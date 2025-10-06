Werbung ausblenden

INDEX-FLASH: Cac 40 fällt - Französischer Premier zurückgetreten

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

PARIS (dpa-AFX) - Der Rücktritt des französischen Premierministers Sébastien Lecornu hat den Aktienmarkt des Landes am Montag belastet. Der Leitindex Cac 40 fiel um rund eineinhalb Prozent auf 7.957,28 Punkte. Die politische Unsicherheit in dem hochverschuldeten und politisch kriselnden Staat nimmt damit wieder zu. Auch der Kurs des Euro geriet zum US-Dollar unter Druck./mis/zb

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
CAC

Das könnte dich auch interessieren

Märkte heute 03.10.2025
Caterpillar, MercadoLibre & Nebius: Heute im Fokus der Märkte03. Okt. · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 05.10.2025
Was Anleger bei Aktien im vierten Quartal erwarten dürfengestern, 19:38 Uhr · onvista
Put-Optionsscheine
Gegen Verluste absichern - so einfach funktioniert's03. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden