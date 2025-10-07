EQS-News: Introhive bietet allgemein verfügbare KI-gestützte Relationship-Intelligence-Funktionen und definiert damit neu, wie Unternehmen Verbindungen für ihr Wachstum nutzen können

EQS-News: Introhive / Schlagwort(e): Produkteinführung

Introhive bietet allgemein verfügbare KI-gestützte Relationship-Intelligence-Funktionen und definiert damit neu, wie Unternehmen Verbindungen für ihr Wachstum nutzen können



FREDERICTON, New Brunswick, 7. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Introhive, die führende Plattform für Relationship Intelligence, gibt heute die allgemeine Verfügbarkeit seiner Intelligence Suite der nächsten Generation bekannt, einer Reihe transformativer Funktionen, die die Art und Weise revolutionieren, wie Unternehmen den Wert ihrer Beziehungen für ihr Geschäftswachstum nutzen.

Echte, vertrauensvolle Beziehungen sind das größte Kapital und Alleinstellungsmerkmal eines Unternehmens. Allerdings reichen herkömmliche ERM-Plattformen nicht mehr aus. Introhive geht über das „Wer kennt wen?" hinaus und bietet umsetzbare Informationen, mit denen Unternehmen Veränderungen vorhersehen, schneller reagieren und intelligenter wachsen können.

Die Intelligence Suite von Introhive ermöglicht es Unternehmen, ihre Wachstumsstrategie von reaktivem zu proaktivem Beziehungsmanagement zu entwickeln – durch den Einsatz von KI, um mit weniger Ressourcen mehr Wachstumschancen, größere Wirkung und einen dauerhaften Wettbewerbsvorteil zu erzielen.

Intelligente Funktionen, die das Beziehungsmanagement revolutionieren

Die Intelligence Suite von Introhive ermöglicht es Unternehmen, Daten in Entscheidungen umzuwandeln, mit proaktiven Benachrichtigungen zu Jobwechseln, Überwachung des Alumni-Netzwerks und intelligenteren, umsetzbaren Beziehungswegen auf der Grundlage gemeinsamer Erfahrungen. Mit automatisierten Erkenntnissen und unübertroffener Datenqualität können Unternehmen neue Umsatzmöglichkeiten aufdecken, wichtige Kontakte und Alumni-Bewegungen verfolgen und Wachstumsstrategien in großem Maßstab entwickeln.

Die neuesten Funktionen von Introhive ermöglichen es Unternehmen, ihr Beziehungskapital mit weniger Ressourcen zu maximieren und höhere Renditen zu erzielen. Diese Innovationen helfen Teams dabei, neue Umsatz- und Partnerschaftsmöglichkeiten zu identifizieren, Risiken zu antizipieren und das Wachstum durch eine nahtlose, intuitive Plattform in großem Maßstab zu beschleunigen.

„Dies ist ein Wendepunkt in der Art und Weise, wie Unternehmen ihre Beziehungen nutzen. Wir bewegen uns weg von reaktiver Nachverfolgung hin zu proaktiver, KI-gestützter Intelligenz, die Führungskräften einen echten Vorteil beim Aufbau und der Aufrechterhaltung von Wachstum verschafft", so Lee Blakemore, CEO von Introhive. „Mit der Intelligence Suite können es sich Unternehmen nicht mehr leisten, sich auf Vermutungen zu verlassen. Chancen früher zu erkennen, schneller auf Veränderungen zu reagieren und die Verbindungen zu stärken, die zu dauerhaften Ergebnissen führen, ist die neue Grundlage für Wachstum."

„Es ist wirklich wertvoll, über Funktionen zu verfügen, mit denen wir unsere Alumni identifizieren und ihre aktuellen beruflichen Positionen verfolgen können. Die Aktivitätsverfolgung ist besonders nützlich, da sie uns zeigt, mit wem sie in Kontakt stehen, was die Nachverfolgung erleichtert – sei es einfach zur Pflege einer Beziehung oder zur Verfolgung eines laufenden oder potenziellen Geschäfts.

Wir schätzen auch die LinkedIn-Verbindung, da sie es Kollegen ermöglicht, Gruppen von Kontakten an einem Ort anzuzeigen und dann über LinkedIn für Targeting-Zwecke tiefer zu graben. Die Exportfunktion ist ebenfalls großartig, da sie es einfach macht, sowohl zu sehen, wo sich Personen befinden, als auch das Datum der letzten Interaktion anzuzeigen."

- Jo Cooper, Global Head of Marketing & Business Development Operations bei Simmons & Simmons

Wertvolle Einblicke vom ersten Tag an

Introhive hat es sich zur Aufgabe gemacht, präzise Erkenntnisse auf der Grundlage erstklassiger Daten zu liefern. Mit einer branchenführenden Datengenauigkeit von 90 % können Unternehmen darauf vertrauen, dass ihre Relationship Intelligence zuverlässig und umsetzbar ist.

Erkenntnisse in Maßnahmen umsetzen – unternehmensweit

Beziehungen waren schon immer entscheidend für Wachstum, aber ohne die richtigen Tools bleiben wichtige Erkenntnisse oft unbemerkt. Die Intelligence Suite von Introhive ändert dies, indem sie Teams mit KI-gestützten Informationen ausstattet, um Kundenbeziehungen zu vertiefen, Risiken frühzeitig zu erkennen und neue Wachstumschancen aufzudecken, damit Unternehmen selbstbewusst handeln können – bevor Chancen verpasst werden.

Um mehr über diese neuen Möglichkeiten zu erfahren, besuchen Sie unsere Website.

Informationen zu Introhive

Introhive ist eine führende Relationship-Intelligence-Plattform, die Unternehmen dazu befähigt, Datensilos aufzubrechen und verwertbare Erkenntnisse aus ihren Beziehungen zu gewinnen, um Zusammenarbeit und Wachstum zu fördern. Mit der Relationship Intelligence von Introhive können Unternehmen wichtige Beziehungen innerhalb des Unternehmens identifizieren, die Stärke von Kunden- und Interessentenbeziehungen messen, die unternehmensübergreifende Zusammenarbeit fördern, Risiken oder Chancen durch ein Verständnis der Beziehungsqualität im Zeitverlauf aufdecken und diese Erkenntnisse für die Geschäftsentwicklung und Kundenbindung nutzen. Introhive genießt das Vertrauen von branchenführenden Marken und unterstützt mehr als 250.000 Benutzer in über 90 Ländern. Entdecken Sie, wie Introhive die Art und Weise, wie Sie Beziehungen verwalten, verändern kann: www.introhive.com.

