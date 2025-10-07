Aktien Frankfurt: Dax weiter lustlos

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Stagnation zum Wochenauftakt hat sich der Dax auch am Dienstag von seiner lethargischen Seite gezeigt. Gegen Mittag pendelte der deutsche Leitindex mit 24.380 Punkten um seinen Schlusskurs vom Vortag. Er bleibt damit unter der Marke von 24.500 Zählern. Bei einem Ausbruch nach oben winkt das bisherige Rekordhoch vom Juli bei 24.639 Punkten. "Der Dax konsolidiert auf hohem Niveau", schrieb Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets.

Die angespannte politische Situation im hochverschuldeten Nachbarland Frankreich behalten die Anleger im Blick. Die Experten von Index Radar erwarten jedoch keine Ansteckungseffekte auf andere Märkte. Die Europäische Zentralbank (EZB) verfüge über ausreichend Instrumente, um Turbulenzen an den Anleihemärkten einzudämmen.

Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Unternehmen sank am Dienstag um 0,23 Prozent auf 30.807 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte fast unverändert.

Im Dax weiteten die Aktien des Pharma- und Agrarchemiekonzerns Bayer als schwächster Wert ihre jüngste Korrektur aus, indem sie 4,4 Prozent verloren.

Die Titel der Internet-Apotheke Redcare Pharmacy bauten im MDax ihr prozentual zweistelliges Kurswachstum vom Vortag um 2,5 Prozent aus. Positive Analysten-Stimmen verliehen Auftrieb.

Eine amtliche Warnung vor einigen in den USA vertriebenen Mahlzeiten von Hellofresh belastete den Aktienkurs des Kochboxenversenders mit einem Minus von mehr als 5 Prozent. Eine für die Sicherheit von Lebensmitteln zuständige Behörde des US-Landwirtschaftsministeriums warnte vor dem Verzehr von bestimmten "Ready-to-Eat"-Mahlzeiten des Unternehmens, weil sie mit Listerien kontaminierten Spinat enthalten könnten./ajx/stk