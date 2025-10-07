Werbung ausblenden

EQS-DD: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA: Bernd Geske, Kauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

07.10.2025 / 14:52 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Bernd
Nachname(n):Geske

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

b) LEI

529900XO0YTOOKCLQB44 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0005493092

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
3,5800 EUR1.675,44 EUR
3,5800 EUR2.062,08 EUR
3,5800 EUR1.664,70 EUR
3,5800 EUR7.177,90 EUR
3,5770 EUR60,81 EUR
3,5770 EUR57,23 EUR
3,5850 EUR1.000,22 EUR
3,5850 EUR1.150,79 EUR
3,5850 EUR1.860,62 EUR
3,5850 EUR724,17 EUR
3,5850 EUR1.885,71 EUR
3,5850 EUR437,37 EUR
3,5850 EUR293,97 EUR
3,5850 EUR483,98 EUR
3,5850 EUR1.559,48 EUR
3,5850 EUR1.595,33 EUR
3,5850 EUR2.470,07 EUR
3,5800 EUR3.529,88 EUR
3,5850 EUR1.548,72 EUR
3,5850 EUR1.961,00 EUR
3,5850 EUR25,10 EUR
3,5850 EUR595,11 EUR
3,5850 EUR3.032,91 EUR
3,5750 EUR2.259,40 EUR
3,5800 EUR694,52 EUR
3,5800 EUR57.280,00 EUR
3,5800 EUR82,34 EUR
3,5800 EUR3,58 EUR
3,5850 EUR164,91 EUR
3,5850 EUR1.330,04 EUR
3,5900 EUR2.692,50 EUR
3,5900 EUR1.809,36 EUR
3,5900 EUR470,29 EUR
3,5900 EUR351,82 EUR
3,5850 EUR910,59 EUR
3,5950 EUR100,66 EUR
3,5950 EUR1.696,84 EUR
3,5965 EUR1.075,35 EUR
3,6175 EUR22.070,37 EUR
3,6000 EUR518,40 EUR
3,6000 EUR2.746,80 EUR
3,6200 EUR3.395,56 EUR
3,6200 EUR7.935,04 EUR
3,6200 EUR3.840,82 EUR
3,6200 EUR3.840,82 EUR
3,6200 EUR3.840,82 EUR
3,6200 EUR3.840,82 EUR
3,6200 EUR3.840,82 EUR
3,6200 EUR3.840,82 EUR
3,6200 EUR3.840,82 EUR
3,6200 EUR3.840,82 EUR
3,6200 EUR3.840,82 EUR
3,6213 EUR3.842,22 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
3,5968 EUR182.850,5600 EUR

e) Datum des Geschäfts

30.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:XETRA
MIC:XETR

07.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
Rheinlanddamm 207-209
44137 Dortmund
Deutschland
Internet:https://aktie.bvb.de/
Ende der MitteilungEQS News-Service

101068 07.10.2025 CET/CEST

