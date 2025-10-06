Werbung ausblenden
US-Telekomkonzern

Verizon bekommt einen neuen Chef - Ausblick bestätigt

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Infrastruktur
Artikel teilen:
Quelle: Elliott Cowand Jr / Shutterstock.com

Der US-Telekomkonzern Verizon bekommt einen neuen Chef. Mit sofortiger Wirkung werde Dan Schulman zum Konzernlenker ernannt, teilte das Unternehmen am Montag in New York mit. Dieser ist seit 2018 Mitglied des Verwaltungsrats von Verizon. Der Manager war unter anderem Chef des US-Zahlungsdienstleisters Paypal . Der Jahresausblick von Verizon wurde bestätigt.

Den Chef-Posten übernimmt Schulman von Hans Vestberg, der laut Mitteilung bis zum 4. Oktober 2026 als Sonderberater tätig sein wird, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. Hierzu zähle auch die Integration der übernommenen Frontier Communications, die im ersten Quartal 2026 abgeschlossen sein soll. Vestberg bleibt zudem Mitglied des Verwaltungsrats bis zur Jahreshauptversammlung.

Die Jahresprognose für 2025 bestätigte Verizon. Demnach soll der bereinigte Gewinn je Aktie im Gesamtjahr um ein bis drei Prozent zulegen, wie der Konkurrent von T-Mobile US im Juli bei Vorlage der Halbjahreszahlen mitgeteilt hatte. Beim freien Mittelzufluss (Free Cashflow) werden 19,5 bis 20,5 Milliarden US-Dollar (16,6-17,5 Mrd Euro) angepeilt.

Wie Verizon weiter mitteilte, wurde Mark Bertolini zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates bestimmt. Die Ergebnisse für das dritte Quartal sollen am 29. Oktober 2025 veröffentlicht werden.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Verizon
Paypal
T-Mobile US

Das könnte dich auch interessieren

Aktien New York Ausblick
KI-Euphorie an der Nasdaq - Dow Jones verhaltener erwartet02. Okt. · dpa-AFX
KI-Euphorie an der Nasdaq - Dow Jones verhaltener erwartet
Aktien New York Ausblic
Drohender Regierungsstillstand dürfte Wall Street ausbremsen30. Sept. · dpa-AFX
Drohender Regierungsstillstand dürfte Wall Street ausbremsen
Aktien New York Ausblick
Wall Street dürfte schwächer eröffnen - "Shutdown" beginnt01. Okt. · dpa-AFX
Wall Street dürfte schwächer eröffnen - "Shutdown" beginnt
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 05.10.2025
Was Anleger bei Aktien im vierten Quartal erwarten dürfengestern, 19:38 Uhr · onvista
Put-Optionsscheine
Gegen Verluste absichern - so einfach funktioniert's03. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden