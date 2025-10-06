INDEX-FLASH: Cac 40 fällt - Französischer Premier zurückgetreten
PARIS (dpa-AFX) - Der Rücktritt des französischen Premierministers Sébastien Lecornu hat den Aktienmarkt des Landes am Montag belastet. Der Leitindex Cac 40 fiel um rund eineinhalb Prozent auf 7.957,28 Punkte. Die politische Unsicherheit in dem hochverschuldeten und politisch kriselnden Staat nimmt damit wieder zu. Auch der Kurs des Euro geriet zum US-Dollar unter Druck./mis/zb
