EQS-News: Geschäftszahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2025 (HGB nicht testiert)

Corporate News der KST Beteiligungs AG vom 07. Oktober 2025

Geschäftszahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2025 (HGB nicht testiert)

Die KST Beteiligungs AG weist nach neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres einen Jahresüberschuss von TEUR 463 (Vorjahresperiode: TEUR 407) aus.

Aus Zinsen und Dividenden wurden bis zum 30.09.2025 TEUR 174 (Vorjahresperiode: TEUR 150) vereinnahmt.

Die Zinsaufwendungen der Gesellschaft haben sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum mit TEUR 56 (Vorjahresperiode: TEUR 110) nahezu halbiert. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen der Gesellschaft belaufen sich auf TEUR 101 (Vorjahresperiode TEUR 88). Die Personalkosten der Gesellschaft belaufen sich auf TEUR 21 (Vorjahresperiode TEUR 18). Abschreibungen auf Finanzanlagen waren im Berichtszeitraum in Höhe von TEUR 61 (Vorjahresperiode TEUR 42) zu bilden.

Die Bilanzsumme der Gesellschaft liegt bei TEUR 8.322 Euro (31.12.2024: TEUR 8.111).

Von der Bilanzsumme waren TEUR 2.100 in festverzinslichen Wertpapieren investiert. Der übrige Wertpapierbestand der Gesellschaft lag zum 30.09.2025 bei TEUR 5.070.

Der innere Wert pro Aktie, der auch die nicht realisierten Kursdifferenzen und die Bewertung aller Aktien mit dem aktuellen Kurs einschließt (nicht jedoch den im Umfang von 0,43 Mio. Euro in teilweiser Höhe aktivierten steuerlich nutzbaren Verlustvortrag), liegt aktuell bei ca. EUR 1,29 pro Aktie.

KST Beteiligungs AG

Der Vorstand

Über die KST Beteiligungs AG:

Die KST Beteiligungs AG ist eine im Basic Board der Deutschen Börse notierte Beteiligungsgesellschaft, deren Unternehmensziel die langfristige Steigerung des Gesellschaftsvermögens ist. Zu diesem Zweck verfolgt die KST als Anlagestrategie die Investitionen ihres Wertpapierhandelsportfolios in Aktien sowie in höherverzinsliche Anleihen.

Disclaimer:

Sofern in dieser Mitteilung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der KST Beteiligungs AG. Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten abweicht. Diese Mitteilung stellt keine Aufforderung zum Handel in Aktien der KST Beteiligungs AG dar.

Impressum:

KST Beteiligungs AG, Sitz Stuttgart

Fronäckerstraße 34, 71063 Sindelfingen

Tel.: 07031 - 4690964

E-Mail:

voss@kst-ag.de

Amtsgericht Stuttgart, HRB 19241

56459/03435, Finanzamt Böblingen

Vorstand: Reinhard Voss, Aufsichtsratsvorsitzender: Martin Schmitt

