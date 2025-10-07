IRW-News: ACCESS Newswire: IXOPAY übernimmt Congrify und integriert KI-gestützte Erkenntnisse in globale Zahlungsabwicklung, Tokenisierung und Compliance

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: IXOPAY übernimmt Congrify und integriert KI-gestützte Erkenntnisse in globale Zahlungsabwicklung, Tokenisierung und Compliance

Die Übernahme integriert KI-Analysen und -Empfehlungen, um Händlern dabei zu helfen, den Umsatz zu steigern, Kosten zu senken und Risiken zu minimieren.

LEHI, UTAH / ACCESS Newswire / 7. Oktober 2025 / IXOPAY, ein weltweit führender Anbieter von Zahlungsorchestrierungslösungen auf Unternehmensebene, gab heute die Übernahme von Congrify bekannt, einer KI-gestützten No-Code-Plattform für Zahlungsintelligenz und -beobachtbarkeit. Die Übernahme integriert die KI-Analyse-Engine von Congrify in die Orchestrierungs-, Tokenisierungs- und Compliance-Infrastruktur von IXOPAY und schafft so eine prädiktive, selbstoptimierende Plattform, die es Händlern ermöglicht, den Umsatz zu steigern, Kosten zu senken und Risiken zu reduzieren.

Unternehmen sehen sich heute mit fragmentierten Daten, reaktiver Problemlösung und einem Mangel an umsetzbaren Erkenntnissen über Zahlungsplattformen verschiedener Anbieter hinweg konfrontiert. Gemeinsam lösen IXOPAY und Congrify diese Herausforderungen, indem sie Datenquellen vereinheitlichen, KI-Agenten und Machine-Learning-Modelle einbetten und proaktive Empfehlungen innerhalb der Zahlungsinfrastruktur liefern. Dies gibt Händlern mehr Transparenz und intelligentere Tools, um Zahlungen zu einem Motor für Wachstum und Widerstandsfähigkeit zu machen.

Unsere Vision ist es, die Zahlungsinfrastruktur von passiven Leitungen in ein proaktives, intelligentes Gehirn für das gesamte Zahlungsökosystem zu verwandeln, so Jill Willard, Chief Technology Officer bei IXOPAY. Durch den Übergang von statischen Routing-Regeln hin zu prädiktiver Optimierung erhalten Kunden unübertroffene Transparenz und Kontrolle. Händler können Chancen erkennen und nutzen, um die Autorisierungsraten zu verbessern, Gebühren zu minimieren und Betrugsfälle in ihrem gesamten Prozessornetzwerk zu verhindern.

Congrify wurde gegründet, um fragmentierte Zahlungsdaten zu durchbrechen und Informationen bereitzustellen, auf die Händler reagieren können, so Marco Conte, CEO und Mitbegründer von Congrify. Durch den Beitritt zu IXOPAY beschleunigen wir diese Mission und helfen Unternehmen mittels wirklich unabhängiger Zahlungsinformationen zu wachsen.

Zu den wichtigsten Plattformverbesserungen gehören:

- AI Co-Pilot: KI-gestützter Assistent für Echtzeitanalysen und umsetzbare Empfehlungen.

- Verbesserte Abstimmung: Benutzerdefinierte Abgleichlogik zur einfachen Abstimmung von Transaktionsstatus und Gebühren über Rohdaten, Rechnungen und andere Datenquellen hinweg.

- Zahlungsbeobachtung: No-Code-Dashboards zur Überwachung von Leistung, Gebühren und Rückbuchungen.

- Vereinfachte Datenpipeline: Integration mit Daten-Clouds, darunter Snowflake, ermöglicht den Zugriff auf Händlerdaten über eine einfache Verbindung, ohne dass komplexes Streaming erforderlich ist.

Diese Übernahme stärkt die Position von IXOPAY als führender Anbieter im Bereich der Orchestrierung der nächsten Generation. Im Gegensatz zu Anbietern, die Analysen auf ihre eigenen Verarbeitungsnetzwerke beschränken, liefert IXOPAY unabhängige, händlerorientierte Informationen über Multi-Prozessor-Ökosysteme hinweg. Das Ergebnis sind eine verbesserte Auswahl, Kontrolle und Widerstandsfähigkeit für Händler.

Über IXOPAY

IXOPAY ist die globale Enterprise-fähige Plattform zur Orchestrierung von Zahlungen für Unternehmen, die Skalierbarkeit, Flexibilität und Kontrolle verlangen. IXOPAY orchestriert Zahlungen im Wert von mehr als 40 Milliarden $ für Kunden in über 30 Ländern und kombiniert eines der umfangreichsten Adapter-Ökosysteme der Branche - mehr als 200 Zahlungsdienstleister und mehr als 300 Zahlungsmethoden - mit intelligentem Routing, Tokenisierung und Tools für den gesamten Lebenszyklus. Durch die Eliminierung von Komplexität und Prozessorbindung verwandelt IXOPAY die Zahlungsinfrastruktur in einen strategischen Vorteil und ermöglicht schnellere Integrationen, höhere Genehmigungsraten und eine nahtlose Expansion in neue Märkte. Weitere Informationen unter www.ixopay.com.

Über Congrify

Congrify hat es sich zur Aufgabe gemacht, Zahlungsinformationen für Händler und Fintech-Unternehmen weltweit zugänglich zu machen. Die KI-gestützte No-Code-Plattform vereint und standardisiert fragmentierte Zahlungsdaten aus allen Kanälen und von allen Anbietern und wandelt sie in klare, umsetzbare Erkenntnisse um. Mit seinen Modulen für Zahlungsinformationen, Beobachtbarkeit und Abstimmung bietet Congrify automatisierte Empfehlungen und Warnmeldungen, die Unternehmen dabei helfen, ihren Umsatz zu steigern, Betriebskosten zu senken und die Komplexität moderner Zahlungsvorgänge zu bewältigen.

