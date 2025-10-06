Pressestimme: 'Volksstimme' zu Wahl in Tschechien

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Wahl in Tschechien:

"In der tschechischen Politik sind jähe Wendungen nicht die Ausnahme, sondern eher die Regel. Die Parlamentswahl unterstreicht das eindrucksvoll. Weil das bislang regierende Bündnis unter Petr Fiala Inflation und Wirtschaftsflaute nicht in den Griff bekommt und sich für viele Tschechen zu stark in der Ukraine hineinhängt, ist dessen Zeit abgelaufen. Doch die Ablösung schafft ausgerechnet Milliardär Andrej Babis, den das Volk vor der letzten Abstimmung noch mit Massenprotesten vom Hof gejagt hatte und der als "tschechischer Trump" bezeichnet wird. Der rechtsnationale Wirtschaftsmagnat Babis, der auch ihn Deutschland investiert ist, will sich tolerieren lassen, unter anderem von der Motoristen-Partei. Deren Ziel ist die Rettung des Verbrennermotors. Man braucht schon eine gehörige Portion böhmischen Humors, um das alles zu verstehen."/yyzz/DP/he