Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Spannungsfall
dpa-AFX · Uhr
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Spannungsfall:
"Wenn der CDU-Abgeordnete Roderich Kiesewetter (...) nun den Spannungsfall ausrufen will, trägt er zur von Moskau beabsichtigten Verunsicherung der Bevölkerung bei, belastet die dringend auf Konsum angewiesene Wirtschaft, irritiert mit einem Alleingang Verbündete und weist Russland möglicherweise auch noch auf materielle und mentale Schwächen hin, die Deutschlands Verteidigungsfähigkeit zumindest im Moment noch einschränken. Gewonnen wäre dagegen so gut wie nichts."/yyzz/DP/he
