EQS-News: PUMA ernennt Thomas John zum Vice President People & Organization

PUMA ernennt Thomas John zum Vice President People & Organization

Herzogenaurach, 7. Oktober 2025

– Das Sportunternehmen PUMA hat Thomas John (59) zum neuen Vice President People and Organization ernannt. Er wird in dieser Rolle ab dem 16. Oktober 2025 für die Personalstrategie und Organisationsentwicklung von PUMA verantwortlich sein und direkt an PUMA CEO Arthur Hoeld berichten.

Thomas John verfügt über fast drei Jahrzehnte Erfahrung im Personalwesen und war in Führungspositionen in verschiedenen Branchen tätig, darunter in der Sportindustrie, der Luftfahrt, dem Automobil- und Energiesektor. Zuletzt war er Senior Vice President Global Human Resources bei Landis+Gyr, einem globalen Anbieter von Energiemanagement- und Smart-Meter-Lösungen, wo er die Transformation des Unternehmens und die Personalstrategie in mehr als 30 Ländern verantwortete.

Bevor er zu Landis+Gyr kam, hatte Thomas verschiedene Führungspositionen im Personalwesen bei Unternehmen wie KLM, adidas und Mann+Hummel inne. Im Laufe seiner Karriere hat er sich immer wieder darauf fokussiert, die Personalstrategie eines Unternehmens auf die wirtschaftlichen Anforderungen abzustimmen. Dabei hat er besonderen Fokus auf die Themen Leadership, Organisationsentwicklung, Talentmanagement und Change-/Transformation gelegt und ein integratives, leistungsstarkes Arbeitsumfeld gefördert.

„Thomas verfügt über sehr viel Erfahrung in den Bereichen Personalstrategie, Organisationsentwicklung und Führung und ist mit den Herausforderungen und Chancen unserer Branche bestens vertraut“, sagte PUMA CEO Arthur Hoeld. „Ich bin zuversichtlich, dass seine fundierte Expertise sowohl bei Organisationen im Wandel als auch im globalen Personalmanagement uns dabei helfen wird, die operative Leistungsstärke von PUMA auf die nächste Stufe zu heben.“

Thomas ersetzt Dietmar Knoess, der sich entschieden hat, neue Herausforderungen außerhalb des Unternehmens anzunehmen.

Medienkontakt: Kerstin Neuber – PUMA Corporate Communications – kerstin.neuber@puma.com

PUMA

PUMA ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit mehr als 75 Jahren treibt PUMA Sport und Kultur voran, indem es die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler*innen der Welt kreiert. Zu unseren Performance- und sportlich-inspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören u.a. Fußball, Running & Training, Basketball, Golf und Motorsport. PUMA kooperiert mit renommierten Designer*innen und Marken, um sportliche Akzente in der Modewelt zu setzen. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und beschäftigt weltweit ungefähr 20.000 Mitarbeiter*innen. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland.

Sprache: Deutsch Unternehmen: PUMA SE PUMA WAY 1 91074 Herzogenaurach Deutschland Telefon: +49 9132 81 0 E-Mail: investor-relations@puma.com Internet: www.puma.com

