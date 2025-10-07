EQS-News: Graphite One begrüßt strategische Investition durch “Doyon Limited” und “Aleut”

Emittent / Herausgeber: MCS Market Communication Service GmbH / Schlagwort(e): Expansion/Finanzierung

Graphite One begrüßt strategische Investition durch “Doyon Limited” und “Aleut”



07.10.2025 / 12:22 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





“Doyon” und “Aleut” haben insgesamt 5,0 Millionen US$ in Graphite One investiert und unterstützen damit voll und ganz die Erschließung der Lagerstätte “Graphite Creek”

Doyon und Aleut reihen sich neben der “Bering Straits Native Corporation” als Investoren von “G1” ein

Graphite One Inc. (ISIN: CA38871F1027 ; WKN: A2PFXE),Graphite One, “G1” oder das Unternehmen, das Unternehmen, das sich mit der Planung einer vollständig inländischen US-Lieferkette für fortschrittliche Graphitmaterialien befasst, freut sich, den Abschluss einer strategischen Investition durch “Doyon Limited” und “Aleut”, beides Firmen unter der Leitung von “Alaska Natives”, bekannt zu geben. Die Investition erfolgte in Form einer nicht vermittelten Privatplatzierung von 8.514.024 Einheiten zu einem Preis von 0,82 C$ pro Einheit (die Einheit), womit ein Bruttoerlös von insgesamt 5,0 Millionen US$ (7,0 Millionen C$) erzielt wurde.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (eine Stammaktie) und einem ganzen Stammaktienkaufwarrant (ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt den jeweiligen Inhaber innerhalb von drei (3) Jahren ab dem Abschluss der Privatplatzierung zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens zum Preis von je 1,03 C$ und beinhaltet Teilnahmerechte in Bezug auf zukünftige Finanzierungen, solange die Warrants weiterhin ausstehend sind. Das Unternehmen hat von der TSX Venture Exchange die bedingte Genehmigung für diese Privatplatzierung erhalten; sie steht allerdings noch unter dem Vorbehalt der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange. Alle in Verbindung mit dieser Privatplatzierung begebenen Wertpapiere sind an eine Sperrfrist gebunden, die vier Monate und einen Tag nach dem Ausgabedatum endet.

Der Bruttoerlös aus der Privatplatzierung wird zur Durchführung von Umweltstudien und anderen Aktivitäten in Verbindung mit dem Genehmigungsverfahren für das Konzessionsgebiet “Graphite Creek” sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. In Verbindung mit der Privatplatzierung wurden keine Vermittlungsprovisionen oder Brokergebühren bezahlt.

“Für Doyon ist dies nicht nur eine Investition in Graphite One, sondern auch eine langfristige Investition in Alaska”, so Aaron Schutt, President und CEO von Doyon Limited. “Doyon verfügt über Jahrzehnte an Erfahrung in der verantwortungsvollen Ressourcenerschließung und freut sich auf die Zusammenarbeit mit Graphite One, um das kritische Mineralprojekt Graphite Creek in Produktion zu bringen.”

“Diese Investition zeugt von Aleuts Glauben an erneuerbare Energien. Graphit ist ein entscheidender Rohstoff für den Aufbau einer solchen Zukunft und wir sind überzeugt, dass Graphite One sich wie wir für eine verantwortliche Erschließung engagiert”, so Skoey Vergen, CEO und President von Aleut. “Die Investition schafft nicht nur Mehrwert für unsere Aktionäre, sondern eröffnet auch mögliche zukünftige Chancen in Alaska, die unserer Region zugute kommen könnten.”

“Wir bei Graphite One sind alle dankbar für diese Investitionen durch Doyon und Aleut Corp, die sich damit der Bering Straits Native Corporation anschließen, die 2023 eine strategische Investition in G1 tätigte. Es ist uns eine Freude und eine Ehre, das erste kritische Mineralprojekt zu sein, das direkte Investitionen von drei Alaska Native Regional Corporations verzeichnet”, so Anthony Huston, President und CEO von Graphite One. “Wir wissen das Vertrauen, das im Rahmen dieser Partnerschaften in uns gesetzt wird, sehr zu schätzen und sind bestrebt, mit dieser Unterstützung, Graphite Creek zu einem Vorbild für eine verantwortliche Erschließung zu machen, die den Gemeinden und dem Bundesstaat Alaska langfristigen Nutzen bringt.”

