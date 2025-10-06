S&P 500® - Starker September – starkes Signal!

Es ist immer gut, die Robustheit einer Strategie auf einem anderen Markt zu testen. Mit dem Blick in die USA und der Auswertung für den S&P 500® können Anlegerinnen und Anleger einen Haken hinter diese Anforderung machen. Und es kommt noch besser: Normalerweise ist der September als schwächster Börsenmonat des Jahres bekannt. Nicht so in diesem Jahr! 2025 brachte der September beim S&P 500® einen Kurszuwachs von 3,5 %. Auf Basis der historischen Daten seit 1928 haben wir untersucht, welche Auswirkungen ein untypisch konstruktiver Septemberverlauf auf die Wertentwicklung der kommenden ein, drei, sechs bzw. zwölf Monate besitzt. Bei überzeugenden Trefferquoten, die je nach Fristigkeit zwischen 63 % und 79 % liegen, können die amerikanischen „blue chips“ nach einem konstruktiven „Schreckensmonat“ weit überdurchschnittlich zulegen. So beträgt das Kursplus nach einem Monat von 1,5 %. Nach drei Monaten wachsen die Anschlussgewinne bereits auf 5 % an und steigen dann nach sechs Monaten auf 6,8 % bzw. nach einem Jahr auf 10 %. Besonders die 3-Monats-Frist sticht als extrem stark hervor. Die Schnittmenge zwischen beiden Auswertungen ist eine Steilvorlage für die Kursentwicklung des S&P 500® im 4. Quartal.

S&P 500® (Monthly)

Quelle: LSEG, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.