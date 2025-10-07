Industrie mit viertem Auftragsminus in Folge - "2025 schon abgehakt"

Berlin (Reuters) - Die Auftragsflaute der deutschen Industrie geht überraschend weiter. Die Neuaufträge fielen im August um 0,8 Prozent zum Vormonat und damit zum vierten Mal in Folge, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte.

Fachleute hingegen hatten mit einem Wachstum von 1,1 Prozent gerechnet, nach einem Minus von 2,7 Prozent im Juli. Klammert man die oftmals stark schwankenden Großaufträge aus, hätte es im August sogar ein Minus von 3,3 Prozent gegeben. "Der Negativtrend der vergangenen Monate setzt sich fort", sagte der Chefvolkswirt der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank, Alexander Krüger. "Manches Unternehmen dürfte den Einsatz der Fiskal-Bazooka nun noch mehr herbeisehnen", sagte der Analyst mit Blick auf die geplanten Milliarden-Ausgaben der Koalition für die Infrastruktur.

"Das war mal wieder eine kalte Dusche für die deutsche Industrie", sagte auch Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer. "Deutlich nach oben dürfte es bei den Aufträgen erst im kommenden Jahr gehen, wenn die Bundesregierung ihre Ausgaben finanziert durch Schulden massiv erhöht und die Konjunktur zumindest vorübergehend anfacht."

"2025 SCHON ABGEHAKT - HOFFEN JETZT FÜR KONJUNKTUR AUF 2026"

Die Inlandsnachfrage kletterte im August um 4,7 Prozent. Die Auslandsaufträge gingen allerdings erneut zurück - diesmal um 4,1 Prozent. Dabei sanken die Bestellungen aus der Euro-Zone um 2,9 Prozent, die aus dem Rest der Welt gingen sogar um 5,0 Prozent zurück.

"Die Zahl beleuchtet die konjunkturelle Schlaglochpiste in ihrer ganzen Hässlichkeit", erklärte Jens-Oliver Niklasch von der Landesbank Baden-Württemberg zum gesamten Auftragseingang. "Nach dem leichten Aufwärtstrend im Frühjahr ist nun wieder Talfahrt angesagt." Ein wesentlicher Grund für diese Krise sei die Handelspolitik der USA mit Zöllen. Aber es gebe wohl weitere Gründe. "Der Rückgang der Aufträge aus dem Euroraum um drei Prozent spricht Bände", sagte Niklasch. "Wir haben das Jahr 2025 im Prinzip schon abgehakt und hoffen jetzt für die Konjunktur auf 2026."

Das Bundeswirtschaftsministerium erklärte, vor allem die wieder anziehende Inlandsnachfrage deute auf eine Bodenbildung in der Industrie hin, während die zuletzt schwache Auslandsnachfrage weiter dämpfe. "Der erneut hohe Anteil inländischer Großaufträge bei Investitionsgütern deutet auf zunehmende Aufträge im Rüstungsbereich und bei rüstungsnahen Gütern hin."

Die negative Entwicklung geht wesentlich auf das maue Neugeschäft der Automobilindustrie zurück, wo es im August einen Rückgang um 6,4 Prozent gab. Zudem bremsten die Rückgänge im Bereich Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen (-11,5 Prozent) und in der Pharmaindustrie (-13,5 Prozent) das Gesamtergebnis. Positiv wirkten sich hingegen die Anstiege der Aufträge in der Herstellung von Metallerzeugnissen (+15,4 Prozent), im Sonstigen Fahrzeugbau (+17,1 Prozent) und in der Herstellung von elektrischen Ausrüstungen (+7,2 Prozent) aus.

Bei den Investitionsgütern sanken die Bestellungen um 1,5 Prozent zum Vormonat und damit zum dritten Mal hintereinander, bei den Konsumgütern um 10,3 Prozent. Bei den Vorleistungsgütern zog das Neugeschäft um drei Prozent an.

