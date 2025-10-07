EQS-News: Eightco Holdings Inc. ($ORBS) Digital Asset Treasury startet Videoreihe „Chairman's Message"

EQS-News: Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) / Schlagwort(e): Produkteinführung

Eightco Holdings Inc. ($ORBS) Digital Asset Treasury startet Videoreihe „Chairman's Message"



08.10.2025

Verstärkt die Initiative „Power of Eight" mit dem Ziel, 800 Millionen Worldcoin (WLD)-Token zu erreichen und 8 Milliarden Menschen zu verifizieren

Derzeit sind über 17 Millionen Menschen weltweit verifiziert, mit dem Ziel, in den nächsten zwölf Monaten 100 Millionen zu verifizieren

World ist die Single-Sign-On- und Proof-of-Human-Verifizierung für das KI-Zeitalter

Das Unternehmen wird von einer ausgewählten Gruppe strategischer und institutioneller Investoren unterstützt, darunter: BitMine (BMNR), MOZAYYX, World Foundation, Wedbush, Coinfund, Discovery Capital Management, FalconX, Kraken, Pantera, GSR, Brevan Howard und weitere

EASTON, Pennsylvania, 8. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) gab heute den Start seiner Videoserie „Chairman's Message" und seiner Unternehmenspräsentation bekannt. Diese Chairman's Message („Botschaft des Vorsitzenden") soll monatlich produziert werden. Das Unternehmen schloss am 9. September seine PIPE-Finanzierung (Private Investment into a Public Equity) in Höhe von 270 Millionen US-Dollar ab. Kürzlich wurde bekannt gegeben, dass das World-Netzwerk mehr als 17 Millionen verifizierte Nutzer hat.

„Seit der Einführung von ORBS haben wir ein enormes Interesse und große Begeisterung für Worldcoin und unsere Treasury festgestellt", sagte Dan Ives, Vorsitzender von Eightco Holdings Inc. ($ORBS). „Die ‚Chairman's Message' vermittelt meine Sichtweise, warum WLD den Weg in unsere KI-gesteuerte Zukunft anführt Wir sehen eine erhebliche Wertsteigerung vor uns, mit einem Ziel von 800 Millionen WLD-Token und einem prognostizierten Wert von 10 US-Dollar pro Token, was einer potenziellen Bewertung von 8 Milliarden US-Dollar für ORBS entspricht."

Im Rahmen seiner Mission, das weltweite Bewusstsein für $ORBS und Worldcoin zu schärfen, wird Vorsitzender Ives die ORBS World Tour starten und mehrere Städte besuchen, in denen sich World-Geschäfte befinden, darunter:

7. Oktober: San Francisco

18.-21. Oktober: Bangkok

22.-23. Oktober: Kuala Lumpur

24.-25. Oktober: Singapur

27.-28. Oktober: Seoul

29.-30. Oktober: Tokio

8.-10. Dezember: London

„Da KI-generierte Inhalte weiter zunehmen, wird der Bedarf an Proof of Human nur noch weiter steigen. Wir glauben, dass World ID sich als universelles Single Sign-On der Zukunft etablieren wird, das Regierungen, Unternehmen, Fintech, Dating, Gaming und darüber hinaus integriert", fügte Ives hinzu.

Sowohl die „Chairman's Message" als auch die Unternehmenspräsentation sind auf der Website verfügbar: www.8co.holdings/chairmans-message

INFORMATIONEN ZU EIGHTCO HOLDINGS INC.Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) bietet eine neuartige Worldcoin (WLD) Treasury-Strategie an. Mit dieser Digital Asset Treasury (DAT) treibt Eightco die KI-Revolution voran und implementiert eine technologische Infrastrukturebene, die für die Zukunft der Authentifizierung, Verifizierung und des Proof of Human (PoH) von entscheidender Bedeutung ist. World ist das Single Sign-On und die Proof-of-Human-Verifizierung für das KI-Zeitalter. In einer zunehmend agentenbasierten Welt strebt Eightco eine universelle Grundlage für die digitale Identität an.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, können als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden. Begriffe wie „plant", „erwartet", „wird", „geht davon aus", „fortsetzen", „ausbauen", „vorantreiben", „entwickeln", „glaubt", „Leitlinie", „Ziel", „könnte", „bleiben", „projizieren", „Ausblick", „beabsichtigen", „schätzen", „könnte", „sollte" und andere Wörter und Begriffe mit ähnlicher Bedeutung und Ausdrucksweise sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen solche Begriffe enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Überzeugungen und Annahmen des Managements, die Risiken und Unsicherheiten unterliegen und keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen. Die tatsächlichen Ergebnisse können infolge verschiedener Faktoren erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Die Fähigkeit von Eightco, die Anforderungen für die fortgesetzte Notierung an der Nasdaq zu erfüllen; unerwartete Kosten, Gebühren oder Ausgaben, die die Kapitalressourcen von Eightco verringern; die Unfähigkeit von Eightco, ausreichend Kapital zur Finanzierung seines Geschäfts zu beschaffen; die Unfähigkeit von Eightco, Innovationen zu entwickeln und Nutzer für die Produkte von Eightco zu gewinnen; zukünftige Gesetze und Vorschriften, die sich negativ auf digitale Vermögenswerte auswirken; sowie sich ändernde Positionen der Öffentlichkeit und der Regierung in Bezug auf das Mining digitaler Vermögenswerte. Angesichts dieser Risiken und Ungewissheiten werden Sie darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Eine Erörterung anderer Risiken und Ungewissheiten sowie anderer wichtiger Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Eightco von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen, finden Sie in den Unterlagen, die Eightco bei der Securities and Exchange Commission (der „SEC") eingereicht hat, einschließlich seines Jahresberichts auf Formular 10-K, der am 15. April 2025 bei der SEC eingereicht wurde. Alle Informationen in dieser Pressemitteilung entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, und Eightco übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren oder die Ergebnisse etwaiger Überarbeitungen solcher Aussagen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

