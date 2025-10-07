EQS-DD: Semperit AG Holding: Manfred Stanek, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



07.10.2025 / 15:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Manfred Nachname(n): Stanek

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Semperit AG Holding

b) LEI

529900PG9O7YFYX5UM88

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: AT0000785555

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 12.700 EUR 1.000 Stück

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 12.700 EUR 1.000 Stück

e) Datum des Geschäfts

07.10.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Wiener Börse MIC: XWBO

07.10.2025 CET/CEST



Sprache: Deutsch Unternehmen: Semperit AG Holding Am Belvedere 10 1100 Wien Österreich Internet: www.semperitgroup.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

101064 07.10.2025 CET/CEST