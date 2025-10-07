EQS-News: Rio Ferdinand und Sara Davies bewerten Europas innovativste Produktideen beim „CoCreate Europe" Pitch-Wettbewerb von Alibaba.com

EQS-News: Alibaba.com / Schlagwort(e): Miscellaneous

Rio Ferdinand und Sara Davies bewerten Europas innovativste Produktideen beim „CoCreate Europe" Pitch-Wettbewerb von Alibaba.com



07.10.2025 / 13:55 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Am 14. November 2025 pitchen 30 Finalisten in London live ihre ambitionierten Produktideen – vor einer internationalen Jury und mit Aussicht auf Gewinne im Wert von 400.000 US-Dollar

LONDON, 7. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Fußballlegende und Unternehmer Rio Ferdinand1, OBE (Officer of the Order of the British Empire), sowie Unternehmerin und TV-Moderatorin Sara Davies2, MBE (Member of the Order of the British Empire), leiten die Jury beim „CoCreate Pitch Europe". Der von Alibaba.com ausgerichtete Wettbewerb stellt die vielversprechendsten Produktinnovationen aus Deutschland und Europa ins Rampenlicht. Alibaba.com, eine führende Plattform für den globalen Business-to-Business (B2B)-E-Commerce, hat dafür eine hochkarätig besetzte Jury gewonnen, die Vertreter aus Deutschland, Großbritannien, Frankreich und den USA umfasst – darunter auch Everette Taylor, CEO der Crowdfunding-Plattform Kickstarter, die offizieller Crowdfunding-Partner des Wettbewerbs ist.3

Der Wettbewerb findet im Rahmen von „CoCreate Europe", dem ersten Sourcing- und E-Commerce-Event von Alibaba.com in Europa, am 14. November 2025 in London statt. 30 Finalisten präsentieren ihre Produktideen live vor der Jury. Zehn Gewinner erhalten Preise im Wert von jeweils bis zu 20.000 US-Dollar. Der Hauptpreis von 200.000 US-Dollar geht an den Gesamtsieger des europäischen Pitchs. Insgesamt steht ein Preisgeld- und Unterstützungspaket im Wert von 400.000US-Dollar bereit.4 „CoCreate" wird seit 2023 erfolgreich in Las Vegas ausgerichtet und bringt tausende kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) zusammen, um Kontakte zu knüpfen, Kooperationen und Geschäftsbeziehungen auf- und auszubauen und so Wachstum zu fördern. Mit „CoCreate Europe" erweitert Alibaba.com das erfolgreiche Konzept nun erstmals auf den europäischen Markt.

„Auf dem Spielfeld habe ich gelernt, wie wichtig Ehrgeiz, frische Ideen und Entschlossenheit sind – genau diese Eigenschaften haben mir auch im Geschäftsleben geholfen", erläutert Rio Ferdinand. „Als Juror beim ‚CoCreate Pitch' freue ich mich darauf, meine Erfahrungen weiterzugeben und die nächste Generation innovativer Produkt-Start-ups in Europa zu unterstützen."

„Ich habe viele Jahre damit verbracht, neue Geschäftsideen zu entdecken und sie zur Marktreife zu bringen. Daher fühlt es sich sehr richtig an, der Einladung, bei Alibaba.coms ‚CoCreate Pitch' als Jurorin mitzuwirken, zu folgen", ergänzt Sara Davies. „In Europa schlummert enormes ungenutztes Potenzial – ich bin gespannt auf frische Produktideen und darauf, neue Unternehmen auf den Weg zu bringen."

„Wir freuen uns sehr, Rio und Sara als Juroren bei der Premiere von ‚CoCreate Europe' in London begrüßen zu dürfen", sagt Kuo Zhang, Präsident von Alibaba.com. „Wir laden europäische KMU ein, persönlich dabei zu sein, und sind begeistert, dieses einzigartige Sourcing-Ökosystem erstmals nach Europa zu bringen."

Nach der erfolgreichen US-Ausgabe in Las Vegas im September 2025 findet die europäische Premiere am 14. November 2025 im InterContinental Hotel – The O2 in London statt. Teilnehmer erhalten Einblicke in die Tools von Alibaba.com, darunter die KI-gestützten Sourcing-Lösungen AI Mode und Accio, die den gesamten Beschaffungsprozess automatisieren. Das globale Lieferantennetzwerk verbindet Einkäufer mit über 200.000 verifizierten Anbietern aus 76 Branchen und 200 Millionen Produkten. Mit Trade Assurance bietet Alibaba.com zudem mehr Sicherheit und Verlässlichkeit in der Lieferkette – so sparen KMU Zeit und können sich auf ihr Wachstum konzentrieren.

