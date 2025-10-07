EQS-News: Energie zum Sparpreis: Jackery reduziert neueste Powerstations und Solargeneratoren an den Amazon Prime Deal Days um bis zu 450 Euro

EQS-News: Jackery Technology GmbH / Schlagwort(e): Produkteinführung

DÜSSELDORF, Germany, 7. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Prime Deal Days, Prime Power: Am 7. und 8. Oktober können sich Abenteuerlustige und Outdoor-Fans über starke Rabatte auf Jackery-Produkte freuen. Der Spezialist für mobile Energieversorgung bietet seine neuesten Modelle mit Rabatten von bis zu 40 % an.

Die Handliche: Kleinste 500-Watt-Powerstation um 200 Euro reduziert

Der Explorer 500 v2 ist nicht nur die kleinste und leichteste LiFePO4-Powerstation ihrer Klasse, sondern bietet auch eine verdoppelte Lebensdauer mit 6000 Ladezyklen. Erst seit wenigen Wochen auf dem Markt ist das handliche Kraftpaket mit 512Wh Kapazität und 500 Watt Dauerleistung an den Amazon Prime Deal Days auch preislich ein echtes Highlight. Dank 40% Rabatt kostet die tragbare Powerstation mit sechs Anschlüssen statt 499 nur 299Euro und als Solargenerator 500 v2 im Set mit einem mobilen SolarSaga 100Watt Solarpanel lediglich 449statt 679Euro.

Der Kraftprotz: Solargenerator 2000 v2 mit 400 Euro Preisnachlass

Wer maximale Autarkie mit viel Kapazität und Dauerleistung wünscht, greift zum Set aus Explorer 2000 v2 mit einem mobilen 200-Watt-Solarpanel von Jackery. Der LiFePO4-Akku mit 2042 Wh Kapazität liefert 2200 Watt Dauerleistung und versorgt gleich mehrere externe Geräte über sechs Ausgänge – von zwei Schuko-Steckdosen über mehrere USB-Schnittstellen bis zum 12-Volt-Stecker – zuverlässig mit Strom. Dank Cell-to-Body-Technologie ist die Powerstation dabei besonders sicher und gehört zu den kompaktesten ihrer Klasse. Selbst erlangt sie unabhängig vom Stromnetz über das dreifach ausklappbare Panel mit 200Watt Peak Leistung neue Energie, lässt sich aber auch besonders schnell über die Steckdose oder die 12-Volt-Buchse im Auto laden. Der Solargenerator 2000 v2 ist im Aktionszeitraum mit einem Preisnachlass von 400 Euro für 1.099 statt 1.499 Euro zu haben, während die Powerstation einzeln als Explorer 2000 v2 für 899 statt 1.299 Euro erhältlich ist.

Der Bestseller: Explorer 1000 v2 als Solargenerator um knapp 40 % reduziert

Auch die besonders beliebte Jackery Explorer 1000 v2 ist an den Amazon Prime Deal Days reduziert. Die Powerstation aus der aktuellen v2 Serie überzeugt bei 1.070Wh Kapazität mit 1500 Watt Dauerleistung und versorgt besonders kompakt nicht nur im Campervan, im Schrebergarten oder als Notstromversorgung vielfältige Geräte mit Energie. 20% kleiner und 10% leichter als andere Modelle der 1-kWh-Klasse bietet auch sie sechs Ports zum Anschluss externer Geräte und eine Lampe mit SOS-Modus. Dank Schnellladefunktion ist der eigene Akku binnen nur einer Stunde per DC wieder vollständig geladen und sammelt alternativ über ein Jackery Solarpanel neue Energie. So ist das Set aus Powerstation und SolarSaga 200-Watt-Panel als Solargenerator 1000 v2 während des Amazon-Shopping-Events satte 450 Euro günstiger für nur 799 statt 1.249 Euro zu haben. Der Explorer 1000 v2 ist von 699 auf 549 Euro reduziert.

Alle Angebote sind im Jackery-Store bei Amazon erhältlich.

