durch die Viralität der sozialen Medien zu einer der einflussreichsten K-Schönheitsmarken für Haut- und Haarpflege entwickelt. Entdecken Sie COSRX auf Amazon. COSRX ist auch auf Instagram und TikTok vertreten.

