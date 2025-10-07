Werbung ausblenden

EQS-Adhoc: Shelly Group veröffentlicht vorläufigen Konzernumsatz für 9M 2025

EQS Group · Uhr
EQS-Ad-hoc: Shelly Group SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Umsatzentwicklung
Shelly Group veröffentlicht vorläufigen Konzernumsatz für 9M 2025

07.10.2025 / 20:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Shelly Group veröffentlicht vorläufigen Konzernumsatz für 9M 2025

Sofia / München, 7. Oktober 2025 – Die Shelly Group SE (Ticker: SLYG / ISIN: BG1100003166) („Shelly Group“ / „die Gesellschaft“) hat in 9M 2025 nach vorläufigen Zahlen einen Anstieg der Konzernumsatzerlöse mit Shelly-Geräten und damit verbundenen Dienstleistungen um rund 34,5 % auf rund EUR 87,4 Mio. (rund BGN 170,9 Mio.) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erzielt. Damit lag die Umsatzsteigerung über den Erwartungen.

Die Gesellschaft wird die ungeprüften Konzernzahlen für 9M 2025 am 12. November 2025 nach Börsenschluss offiziell bekannt geben.

Hinweis: EUR/BGN-Wechselkurs fixiert auf EUR 1 = BGN 1,95583.

Mehr Informationen unter corporate.shelly.com.

Ansprechpartner Investor Relations

CROSS ALLIANCE communication GmbH
Sven Pauly
Telefon: +49 (0) 89-1250903-31
E-Mail: sp@crossalliance.de
www.crossalliance.de

Ende der Insiderinformation

07.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Shelly Group SE
51 Cherny Vrah Bldv., Office building 3, Floor 2 and 3
1407 Sofia
Bulgarien
E-Mail:investors@shelly.com
Internet:www.corporate.shelly.com
ISIN:BG1100003166
WKN:A2DGX9
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart
EQS News ID:2209466
Ende der MitteilungEQS News-Service

2209466 07.10.2025 CET/CEST

Shelly Group

