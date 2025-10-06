IRW-News: Kirkstone Metals Corp.: Kirkstone Metals tritt in fortgeschrittene Verhandlungen zum Erwerb des Uranprojekts Key Lake ein

IRW-PRESS: Kirkstone Metals Corp.: Kirkstone Metals tritt in fortgeschrittene Verhandlungen zum Erwerb des Uranprojekts Key Lake ein

5. Oktober 2025 - Vancouver, BC, Kanada / IRW-Press / Kirkstone Metals Corp. (das Unternehmen) (TSXV: KSM, FWB:VO0) freut sich bekannt zu geben, dass es mit einem unabhängigen Verkäufer eine unverbindliche Absichtserklärung (LOI) abgeschlossen hat, um eine hundertprozentige (100 %) Beteiligung am Uranprojekt Key Lake Road (KLR) im weltberühmten Athabasca-Becken in Saskatchewan zu erwerben.

Gemäß den Bedingungen der LOI kann Kirkstone vorbehaltlich einer Buy-out-Regelung seine Beteiligung am Projekt erwerben, indem das Unternehmen über einen Zeitraum von drei Jahren eine Reihe von Barzahlungen tätigt, Explorationskosten übernimmt und eine NSR-Lizenzgebühr in Höhe von drei Prozent (3,0 %) gewährt. Die LOI sieht auch eine Due-Diligence-Phase vor, in der Kirkstone eine umfassende technische und rechtliche Prüfung des Projekts durchführen wird.

Über das Uranprojekt KLR

Das Uranprojekt KLR umfasst eine Fläche von etwa 5.521 Hektar entlang der Key Lake Road ca. 90 km südlich der Key Lake Mine und Mühle von Cameco, wo zwischen 1983 und 2002 über 209 Millionen Pfund Uran produziert wurden1. Die Liegenschaft befindet sich fast vollständig innerhalb der Wollaston Mudjatik Transition Zone (WMTZ), eines hoch produktiven Strukturkorridors, der auch die Uranlagerstätten Key Lake, Cigar Lake und McArthur River beherbergt.

Der Zugang zum Projekt ist über die Provinzstraße 914, die die Liegenschaft durchschneidet, hervorragend. Historische Explorationsarbeiten umfassen helikoptergestützte VTEM-Vermessungen, magnetische und IP-Vermessungen am Boden sowie Schürfungen und örtlich begrenzte Bohrprogramme, durch die mehrere vorrangige Bohrziele definiert wurden.

Zu den wichtigsten Punkten der bisherigen Arbeiten2 gehören:

- DD Zone: Sechs flache Bohrlöcher, die im Jahr 2023 niedergebracht wurden, ergaben eine anomale Urananreicherung mit besten Ergebnissen von 642 ppm Uran und 0,34 % Nickel, die in der Tiefe zunimmt.

- Highway Zone: Bei bodengeophysikalischen und mobilen Bohrarbeiten im Jahr 2015 wurde ein oberflächennaher Abschnitt mit 1,9 % UO über 0,29 m identifiziert, der auf das Vorhandensein einer hochgradigen Mineralisierung hindeutet.

- Das aktuelle Explorationsmodell, das sich an der Lagerstätte Arrow von NexGen orientiert, zeigt Potenzial für eine höhergradige Feeder-Anomalie in der Tiefe unterhalb der bisher identifizierten radioaktiven Halos.

Kommentar des Managements

Clive Massey, President des Unternehmens, kommentierte:

Mit der Unterzeichnung dieser Absichtserklärung bekräftigen wir unser anhaltendes Engagement für die Erweiterung unseres Uranexplorationsportfolios im Athabasca-Becken. Das Projekt Key Lake Road ist ideal in einem der produktivsten Urangebiete der Welt gelegen und verfügt über eine hervorragende Infrastruktur sowie überzeugende, bereits identifizierte Explorationsziele. Historische Ergebnisse bilden eine solide Grundlage, und wir gehen von einem erheblichen Potenzial aus, auf das wir aufbauen können, um eine höhergradige Entdeckung zu definieren.

