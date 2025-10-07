EQS-DD: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA: Bernd Geske, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
07.10.2025 / 14:52 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Bernd
|Nachname(n):
|Geske
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
b) LEI
|529900XO0YTOOKCLQB44
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005493092
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|3,5800 EUR
|1.675,44 EUR
|3,5800 EUR
|2.062,08 EUR
|3,5800 EUR
|1.664,70 EUR
|3,5800 EUR
|7.177,90 EUR
|3,5770 EUR
|60,81 EUR
|3,5770 EUR
|57,23 EUR
|3,5850 EUR
|1.000,22 EUR
|3,5850 EUR
|1.150,79 EUR
|3,5850 EUR
|1.860,62 EUR
|3,5850 EUR
|724,17 EUR
|3,5850 EUR
|1.885,71 EUR
|3,5850 EUR
|437,37 EUR
|3,5850 EUR
|293,97 EUR
|3,5850 EUR
|483,98 EUR
|3,5850 EUR
|1.559,48 EUR
|3,5850 EUR
|1.595,33 EUR
|3,5850 EUR
|2.470,07 EUR
|3,5800 EUR
|3.529,88 EUR
|3,5850 EUR
|1.548,72 EUR
|3,5850 EUR
|1.961,00 EUR
|3,5850 EUR
|25,10 EUR
|3,5850 EUR
|595,11 EUR
|3,5850 EUR
|3.032,91 EUR
|3,5750 EUR
|2.259,40 EUR
|3,5800 EUR
|694,52 EUR
|3,5800 EUR
|57.280,00 EUR
|3,5800 EUR
|82,34 EUR
|3,5800 EUR
|3,58 EUR
|3,5850 EUR
|164,91 EUR
|3,5850 EUR
|1.330,04 EUR
|3,5900 EUR
|2.692,50 EUR
|3,5900 EUR
|1.809,36 EUR
|3,5900 EUR
|470,29 EUR
|3,5900 EUR
|351,82 EUR
|3,5850 EUR
|910,59 EUR
|3,5950 EUR
|100,66 EUR
|3,5950 EUR
|1.696,84 EUR
|3,5965 EUR
|1.075,35 EUR
|3,6175 EUR
|22.070,37 EUR
|3,6000 EUR
|518,40 EUR
|3,6000 EUR
|2.746,80 EUR
|3,6200 EUR
|3.395,56 EUR
|3,6200 EUR
|7.935,04 EUR
|3,6200 EUR
|3.840,82 EUR
|3,6200 EUR
|3.840,82 EUR
|3,6200 EUR
|3.840,82 EUR
|3,6200 EUR
|3.840,82 EUR
|3,6200 EUR
|3.840,82 EUR
|3,6200 EUR
|3.840,82 EUR
|3,6200 EUR
|3.840,82 EUR
|3,6200 EUR
|3.840,82 EUR
|3,6200 EUR
|3.840,82 EUR
|3,6213 EUR
|3.842,22 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|3,5968 EUR
|182.850,5600 EUR
e) Datum des Geschäfts
|30.09.2025; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|XETRA
|MIC:
|XETR
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
|Rheinlanddamm 207-209
|44137 Dortmund
|Deutschland
|Internet:
|https://aktie.bvb.de/
