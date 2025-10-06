EQS-News: SwitchBot stellt Sicherheitsalarm vor, ein kompaktes Gerät für die persönliche Sicherheit

EQS-News: SwitchBot / Schlagwort(e): Produkteinführung

TOKIO, 6. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- SwitchBot, ein führender Anbieter von KI-fähigen verkörperten Heimrobotersystemen, gab heute die Einführung des SwitchBot Sicherheitsalarm bekannt, eines kompakten Geräts, das die persönliche Sicherheit durch eine Kombination aus Abschreckung, Benachrichtigung und Standortverfolgung verbessern soll. Dank seiner kompakten Größe kann es am Schlüsselbund, im Rucksack oder in der Handtasche mitgeführt werden und gibt dem Benutzer im Alltag Sicherheit.

Ein vielschichtiger Ansatz für Sicherheit mit „Wo ist?"-Unterstützung

SwitchBot Sicherheitsalarm ist mehr als nur ein persönlicher Alarm. Das Gerät bietet ein integriertes Sicherheitsnetz, das Abschreckung, Benachrichtigung und Standortverfolgung kombiniert.

Wenn man an seinem Ring zieht, löst das Gerät eine 130-dB-Sirene aus, lauter als eine Autohupe, begleitet von einem schnellen Blitzlicht, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken und potenzielle Bedrohungen abzuschrecken. In weniger dringenden Situationen kann ein Doppelklick einen „virtuellen Telefonanruf" auslösen, der das Smartphone des Nutzers auch im Stumm-Modus klingeln lässt, um potenzielle Angreifer auf subtile Weise abzuschrecken.

Das Gerät ist außerdem mit der SwitchBot-App verbunden und sendet bei Aktivierung Echtzeitwarnungen an Familienmitglieder. Mit der Unterstützung von „Find My Network" (auf dem iPhone „Wo ist?"-Netzwerk) kann es weltweit geortet werden und hilft den Nutzern, Gegenstände wie z. B. Taschen zu finden oder den letzten bekannten Standort eines Nutzers schnell zu bestätigen.

Konzipiert für den alltäglichen Gebrauch

Abgesehen von Notfällen kann das Sicherheitsalarm-Gerät auch als Taschenlampe verwendet werden. Das Gerät ist nach IP65 wasser- und staubdicht und wird mit austauschbaren Knopfzellenbatterien betrieben. In Verbindung mit einem SwitchBot Hub können Benutzer Benachrichtigungen über einen niedrigen Batteriestand erhalten, um sicherzustellen, dass das Gerät immer einsatzbereit ist.

Integration ins SwitchBot-Ökosystems

SwitchBot Sicherheitsalarm lässt sich auch in das umfassendere Smart-Home-System von SwitchBot integrieren. Das Gerät kann als NFC-Schlüssel für SwitchBot-Schlösser und -Tastaturen dienen. Wenn es in Bluetooth-Reichweite eines Hubs gebracht wird, kann es automatisch eine Benachrichtigung über die Ankunft zu Hause senden, um die Familienmitglieder zu beruhigen, dass jemand sicher zu Hause angekommen ist.

Preise und Verfügbarkeit

SwitchBot Sicherheitsalarm ist in den Farben Schwarz, Weiß und Aqua erhältlich und wurde so konzipiert, dass es diskret, einfach tragbar und praktisch für den täglichen Einsatz ist. Es wird über den SwitchBot Official Store und Amazon Stores zu einem UVP von 39,99 USD/49,99 CAD/39,99 GBP/39,99 EUR verkauft werden.

Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen SwitchBot-Website und folgen Sie SwitchBot aufX, Instagram, Facebook und YouTube.

