EQS-News: artec technologies AG: SMC Research bestätigt Kaufempfehlung für die artec-Aktie mit Kursziel 3,20 Euro

EQS-News: artec technologies AG / Schlagwort(e): Research Update/Sonstiges

artec technologies AG: SMC Research bestätigt Kaufempfehlung für die artec-Aktie mit Kursziel 3,20 Euro



07.10.2025 / 09:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





artec technologies AG: SMC Research bestätigt Kaufempfehlung für die artec-Aktie mit Kursziel 3,20 Euro

Analysten erwarten auch 2026 weiteres Wachstum

artec präsentiert auf der m:access Fachkonferenz am 16.10.2025

Themenschwerpunkte: Details zur News-App mit integrierter Streaming-Plattform und Stand der Entwicklung von Drohnensoftware

Diepholz, 07. Oktober 2025: Auf Basis der Entwicklung im ersten Halbjahr 2025 hat SMC Research die Kaufempfehlung (Speculative Buy) für die Aktie der artec technologies AG (ISIN DE0005209589) bestätigt. Das Kursziel für die Aktie des Technologieunternehmens wurde von 3,00 Euro auf 3,20 Euro angehoben. Damit sehen die Analysten derzeit deutliches Kurspotenzial für die artec-Aktie (Schlusskurs Xetra am 03. Oktober 2025: 1,965 Euro). Das vollständige Research zum kostenlosen Download: https://www.smc-research.com/unternehmen/software-it/artec-technologies-ag.

Der Spezialist für die Übertragung, Aufzeichnung und Auswertung von audiovisuellen Daten aus offenen Informationsquellen (OSINT) hat in den ersten sechs Monaten des Jahres 2025 – welches traditionell die schwächere Hälfte ist – den Umsatz um 20 % gesteigert und auf EBITDA-Basis ein annähernd ausgeglichenes Ergebnis erzielt.

SMC Research erwartet, dass artec das Wachstum auch 2026 fortsetzen wird. Dafür sei mit der gewonnenen Ausschreibung einer Nachrichtenagentur aus der Golfregion Ende September bereits eine gute Grundlage geschaffen worden. Zudem erwarten die Analysten neue Vertriebserfolge im Bereich der Sicherheitsbehörden. Dafür soll in Kürze die neue Produktgeneration des MULTIEYE-Systems vorgestellt werden.

Terminhinweis

Am 16. Oktober 2025 wird artec-Vorstand Thomas Hoffmann auf der m:access Fachkonferenz der Börse München präsentieren. Im Mittelpunkt seines Vortrags stehen zwei aktuelle Entwicklungsschwerpunkte des Unternehmens. Zum einen stellt Hoffmann den Auftrag der Nachrichtenagentur aus der Golfregion detaillierter vor und erläutert dessen strategische Bedeutung für das Wachstum von artec. Zum anderen gibt er einen Einblick in die Entwicklung einer neuen Drohnensoftware.

Die m:access Fachkonferenz ist eine hybride Veranstaltung, die sowohl vor Ort als auch online verfolgt werden kann.

Weitere Informationen und Anmeldung unter: https://eveeno.com/maccess-fachkonferenz-oktober-2025

Über die artec technologies AG

Die börsennotierte artec technologies AG (ISIN DE0005209589) aus Diepholz (Deutschland) entwickelt und produziert innovative Software- und Systemlösungen für die Übertragung, Aufzeichnung und Auswertung von Video-, Audio- und Metadaten in Netzwerken und Internet. Dabei wird zunehmend künstliche Intelligenz eingesetzt. artec bietet seinen Kunden einen Komplettservice (Projektierung, Inbetriebnahme, Service & Support) sowohl für die Standardprodukte als auch die Sonderentwicklungen und Cloud-Dienste an. Kunden sind nationale und internationale Broadcastunternehmen, Medienhäuser, Sicherheitsbehörden und Industrieunternehmen. >> www.artec.de

>> www.xentaurix.com

Kontakt Presse und Investor Relations:

artec technologies AG Fabian Lorenz E-Mail: investor.relations@artec.de

Tel.: +49 5441 599516

07.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: artec technologies AG Mühlenstr. 15-18 49356 Diepholz Deutschland Telefon: +49 (0)5441 / 599 50 Fax: +49 (0)5441 / 599 570 E-Mail: investor.relations@artec.de Internet: www.artec.de ISIN: DE0005209589 WKN: 520958 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2208892

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2208892 07.10.2025 CET/CEST