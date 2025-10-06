EQS-News: REPLOID Group AG: Alle Tagesordnungspunkte der außerordentlichen Hauptversammlung wurden beschlossen
EQS-News: REPLOID Group AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Personalie
REPLOID Group AG: Alle Tagesordnungspunkte der außerordentlichen Hauptversammlung wurden beschlossen
06.10.2025 / 11:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Wels, 6. Oktober 2025
Die REPLOID Group AG (FN 548666m) teilt mit, dass in der am 6. Oktober 2025, um 09:00 Uhr, in der Maria-Theresia-Straße 53/2 OG, 4600 Wels, abgehaltenen außerordentlichen Hauptversammlung sämtliche zur Abstimmung gestellten Punkte gemäß Tagesordnung wie vorgeschlagen beschlossen wurden. Die gefassten Beschlüsse sind im Einzelnen:
- Kenntnisnahme des Rücktritts des Aufsichtsratsmitglieds MMag. Mario Ahrer, LL.M.
- Erhöhung der Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrats von sechs auf acht
- Wahl von drei neuen Aufsichtsratsmitgliedern für eine Funktionsperiode bis zur Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2029 beschließt
- Festsetzung der Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats ab dem vierten Quartal 2025 und für das Geschäftsjahr 2026
Die sämtlichen Beschlussvorschläge wurden von der Hauptversammlung mit der jeweils erforderlichen Mehrheit angenommen.
Die vollständigen Unterlagen zu den Beschlüssen der Hauptversammlung stehen am Sitz der Gesellschaft, Maria-Theresia-Straße 53/2 OG, 4600 Wels, zur Einsichtnahme zur Verfügung.
Der Vorstand
REPLOID Group AG
Diese Mitteilung dient der unverzüglichen Information gemäß den kapitalmarktrechtlichen Bestimmungen.
06.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group. www.eqs.com
