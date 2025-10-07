EQS-AFR: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
07.10.2025
Hiermit gibt die SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 10.12.2026
Ort:
https://www.schott-pharma.com/investor-relations/de/news-und-veroeffentlichungen/berichte-und-praesentationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 10.12.2026
Ort:
https://www.schott-pharma.com/investor-relations/news-publications/reports-and-presentations
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 10.12.2026
Ort:
https://www.schott-pharma.com/investor-relations/de/news-und-veroeffentlichungen/berichte-und-praesentationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 10.12.2026
Ort:
https://www.schott-pharma.com/investor-relations/news-publications/reports-and-presentations
