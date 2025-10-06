Werbung ausblenden
Eurozone:

Sentix-Konjunkturindex erholt sich stärker als erwartet

LIMBURG (dpa-AFX) - In der Eurozone hat sich die Bewertung der konjunkturellen Entwicklung durch Finanzmarktexperten unerwartet deutlich vom jüngsten Rückgang erholt. Der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator stieg im Oktober um 3,8 Punkte auf minus 5,4 Punkte, wie Sentix am Montag in Limburg mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg auf minus 7,7 Punkte gerechnet. Die Erwartungen und die Lagebeurteilung verbesserten sich. Der Wert für die Lage liegt aber weiterhin im negativen Bereich.

Auch in Deutschland verbesserte sich der Indikator etwas, bleibt aber unter dem Niveau der Eurozone. Der Wert stieg um 4,2 Punkte im Vormonat auf minus 17,9 Punkte. "Immerhin korrigieren die Anleger auch in Deutschland etwas ihre pessimistische September-Haltung", schreibt Sentix. "Ohne nachhaltige Verbesserungen in den Rahmenbedingungen und nur mit Rüstung wird es schwer sein, einen Aufschwung zu starten."/jsl/mis

