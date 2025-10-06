IRW-News: Blue Moon Metals Inc. : Blue Moon beginnt mit dem Bau einer Explorationsstollenanlage in seiner Blue Moon Mine im Mariposa County, Kalifornien

IRW-PRESS: Blue Moon Metals Inc. : Blue Moon beginnt mit dem Bau einer Explorationsstollenanlage in seiner Blue Moon Mine im Mariposa County, Kalifornien

TORONTO, Ontario - 6. Oktober 2025 - Blue Moon Metals Inc. (Blue Moon oder das Unternehmen) (TSXV: MOON; OTCQX: BMOOF) freut sich bekannt zu geben, dass der Bau des Explorationsstollens in seinem vulkanogenen Massivsulfidprojekt (VMS-Projekt) Blue Moon (das Projekt) in Mariposa County, Kalifornien, am 5. Oktober 2025 offiziell begonnen hat.

Dies ist ein wichtiger Meilenstein für die Weiterentwicklung des Projekts, nachdem Anfang des Jahres der Auftrag an Small Mine Development, L.L.C. (SMD) vergeben wurde (siehe Pressemitteilung vom 26. Juni 2025). Der Stollen wird den Zugang zum Untertagebau für Infill- und Explorationsbohrungen, geotechnische und metallurgische Testarbeiten sowie Untersuchungen der Untertagebaubedingungen ermöglichen. Diese Aktivitäten sind für die Unterstützung zukünftiger Machbarkeitsstudien und eine mögliche Entscheidung über die Kommerzialisierung der Mine von entscheidender Bedeutung.

Christian Kargl-Simard, CEO von Blue Moon, erklärte:

Der Beginn des Stollenbaus ist ein entscheidender Moment für Blue Moon. Durch den Wechsel unter Tage können wir die Explorationsbohrungen und technischen Studien beschleunigen und gleichzeitig den Platzbedarf an der Oberfläche sehr gering halten. Wir freuen uns darauf, das volle Potenzial der Lagerstätte Blue Moon auszuschöpfen und weiterhin eng mit SMD, unseren lokalen Partnern und der Gemeinde Mariposa County zusammenzuarbeiten.

Die Bauarbeiten für das Portal haben am 5. Oktober begonnen, und die ersten 2.500 Fuß des Explorationsstollens sollen im zweiten Quartal 2026 fertiggestellt sein. Die Explorationsbohrungen werden unter Tage gleichzeitig mit dem Fortschreiten des Stollens beginnen, sodass das Unternehmen parallel zur laufenden Erschließung die Erfassung geologischer, geotechnischer und metallurgischer Daten beschleunigen kann. Das Unternehmen engagiert sich für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der lokalen und regionalen Gemeinden.

Europäische Öffentlichkeitsarbeit

Darüber hinaus gibt das Unternehmen bekannt, dass es mit SRC swiss resource capital AG (SRC) eine Vereinbarung (die Vereinbarung) über Investor-Relations- und Kommunikationsdienstleistungen in Europa geschlossen hat. Die Vereinbarung tritt am 6. Oktober 2025 für einen Zeitraum von einem Jahr in Kraft und verlängert sich danach automatisch vierteljährlich. Die Vereinbarung kann von jeder Partei mit einer Frist von sieben (7) Tagen schriftlich gekündigt werden. Die von SRC gemäß den Bedingungen der Vereinbarung für das Unternehmen zu erbringenden Dienstleistungen umfassen Kommunikationsdienstleistungen, die allgemein als Investor Relations angesehen werden, einschließlich der Verbreitung von Informationen an bestehende und potenzielle Aktionäre, der Erstellung von Medieninhalten durch Interviews und Videos sowie der Unterstützung oder Vertretung des Unternehmens auf Handels- und Investitionsmessen. Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung erhält SRC eine monatliche Vergütung in Höhe von 5.000 CHF zuzüglich zusätzlicher Gebühren für Sonderleistungen wie Handels- und Investitionsmessen.

SRC ist ein privates Unternehmen mit Sitz in Herisau, Schweiz. SRC wird von Jochen Staiger, Chief Executive Officer, geleitet. SRC verfügt über Erfahrung in der Erbringung von Dienstleistungen für Unternehmen, die an verschiedenen Börsen notiert sind und ihre Präsenz auf den öffentlichen Märkten erhöhen möchten. SRC besitzt weder direkt noch indirekt Wertpapiere des Unternehmens.

Qualifizierte Personen

Die technischen und wissenschaftlichen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Herrn Dustin Small, P.Eng., einer nicht unabhängigen qualifizierten Person gemäß NI 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Blue Moon

Blue Moon treibt drei polymetallische Brownfield-Projekte voran, darunter das Kupfer-Gold-Silber-Projekt Nussir in Norwegen, das Kupfer-Zink-Gold-Silber-Projekt NSG in Norwegen und das Zink-Gold-Silber-Kupfer-Projekt Blue Moon in den Vereinigten Staaten. Alle drei Projekte befinden sich in guter Lage und verfügen über eine bestehende lokale Infrastruktur, einschließlich Straßen, Stromversorgung und historischer Infrastruktur. Zink und Kupfer stehen derzeit auf der Liste der USGS und der EU der für die Weltwirtschaft und die nationale Sicherheit kritischen Metalle. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens (www.bluemoonmetals.com).

Über Small Mine Development LLC (SMD)

Small Mine Development baut und betreibt Untertagebergwerke in Amerika. Die Mission von SMD ist es, führend bei sicheren, produktiven und innovativen Bergbaulösungen zu sein. Das Unternehmen ist auf den Untertagebau und den Hartgesteinsbergbau spezialisiert und begleitet Projekte von der Exploration über die Planung, Erschließung und Produktion bis hin zur Stilllegung.

Weitere Informationen:

Blue Moon Metals Inc.

Christian Kargl-Simard

CEO und Direktor

Telefon: (416) 230 3440

E-Mail: christian@bluemoonmetals.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

VORSICHTSHINWEIS - ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die wir in der Zukunft erwarten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Informationen können in einigen Fällen durch Wörter wie wird, antizipiert, erwartet, beabsichtigt und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sein, die auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen hindeuten.

Wir weisen darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Informationen naturgemäß Änderungen und Unsicherheiten unterliegen und dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen können. Eine Reihe von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen oder dass sich unsere aktuellen Ziele, Strategien und Absichten ändern. Dementsprechend warnen wir Investoren, bei der Betrachtung von Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, Vorsicht walten zu lassen, und weisen darauf hin, dass es unangemessen wäre, sich auf solche Aussagen zu verlassen, um gesetzliche Rechte in Bezug auf unsere zukünftigen Ergebnisse oder Pläne zu begründen. Wir können nicht garantieren, dass zukunftsgerichtete Informationen eintreten werden, und Sie werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen geben die aktuellen Erwartungen des Managements wieder und basieren auf Informationen, die dem Management von derzeit zur Verfügung stehen, und können sich nach dem Datum dieser Pressemitteilung ändern. Wir sind nicht verpflichtet (und lehnen eine solche Verpflichtung ausdrücklich ab), Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, sowie die ihnen zugrunde liegenden Faktoren oder Annahmen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Alle zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung unterliegen den hierin enthaltenen Vorsichtsmaßnahmen.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen dienen dem Zweck, Informationen über das Projekt und seine erwarteten Auswirkungen zu vermitteln. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass diese Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht geeignet sind.

Eine umfassende Erörterung anderer Risiken, die sich auf Blue Moon auswirken, findet sich auch in den öffentlichen Berichten und Unterlagen des Unternehmens, die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

