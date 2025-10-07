Werbung ausblenden

APA ots news: Österreich schleppt sich aus der Rezession

dpa-AFX · Uhr
    Prognose für 2025 und 2026 

Wien (APA-ots) - Österreichs Wirtschaft erholt sich im Prognosezeitraum  
von der 
Rezession, die laut den revidierten Daten der Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnung (VGR) ähnlich kräftig ausfiel wie in Deutschland. Die 
Erholung wird vom privaten Konsum getragen, während der 
Warenaußenhandel zunächst noch schrumpft. Die Wohnbauinvestitionen 
ziehen dank sinkender Zinsen früher an als die 
Ausrüstungsinvestitionen. Moderate Lohnabschlüsse dämpfen 2026 die 
Reallohnzuwächse und verbessern die Ertragslage der Unternehmen. Die 
Inflationsrate wird im Prognosezeitraum sinken und die 
Arbeitslosenquote einen Plafond erreichen. Alles in allem wird das 
BIP 2025 leicht um 0,3% wachsen. 2026 beschleunigt sich der Zuwachs 
auf 1,1%. Aufgrund höherer Energiepreise und Lohnstückkosten, und 
weiterer struktureller Herausforderungen wird die österreichische 
Wirtschaft mittelfristig bis 2030 mit durchschnittlich 1,1% pro Jahr 
etwas langsamer expandieren als der Euro-Raum. 

"Der Konjunkturabschwung war in Österreich nach neuesten Daten 
ähnlich ausgeprägt wie in Deutschland und dauerte mit rund drei 
Jahren besonders lang", so Stefan Schiman-Vukan, einer der Autoren 
der aktuellen WIFO-Prognose. 

Die österreichische Wirtschaft erholt sich im Prognosezeitraum 
von der Rezession, die laut den neuen VGR-Daten von Statistik Austria 
schwächer ausfiel als bisher angenommen. Gleichzeitig revidierte das 
Statistische Bundesamt (Destatis) die BIP-Werte für Deutschland nach 
unten. Insgesamt ergibt sich nun das schlüssige Bild, dass die 
Wertschöpfungsverluste in Österreich und Deutschland ähnlich groß 
waren. Ausgelöst hatte die Rezession, die ganz Nord-, Mittel- und 
Osteuropa betraf, der Energiepreisschock im Jahr 2022. West- und 
südeuropäische Länder blieben verschont, weil sie weniger von den 
Energielieferungen Russlands abhingen. 

Wie vom WIFO prognostiziert, leitet die Konjunkturerholung in 
Österreich nicht wie üblich der Warenaußenhandel ein, sondern der 
private Konsum, der laut den aktuellen VGR-Daten schon 2024 merklich 
expandierte. Im Prognosezeitraum wird er allerdings vom gestiegenen 
Arbeitslosigkeitsrisiko und der restriktiven Fiskalpolitik gedämpft. 
Der Warenaußenhandel dürfte sich erst 2026 erholen. Die schwache 
internationale Nachfrage nach Investitionsgütern trifft die 
heimischen Exporteure hart. Belastend wirken auch die Importzölle der 
USA, zumal von dort in den letzten Jahren eine hohe Nachfrage nach 
österreichischen Waren ausging. Die Erholung der 
Wohnbauinvestitionen, die bereits eingesetzt hat, wird sich 2026 
angesichts der rückläufigen Zinsen fortsetzen. Im Tiefbau wird die 
solide Grunddynamik 2026 durch den Sparkurs der öffentlichen Hand 
gedämpft. Die Ausrüstungsinvestitionen werden erst verzögert 
anziehen, da sie dem Konjunkturverlauf grundsätzlich nachhinken. 
Zudem verringert die schwache Ertragslage der Unternehmen die 
Investitionsbereitschaft. 

Übersicht 1: Hauptergebnisse der Prognose - auf der WIFO-Website 

Angesichts dieser ungünstigen Gemengelage hat die Gewerkschaft in 
der anlaufenden Herbstlohnrunde einem moderaten Lohnabschluss in der 
metallverarbeitenden Industrie zugestimmt. Dies dürfte eine gewisse 
Signalwirkung für andere Branchen haben und die Reallohnzuwächse, die 
in Österreich 2024 vergleichsweise hoch waren, 2026 dämpfen. Die 
vergangenen Nominallohnsteigerungen übersetzen sich vor allem bei den 
Dienstleistungen in höhere Preise. Im laufenden Jahr verstärkt zudem 
das Auslaufen preisdämpfender Maßnahmen im Energiebereich, vor allem 
der Strompreisbremse, die Inflation. Auch die teils kräftigen 
Gebührenerhöhungen seitens der öffentlichen Hand wirken 
preistreibend, unterstützen jedoch die dringend erforderliche 
Konsolidierung des Staatshaushaltes. 