Verpflichtung zu verantwortungsvoller Exploration

Das Unternehmen hat sich verpflichtet, alle Explorationsaktivitäten gemäß den höchsten Umweltstandards und in enger Abstimmung mit lokalen Interessengruppen, einschließlich der Inhaber indigener Rechte und der Gemeinden in der Region, durchzuführen. Das Unternehmen erkennt die Bedeutung einer respektvollen Zusammenarbeit und nachhaltiger Praktiken an, während es seine Explorationsprogramme vorantreibt.

Nächste Schritte

Während Kirkstone auf den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung hinarbeitet, wird das Unternehmen eine umfassende technische und rechtliche Prüfung durchführen. Weitere Einzelheiten zu den Explorationsplänen des Unternehmens für das Uranprojekt KLR werden nach Abschluss der Due-Diligence-Prüfung bekanntgegeben. Leser werden darauf hingewiesen, dass die LOI noch keine endgültigen Bedingungen für eine Transaktion festlegt und diese auch noch nicht endgültig feststehen. Der Abschluss einer Transaktion steht unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Abschlusses der Due-Diligence-Prüfung, der Aushandlung der endgültigen Dokumente und des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Das Unternehmen geht nicht davon aus, dass es in Verbindung mit einer Transaktion bezüglich des Uranprojekts KLR Wertpapiere emittieren wird, und im Zusammenhang mit dem Abschluss der LOI sind auch keine Vermittlungsgebühren oder Provisionen zu zahlen. Der Erwerb eines Anteils am Uranprojekt KLR stellt für das Unternehmen voraussichtlich keine wesentliche Akquisition im Sinne der Richtlinien der TSX Venture Exchange dar.

Investor-Relations-Mandat

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es die Lagace Capital Corporation (Lagace) beauftragt hat, Investor-Relations-Dienstleistungen für das Unternehmen zu erbringen, einschließlich der Koordination von Kontakten mit der Investorengemeinschaft und der Beantwortung von Aktionärsanfragen. Lagace ist ein unabhängiges Kommunikationsunternehmen mit Sitz in Vancouver, British Columbia, das von Raven Waschilowski geleitet wird.

Lagace wurde zunächst für einen Zeitraum von drei Monaten ab dem 1. Oktober 2025 beauftragt, mit der Option, das Mandat anschließend auf Monatsbasis fortzusetzen. Als Gegenleistung für die Dienstleistungen hat Lagace Anspruch auf eine monatliche Barvergütung von 2.000 $. Die Vergütung von Lagace umfasst keine Wertpapiere des Unternehmens, und dem Unternehmen wurde mitgeteilt, dass weder Lagace noch Herr Waschilowski derzeit Wertpapiere des Unternehmens halten.

Qualifizierter Sachverständiger

Die technischen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Tim Henneberry, P.Geo., Direktor des Unternehmens und ein gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects definierter qualifizierter Sachverständiger, geprüft und genehmigt.

Kirkstone weist Investoren darauf hin, dass das historische Explorationsmaterial bislang nicht verifiziert wurde.

Quellen:

1. Saskatchewan Mineral Deposits Index Nr. 1130, https://mineraldeposits.saskatchewan.ca/Home/Viewdetails/1130

2. Assessment Report on the KLR Drilling Project for Doctors Investment Group Ltd. and Marvel Discovery Corp. von E. Harrington, datiert auf den 2. Juli 2023.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Unternehmen unter (604) 644-6794 oder per E-Mail an: info@kirkstonemetals.com

Im Namen des Board of Directors der Kirkstone Metals Corp.

Clive Massey

Chief Executive Officer

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Diese Pressemitteilung kann Annahmen, Schätzungen und andere zukunftsgerichtete Aussagen über zukünftige Ereignisse enthalten. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten naturgemäß Risiken und Unsicherheiten und unterliegen Faktoren - von denen viele außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens liegen - die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder die tatsächliche Leistung wesentlich von den derzeit in diesen Aussagen erwarteten abweichen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81276

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81276&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA49752E1060

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.