Graphite Ones Lieferkettenstrategie

Das Projekt ist als integrierter Geschäftsbetrieb geplant, um Anodenmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien und andere Graphitprodukte für den US-Binnenmarkt in kommerziellem Maßstab unter Verwendung von vorwiegend natürlichem Graphit aus Alaska herzustellen. Das Projekt kombiniert den Betrieb einer modernen Graphitproduktionsanlage in Warren, Ohio, - vorbehaltlich der entsprechenden Finanzierung - mit der Lieferung von natürlichem Flockengraphit aus der geplanten Mine “Graphite Creek” des Unternehmens in Alaska. Die mit den Bergbau-Claims des Unternehmens im Bundesstaat Alaska verbundenen Ressourcen wurden im Januar 2022 vom U.S. Geological Survey als größte natürliche Graphitlagerstätte Amerikas https://www.usgs.gov/data/graphite-deposits-united-states und im Jahr 2023 als eine der größten der Welt bezeichnet. Dies geht der durch die Machbarkeitsstudie bestätigten bedeutenden Erweiterung der Lagerstätte voraus. Das Unternehmen hat mit der “EXIM Bank” im September 2025 bzw. 2024 zwei nicht verbindliche Interessensbekundungen für Darlehen im Wert von bis zu 895 Millionen $ unterzeichnet, um die Erschließung der Mine “Graphite Creek” und die Errichtung der Produktionsanlage in Ohio zu finanzieren.

Über “Doyon Limited”

“Doyon Limited” mit Hauptsitz in Fairbanks hat mehr als 20.500 Aktionäre und wurde nach dem Alaska Native Claims Settlement Act von 1971 gegründet. “Doyon” verfügt über Tochtergesellschaften in den Bereichen Ölfeldservices, Regierungsaufträge und Tourismus und ist der größte private Grundbesitzer in Alaska bzw. einer der größten in ganz Nordamerika. Ziel von “Doyon” ist es, seine Position als finanzstarkes indigenes Unternehmen stetig zu verbessern, um das wirtschaftliche und soziale Wohlergehen seiner Aktionäre und zukünftigen Aktionäre zu fördern, die Lebensweise der Ureinwohner zu stärken und das Land und seine Ressourcen zu schützen und zu fördern.

Über “Aleut”

“Aleut” ist eine “Alaska Native Regional Corporation” nach dem “Alaska Native Claims Settlement Act” von 1971. Das Unternehmen zählt mehr als 5.000 Unangax-Aktionäre und Nachkommen, die von den Ureinwohnern der Region der Aleuten und der Pribilof-Inseln abstammen, und setzt sich dafür ein, Wirtschaftswachstum und wirtschaftliche Chancen zu fördern. Das Portfolio von “Aleut” umfasst Unternehmen in den Bereichen Regierungsaufträge/ mechanische Dienstleistungen, Immobilien, Technologie und Infrastruktur, Brennstoffhandel, Hafendienste, Umweltdienstleistungen und Energie. Weitere Informationen erhalten Sie unter aleutcorp.com.

Über Graphite One Inc.

Graphite One Inc. (ISIN: CA38871F1027 ; WKN: A2PFXE) widmet sich auch weiterhin der Erschließung seines Projekts “Graphite One” (das Projekt) mit dem Ziel, sich als amerikanischer Produzent von hochgradigen Anodenmaterialien im kommerziellen Maßstab mit Zugriff auf Graphitressourcen heimischer Herkunft (USA) zu etablieren. Das Projekt ist als vertikal integriertes Unternehmen für den Abbau und die Verarbeitung von natürlichem Graphit sowie die Herstellung von Anodenaktivmaterialien aus künstlichem und natürlichem Graphit vorgesehen, welches in erster Linie den Lithium-Ionen-Batteriemarkt für Elektrofahrzeuge beliefert.

Rechtliche Angaben zu der Veröffentlichung

Diese Veröffentlichung ist eine Marketingmitteilung und Bestandteil einer Werbekampagne des Emittenten Graphite One Inc.und richtet sich an erfahrene und spekulativ orientierte Anleger. Die vorliegende Mitteilung darf keinesfalls als unabhängige Finanzanalyse oder gar Anlageberatung gewertet werden, da erhebliche Interessenkonflikte, die die Objektivität des Erstellers beeinträchtigen können, vorliegen (siehe im Folgenden Abschnitt „Interessen / Interessenkonflikte“).

