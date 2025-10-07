Dax-Anleger trotzen politischer Unsicherheit in Frankreich

Frankfurt (Reuters) - Dax-Anleger lassen sich von den politischen Turbulenzen in Frankreich nicht ins Bockshorn jagen.

Der deutsche Leitindex stieg am Dienstag zur Eröffnung leicht auf 24.395 Punkte. "Die Sorgen um Frankreichs politische Zukunft prallen am Dax spurlos ab", kommentierte Jochen Stanzl, Analyst beim Broker CMC Markets. "Noch bleibt das politische Dilemma auf den französischen Markt begrenzt." Bereits am Vortag hatte sich der Dax stabil gezeigt, nachdem der französische Ministerpräsident Sébastien Lecornu überraschend zurückgetreten war.

Auch französische Aktien hielten sich am Dienstag stabil, nachdem der französische Leitindex am Vortag zeitweise mehr als zwei Prozent nachgegeben hatte. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron setzt nach dem überraschenden Rücktritt seines Ministerpräsidenten vorerst weiter auf Lecornu. Macron habe Lecornu damit beauftragt, bis Mittwochabend einen letzten Anlauf für Gespräche mit anderen Parteien zu nehmen, erklärte das Präsidialamt am Montagabend.

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von Thomas Seythal)