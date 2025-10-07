Werbung ausblenden
Märkte heute

App Lovin crasht, AMD hebt ab, Nvidia dominiert - Tech-Schock & KI-Hype

onvista · Uhr

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Redcare Pharmacy, Süss Microtech, Traton, LVMH, Constellation Brands, Aehr Test Systems, Apple, Microsoft, AppLovin, AMD und Nvidia.

App Lovin in der Kritik

Ein SEC-Bericht sorgt für Turbulenzen - der Aktienkurs bricht zweistellig ein. Was steckt hinter den Ermittlungen und warum reagieren Anleger so heftig?

AMD: Partnerschaft mit OpenAI

Ein Milliarden-Deal katapultiert AMD in den Mittelpunkt der KI-Revolution. Wie groß ist das Potenzial wirklich – und was bedeutet das für Nvidia?

Nvidia: Bleibt der König der Chips

Cantor Fitzgerald sieht Nvidia auf Kurs zur Zehn-Billionen-Dollar-Bewertung. Warum Analysten trotz Hype weiter optimistisch bleiben - und was das für Anleger heißt.

Einstellungen
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Nvidia
AMD
Microsoft
Apple
LVMH
AppLovin
TRATON
Constellation Brands
Aehr Test Systems
Redcare Pharmacy (ADR)