Die angegebenen Preise zu besprochenen Wertpapieren sind, soweit nicht gesondert ausgewiesen, Tagesschlusskurse des letzten Börsentages vor der jeweiligen erstmaligen Verbreitung.

Identität des Verbreiters und Erstellers: MCS Market Communication Service GmbH, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Iserlohn unter der Nummer HRB 11340 und eingetragen in der Liste der institutsunabhängigen Ersteller und/oder Weitergeber von Anlagestrategie- und Anlageempfehlungen die von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht geführt wird und zuständige Aufsichtsbehörde ist (nachfolgend als „Verbreiter“ bezeichnet).

Interessen / Interessenskonflikte

Der Verbreiter erhält vom Emittenten für die Verbreitung der Marketingmitteilung eine fixe Vergütung. Der Verbreiter und/oder mit ihr verbundene Unternehmen wurden vom Emittenten bzw. von deren Aktionären mit der Erstellung der vorliegenden Marketingmitteilung beauftragt. Aufgrund der Beauftragung durch den Emittenten ist die Unabhängigkeit der Mitteilung nicht sichergestellt. Dies begründet laut Gesetz auf Seiten der Verbreiter bzw. des verantwortlichen Redakteurs einen Interessenkonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen.

Wir weisen darauf hin, dass die Auftraggeber (Dritte) der Publikation von Verbreiter, deren Organe, wesentlichen Aktionäre, sowie mit diesen verbundenen Parteien (Dritte) zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung womöglich Aktien des Emittenten, welche im Rahmen dieser Publikation besprochen wird, halten. Es besteht seitens der Auftraggeber und der Dritten gegebenenfalls die Absicht, diese Wertpapiere in unmittelbarem Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung zu verkaufen und an steigenden Kursen und Umsätzen zu partizipieren oder jederzeit weitere Wertpapiere hinzuzukaufen.

Der Verbreiter handelt demzufolge im Zusammenwirken mit und aufgrund entgeltlichen Auftrags von weiteren Personen, die signifikante Aktienpositionen des besprochenen Emittenten halten können. Dies begründet laut Gesetz einen Interessenkonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen. Weder Verbreiter noch der verantwortliche Redakteur sind an den beschriebenen möglichen Veräußerungs- / Kaufaktivitäten beteiligt. Auf entsprechende potentielle Aktienverkäufe und -käufe der Auftraggeber sowie Dritter hat der Emittent auch keinen Einfluss.

Der Verbreiter hat es zu unterlassen, Wertpapiere des Emittenten zu halten oder in irgendeiner Weise mit ihnen zu handeln. Der Verbreiter der Mitteilung besitzt/hält weder unmittelbar noch mittelbar (beispielsweise über verbundene Unternehmen, in abgestimmter Art und Weise) Aktienpositionen des besprochenen Emittenten. Darüber hinaus ist die Vergütung des Verbreiters der Mitteilung weder direkt an finanzielle Transaktionen noch an Börsenumsätze oder Vermögensverwaltungsgebühren gekoppelt.

Weder der Verbreiter, noch ein mit ihm verbundenes Unternehmen, noch eine bei der Erstellung mitwirkende Person (noch deren mit ihr eng verbundene Personen), noch Personen, die vor Weitergabe der Mitteilung Zugang hatten oder haben konnten, sind / ist in Besitz einer Nettoverkaufs- oder Nettokaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Kapitals des Emittenten überschreitet. Ebenso wenig werden von der/den Person/en Anteile an über 5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten gehalten, war/en die Person/en innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate bei der öffentlichen Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten federführend oder mitführend, war/en die Person/en Marketmaker oder Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten, haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitt A und B der Richtlinie 2014/65/EU getroffen, die innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate gültig war oder in diesem Zeitraum eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung gegeben war.

Emittent: Graphite One Inc. Datum der erstmaligen Verbreitung: 24.09.2025

Uhrzeit der erstmaligen Verbreitung: 13:43 Uhr

Abstimmung mit dem Emittenten: Ja

