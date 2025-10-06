Werbung ausblenden
Stockers Börsencheck: Shutdown-Alarm an der Wall Street?

Wird der Shutdown zum Problem für die USA? Wie geht es weiter mit den Aktien im vierten Quartal? Bleiben die Unternehmensgewinne das Futter für die Börsen? Sind die Bewertungen schon zu hoch?

In Stockers Börsencheck analysieren Sebastian Otter (Experte für Anlagelösungen von onemarkets by UniCredit) und Christian Stocker (Leitender Aktienstratege bei der UniCredit Bank GmbH) alle zwei Wochen den Aktienmarkt und beantworten Fragen, die Anleger:innen bewegen. Sehen Sie hier die aktuelle Ausgabe!