Das Event umfasst außerdem Keynotes und Panels zu Themen wie Kostenoptimierung, Aufbau robuster Lieferketten, Einsatz von KI für Wachstum, internationale Skalierung sowie Trends für 2026 und darüber hinaus. Zahlreiche Networking-Möglichkeiten verbinden Verkäufer mit Beschaffungsexperten, Lieferanten, Investoren, KMU-Influencern und weiteren Branchenakteuren.

Weitere Informationen: https://www.alibabacocreate.com/

# # #

Hinweise für die Redaktion

1Rio Ferdinand, OBE, ist ein ehemaliger englischer Profifußballer, Premier-League-Hall-of-Fame-Mitglied (2023), langjähriger Kapitän von Manchester United und Nationalspieler. Nach seiner aktiven Karriere baute er eine erfolgreiche Karriere in der Wirtschafts- und Medienbranche als Investor, Moderator und Unternehmer auf. Sein Dokumentarfilm „Rio Ferdinand: Being Mum and Dad" gewann 2018 den BAFTA für die beste Einzeldokumentation. Seit seinem Rücktritt war er als Fußballkommentator für TNT Sports und die BBC tätig und hat außerdem eine Reihe von hochkarätigen und von der Kritik gefeierten Dokumentarfilmen für die BBC und Amazon Prime präsentiert. Rio leitet heute die Medienmarke „Rio Ferdinand Presents", die Original-Podcasts, Dokumentarfilme und Inhalte produziert und über 1,4 Millionen Abonnenten auf YouTube hat.

2 Sara Davies, MBE, ist eine britische Unternehmerin, Investorin und Moderatorin. Sie gründete während ihres Studiums das Millionenunternehmen Crafter's Companion und war sechs Jahre lang Jurorin bei der BBC-Sendung Dragons' Den die jüngste weibliche Investorin in der Geschichte der Show.

3 Im Rahmen ihrer strategischen Partnerschaft mit Alibaba.com bietet Kickstarter ein kohortenbasiertes Coaching-Programm für die Gewinner der Pitch-Präsentationen an, die innerhalb von zwölf Monaten nach der Veranstaltung eine Crowdfunding-Kampagne starten möchten. Finalisten, die innerhalb dieses Zeitraums eine Kampagne auf Kickstarter beginnen, erhalten exklusive Vorteile auf beiden Plattformen, darunter eine Sonderplatzierung auf der Startseite von Kickstarter.com, Platzierungen im Newsletter, Coaching durch Kickstarter-Experten und Werbe-Spotlights auf den Marketingkanälen beider Plattformen.

4 Der CoCreate Pitch-Preispool besteht zu 50 Prozent aus nicht-verwässernden Preisgeldern und zu 50 Prozent aus Gutschriften und Unterstützung.

Teilnahme an CoCreate Europe, London, 14. November (InterContinental Hotel – The O2):

Tickets sind ab sofort erhältlich unter https://www.alibabacocreate.com/. Besucher können zwischen General, Premium und VIP-Tickets wählen – alle bieten Zugang zu sämtlichen Sessions, Networking-Angeboten und exklusiven Event-Erlebnissen.

Über Alibaba.com

Alibaba.com wurde 1999 gegründet und ist eine führende E-Commerce-Plattform für den globalen Business-to-Business (B2B)-Handel, die Einkäufer und Lieferanten aus über 200 Ländern und Regionen weltweit bedient. Das Unternehmen bietet B2B-Handelslösungen aus einer Hand, die verschiedene Bereiche der Wertschöpfungskette des grenzüberschreitenden Handels abdecken. Alibaba.com stellt Unternehmen Tools bereit, die ihnen helfen, ein globales Publikum für ihre Produkte zu erreichen, neue Produkte und Lieferanten zu finden und schnell und effizient Bestellungen online aufzugeben. Alibaba.com ist Teil der Alibaba International Digital Commerce Group.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2790419/CoCreate_European_Debut.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2143118/5549317/Logo.jpg

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/rio-ferdinand-und-sara-davies-bewerten-europas-innovativste-produktideen-beim-cocreate-europe-pitch-wettbewerb-von-alibabacom-302576979.html

07.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2209288 07.10.2025 CET/CEST