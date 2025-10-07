EQS-DD: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA: Bernd Geske, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



07.10.2025 / 14:52 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Bernd Nachname(n): Geske

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

b) LEI

529900XO0YTOOKCLQB44

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005493092

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 3,5800 EUR 1.675,44 EUR 3,5800 EUR 2.062,08 EUR 3,5800 EUR 1.664,70 EUR 3,5800 EUR 7.177,90 EUR 3,5770 EUR 60,81 EUR 3,5770 EUR 57,23 EUR 3,5850 EUR 1.000,22 EUR 3,5850 EUR 1.150,79 EUR 3,5850 EUR 1.860,62 EUR 3,5850 EUR 724,17 EUR 3,5850 EUR 1.885,71 EUR 3,5850 EUR 437,37 EUR 3,5850 EUR 293,97 EUR 3,5850 EUR 483,98 EUR 3,5850 EUR 1.559,48 EUR 3,5850 EUR 1.595,33 EUR 3,5850 EUR 2.470,07 EUR 3,5800 EUR 3.529,88 EUR 3,5850 EUR 1.548,72 EUR 3,5850 EUR 1.961,00 EUR 3,5850 EUR 25,10 EUR 3,5850 EUR 595,11 EUR 3,5850 EUR 3.032,91 EUR 3,5750 EUR 2.259,40 EUR 3,5800 EUR 694,52 EUR 3,5800 EUR 57.280,00 EUR 3,5800 EUR 82,34 EUR 3,5800 EUR 3,58 EUR 3,5850 EUR 164,91 EUR 3,5850 EUR 1.330,04 EUR 3,5900 EUR 2.692,50 EUR 3,5900 EUR 1.809,36 EUR 3,5900 EUR 470,29 EUR 3,5900 EUR 351,82 EUR 3,5850 EUR 910,59 EUR 3,5950 EUR 100,66 EUR 3,5950 EUR 1.696,84 EUR 3,5965 EUR 1.075,35 EUR 3,6175 EUR 22.070,37 EUR 3,6000 EUR 518,40 EUR 3,6000 EUR 2.746,80 EUR 3,6200 EUR 3.395,56 EUR 3,6200 EUR 7.935,04 EUR 3,6200 EUR 3.840,82 EUR 3,6200 EUR 3.840,82 EUR 3,6200 EUR 3.840,82 EUR 3,6200 EUR 3.840,82 EUR 3,6200 EUR 3.840,82 EUR 3,6200 EUR 3.840,82 EUR 3,6200 EUR 3.840,82 EUR 3,6200 EUR 3.840,82 EUR 3,6200 EUR 3.840,82 EUR 3,6213 EUR 3.842,22 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 3,5968 EUR 182.850,5600 EUR

e) Datum des Geschäfts

30.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR

07.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Rheinlanddamm 207-209 44137 Dortmund Deutschland Internet: https://aktie.bvb.de/

Ende der Mitteilung EQS News-Service

101068 07.10.2025 CET/CEST