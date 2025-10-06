US-Anleihen: Kursverluste

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Montag etwas nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,21 Prozent auf 112,44 Punkte. Die Rendite der 10-jährigen Anleihe betrug 4,16 Prozent.

Dem Markt fehlte es an klaren Impulsen. Konjunkturdaten standen keine auf dem Kalender. An den kommenden Tagen dürften weiterhin eine Reihe von Zahlenveröffentlichungen ausfallen. Schließlich ist kein Ende des Regierungsstillstandes ("Shutdown") in Sicht. Seit Mittwoch sind in den USA viele Regierungsmitarbeiter im Zwangsurlaub, nachdem zuvor Verhandlungen der Parteien zur Beilegung eines Haushaltsstreits gescheitert waren. So wurde am Freitag auch der viel beachtete monatliche Arbeitsmarktbericht nicht veröffentlicht. /jsl/he