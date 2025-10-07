Märkte heute
App Lovin crasht, AMD hebt ab, Nvidia dominiert - Tech-Schock & KI-Hype
onvista · Uhr
In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Redcare Pharmacy, Süss Microtech, Traton, LVMH, Constellation Brands, Aehr Test Systems, Apple, Microsoft, AppLovin, AMD und Nvidia.
App Lovin in der Kritik
Ein SEC-Bericht sorgt für Turbulenzen - der Aktienkurs bricht zweistellig ein. Was steckt hinter den Ermittlungen und warum reagieren Anleger so heftig?
AMD: Partnerschaft mit OpenAI
Ein Milliarden-Deal katapultiert AMD in den Mittelpunkt der KI-Revolution. Wie groß ist das Potenzial wirklich – und was bedeutet das für Nvidia?
Nvidia: Bleibt der König der Chips
Cantor Fitzgerald sieht Nvidia auf Kurs zur Zehn-Billionen-Dollar-Bewertung. Warum Analysten trotz Hype weiter optimistisch bleiben - und was das für Anleger heißt.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Märkte heute 03.10.2025Caterpillar, MercadoLibre & Nebius: Heute im Fokus der Märkte03. Okt. · onvista
Märkte heuteCoreWeave, Pfizer & Nike: Mega-Deals, Pharma-Knaller, Turnaround-Hoffnung01. Okt. · onvista
Aktienanalyse 07.10.2025First Majestic Silver: heimlicher Profiteur der Silber-Rally?heute, 17:28 Uhr · onvista
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 05.10.2025Was Anleger bei Aktien im vierten Quartal erwarten dürfen05. Okt. · onvista
Kolumne von Stefan RißeWie man es auch dreht: Aktuell finden sich immer Gründe für steigende Kurse04. Okt. · Acatis