Der Arbeitsmarkt steht noch im Zeichen der Rezession. Die 
Arbeitslosigkeit steigt, während die Beschäftigung laut VGR 
stagniert. 2026 dürfte die Konjunkturerholung allerdings für eine 
Trendwende sorgen und die Arbeitslosenquote wieder leicht sinken. Der 
demografische Wandel dämpft die Arbeitslosigkeit; gleichzeitig 
lindert die Verlängerung von Erwerbskarrieren durch Maßnahmen im 
Pensionssystem den Fachkräftemangel. 

Alles in allem wird das BIP im laufenden Jahr leicht um 0,3% 
wachsen. 2026 beschleunigt sich der Zuwachs auf 1,1%. 

Abbildung 1: Abschwünge und Rezessionen in Österreich - auf der 
WIFO-Website 

Zwtl.: Mittelfristige Aussichten 

Aufbauend auf der kurzfristigen Vorausschau prognostiziert das 
WIFO die mittelfristige Wirtschaftsentwicklung in den Jahren 2027 bis 
2030. Diese mittelfristige Einschätzung wird bei einer 
Pressekonferenz am 7. Oktober 2025 erstmals gemeinsam mit der 
kurzfristigen Prognose vorgestellt. 

"Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern war der Anstieg der 
Energiepreise und der Lohnstückkosten hierzulande in den vergangenen 
Jahren höher. Dadurch hat insbesondere die energieintensive 
Exportwirtschaft auch mittelfristig Wettbewerbsnachteile. Weitere 
strukturelle Probleme bestehen bei der Integration von Migrant:innen, 
in der Erwerbsbeteiligung von Älteren, sowie im Bildungssystem. Vor 
diesem Hintergrund dürfte die österreichische Wirtschaft 
mittelfristig um 0,2 Prozentpunkte schwächer wachsen als der 
Durchschnitt des Euro-Raumes", so Josef Baumgartner, einer der 
Autoren der mittelfristigen WIFO-Prognose. 

Das WIFO erwartet ein reales BIP-Wachstum von 1,1% p. a. (Ø 
2026/2030, Ø 2010/2019 +1,6% p. a.; Übersicht 2). Das Trendwachstum 
beträgt laut der Methode der Europäischen Kommission 0,8% p. a. (Ø 
2010/2019 +1,1% p. a.). 

Übersicht 2: Hauptergebnisse der mittelfristigen Prognose für 
Österreich - auf der WIFO-Website 

Die Arbeitslosenquote wird bis 2030 auf 5,9% zurückgehen. Der 
Preisauftrieb verlangsamt sich nach 3,5% im laufenden Jahr auf 2,4% ( 
2026) und erreicht Mitte 2027 das 2%-Ziel der EZB (Ø 2026/2030 +2,2% 
p. a.). 

Das Budgetdefizit des Staates liegt 2026/2030 bei 
durchschnittlich 3,8% des nominellen BIP und bleibt damit nachhaltig 
über dem 3%-Ziel. Folglich steigt die Staatschuld bis 2030 auf 88,3 % 
der nominellen Wirtschaftsleistung. 

Durch die COVID-19-Krise, den Energiepreisschock und die 
Rezession büßte Österreich deutlich an Wertschöpfung ein. Die 
Einbußen in den Jahren 2020/2030 liegen je nach den Annahmen zum 
durchschnittlichen Wachstum in einem kontrafaktischen Szenario ohne 
Krisen und ohne Rezession zwischen 135 und 270 Mrd.  (siehe 
Abbildung 2). 

Abbildung 2: Vergleich der kurz- und mittelfristigen WIFO- 
Prognosen zur Entwicklung des realen Bruttoinlandsproduktes in 
Österreich - auf der WIFO-Website 

Zu den Definitionen siehe " Methodische Hinweise und Kurzglossar 
". 

Rückfragehinweis: 
   Rückfragen bitte am Dienstag, dem 7. Oktober 2025, von 12 bis 15 Uhr, 
   an Dr. Stefan Schiman-Vukan, MSc, Tel. (1) 798 26 01 - 234, 
   stefan.schiman-vukan@wifo.ac.at , 
   Mag. Dr. Josef Baumgartner, Tel. (1) 798 26 01 - 230, 
   josef.baumgartner@wifo.ac.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/235/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0053    2025-10-07/10:00
