EQS-Adhoc: GEA Group Aktiengesellschaft: GEA-Aufsichtsrat verlängert Vertrag von CEO Stefan Klebert und beschließt Neuordnung des Vorstands und Verschlankung der Organisationsstruktur

EQS Group · Uhr
Schlagwort(e): Personalie/Strategische Unternehmensentscheidung
GEA Group Aktiengesellschaft: GEA-Aufsichtsrat verlängert Vertrag von CEO Stefan Klebert und beschließt Neuordnung des Vorstands und Verschlankung der Organisationsstruktur

07.10.2025 / 15:06 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Der Aufsichtsrat der GEA Group Aktiengesellschaft hat den Vorstandsvorsitzenden Stefan Klebert heute einstimmig wiederbestellt. Seine ursprünglich bis zum 31. Dezember 2026 dauernde Amtszeit wurde im Wege der Neubestellung vorzeitig um weitere zwei Jahre bis zum 31. Dezember 2028 verlängert.

Der Aufsichtsrat hat außerdem mit Wirkung zum 1.Januar 2026 die Erweiterung des Vorstands von bislang drei auf zukünftig sechs Ressorts beschlossen. Gleichzeitig wird das 14-köpfige Global Executive Committee aufgelöst.

