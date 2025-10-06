Werbung ausblenden
Prognose bestätigt

Redcare Pharmacy wächst weiter kräftig

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: Tyler Olson / Shutterstock.com

SEVENUM (dpa-AFX) - Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy profitiert weiter vom noch recht jungen Geschäft mit dem E-Rezept in Deutschland. Der Umsatz legte im dritten Quartal im Jahresvergleich um rund ein Viertel auf 719 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Montag in Sevenum mitteilte. Experten hatten mit einem Anstieg in dieser Höhe gerechnet. Wachstumstreiber waren erneut verschreibungspflichtige Medikamente hierzulande: In der Sparte legte der Umsatz um 82 Prozent auf 126 Millionen Euro zu. Das im MDax notierte Unternehmen bestätigte zudem die Prognose für das laufende Jahr.

Wie üblich legte Redcare Pharmacay kurz nach dem Ende des Quartals die Umsatzdaten für die vergangenen drei Monate vor. Die Gewinnziffern folgen bei der Bekanntgabe der detaillierten Zahlen am 29. Oktober./zb/mis

