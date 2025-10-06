Werbung ausblenden

EQS-News: REPLOID Group AG: Alle Tagesordnungspunkte der außerordentlichen Hauptversammlung wurden beschlossen

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS-News: REPLOID Group AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Personalie
REPLOID Group AG: Alle Tagesordnungspunkte der außerordentlichen Hauptversammlung wurden beschlossen

06.10.2025 / 11:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Wels, 6. Oktober 2025

Die REPLOID Group AG (FN 548666m) teilt mit, dass in der am 6. Oktober 2025, um 09:00 Uhr, in der Maria-Theresia-Straße 53/2 OG, 4600 Wels, abgehaltenen außerordentlichen Hauptversammlung sämtliche zur Abstimmung gestellten Punkte gemäß Tagesordnung wie vorgeschlagen beschlossen wurden. Die gefassten Beschlüsse sind im Einzelnen:

  • Kenntnisnahme des Rücktritts des Aufsichtsratsmitglieds MMag. Mario Ahrer, LL.M.
  • Erhöhung der Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrats von sechs auf acht
  • Wahl von drei neuen Aufsichtsratsmitgliedern für eine Funktionsperiode bis zur Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2029 beschließt
  • Festsetzung der Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats ab dem vierten Quartal 2025 und für das Geschäftsjahr 2026

Die sämtlichen Beschlussvorschläge wurden von der Hauptversammlung mit der jeweils erforderlichen Mehrheit angenommen.

Die vollständigen Unterlagen zu den Beschlüssen der Hauptversammlung stehen am Sitz der Gesellschaft, Maria-Theresia-Straße 53/2 OG, 4600 Wels, zur Einsichtnahme zur Verfügung.

Der Vorstand

REPLOID Group AG

Diese Mitteilung dient der unverzüglichen Information gemäß den kapitalmarktrechtlichen Bestimmungen.

Aussender:REPLOID Group AG
Maria-Theresia-Straße 53/2 OG
4600 Wels
Österreich
Ansprechpartner:Philip Pauer
CEO REPLOID Group AG
Tel.:+43 660 4755556
E-Mail:investors@reploid.eu
Internet:https://reploid.eu/
ISIN(s):AT0000A3HRX5 (Aktie)
Börse(n)Wiener Börse (Direct Market Plus)

06.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group. www.eqs.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:REPLOID Group AG
Maria-Theresia-Straße 53
4600 Wels
Österreich
Telefon:+43 660 / 776 50 40
E-Mail:office@reploid.eu
Internet:reploid.eu
ISIN:AT0000A3HRX5
Börsen:Wiener Börse (Vienna MTF)
EQS News ID:2208288

IPO geplant, IPO planned;

Ende der MitteilungEQS News-Service

2208288 06.10.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
R
REPLOID GROUP AG INH.O.N.

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 05.10.2025
Was Anleger bei Aktien im vierten Quartal erwarten dürfengestern, 19:38 Uhr · onvista
Put-Optionsscheine
Gegen Verluste absichern - so einfach funktioniert's03. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden