DAX®- Kurs Allzeithoch?

Die AMD-Aktie ist gestern um 24 % in die Höhe geschnellt und hat damit dem Nasdaq-100® zu einem neuen Allzeithoch verholfen. Erstmals in der Historie konnte des Technologiebarometer dabei sogar die Marke von 25.000 Punkten knacken. Deutlich ruhiger ging es dagegen beim DAX® zu. Festmachen lässt sich diese Aussage an dem im Vergleich zum vergangenen Freitag nahezu unveränderten Schlusskurskurs von 24.378 Punkten. Doch auch hierzulande scheinen die charttechnischen Perspektiven zu stimmen. So werten wir das jüngste Aufwärtsgap bei 24.162/24.247 Punkte als ein Signal der Stärke. Gleichzeitig liefert die Aufwärtskurslücke ein Argument, dass sich das zuvor aufgestaute Bewegungspotenzial auf der Oberseite entlädt. In die gleiche Kerbe schlägt die Kursentwicklung vom September, welche eine klassische Bodenbildung darstellt. Per Saldo rückt das bisherige Allzeithoch von Anfang Juli bei 24.639 Punkten mehr und mehr in den Fokus. Ein neues Rekordlevel würde auch die übergeordnete Schiebezone zwischen 23.400 und 24.600 Punkten auflösen, für ein erneutes, strategisches Kaufsignal sorgen und entsprechend ein Anschlusspotenzial von 1.200 Punkten aktivieren.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

