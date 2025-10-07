IRW-News: ACCESS Newswire: Resolution Investors lanciert Vorzeigestrategie Core Global Equity mit Investitionen in hochwertige Aktiengesellschaften, die von der Klimawende profitieren dürften

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Resolution Investors lanciert Vorzeigestrategie Core Global Equity mit Investitionen in hochwertige Aktiengesellschaften, die von der Klimawende profitieren dürften

Die Strategie stellt traditionelle Ansätze öffentlich gehandelter Aktien für Klimainvestitionen auf den Kopf und bringt Kernkompetenzen, Qualität und Klima in Einklang; erfahrenes Managementteam mit mehr als 100 Jahren Erfahrung

LONDON, UK / ACCESS Newswire / 7. Oktober 2025 / Resolution Investors LLP (Resolution), eine Investmentfirma, die sich darauf konzentriert, durch diszipliniertes, qualitativ hochwertiges Investieren die Chancen zu nutzen, die sich aus dem Klimawandel ergeben, gab heute die Einführung ihrer Vorzeigestrategie Core Global Equity bekannt. Resolution beabsichtigt, ein neues Paradigma für klimaorientierte Investitionen in börsennotierte Aktien zu etablieren, das auf der Überzeugung basiert, dass die Dekarbonisierung Branchen und Märkte umgestalten und erhebliches Potenzial zur Erwirtschaftung strukturellen Alphas schaffen wird.

Die Strategie Core Global Equity kombiniert eine überzeugende, qualitativ hochwertige Aktienauswahl mit strengen Klimakriterien, um überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen zu erzielen. Die Strategie zielt darauf ab, ein konzentriertes Portfolio aus 30 börsennotierten Unternehmen aus den meisten Sektoren zu erstellen und den MSCI World Index als Benchmark zu nutzen. Die Strategie wurde im OGAW-Format gemäß Artikel 9 der Offenlegungsverordnung SFDR mit täglicher Liquidität aufgelegt, wobei ein US-Onshore-Vehikel folgen soll.

Die Gründungsgesellschafter von Resolution sind versierte Investoren mit langjähriger Erfahrung als erfolgreiche Portfoliomanager und Analysten für Strategien in öffentlich gehandelten Aktien bei führenden globalen Institutionen. Zum Team gehören Portfoliomanager David Lowish, die Co-Portfoliomanager und Analysten Andrew Mobbs, Akhil Monappa und Guy Joseph, Chief Operating Officer Phillip Harris und Director of Climate Research Rob Brown. Sie verfügen über umfangreiche Erfahrungen aus ihrer bisherigen Zusammenarbeit, einschließlich vier ehemaliger Partner von Generation Investment Management und zwei Mitbegründern von Atlas Impact Partners.

Wir sind Core-Equity-Manager und haben erkannt, dass die Klimawende zukünftig einer der entscheidenden Treiber der Weltwirtschaft sein wird, sagte Portfoliomanager David Lowish. Resolution wurde aus der Überzeugung heraus gegründet, dass die öffentlichen Märkte beträchtliche und weitgehend ungenutzte Alpha-Chancen bieten. Unser Investmentansatz kombiniert eine disziplinierte Fundamentalanalyse mit einer strengen Bewertung der Maßnahmen von Unternehmen, die sich aktiv für eine CO2-arme Zukunft positionieren. Hochwertige Unternehmen, die diese Wende anführen, sowie solche, die Lösungen zur Beschleunigung einer Netto-Null-Wirtschaft anbieten, bieten spannende Chancen für überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen.

Institutionelle Anleger, die nach klimagerechten Strategien suchen, stehen vor der Wahl zwischen zwei unvollkommenen Optionen: Erstens Strategien, die auf führende Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung abzielen, jedoch häufig keine strenge Nachhaltigkeitsanalyse vorsehen; zweitens Strategien, die sich auf Small-Cap- und Dark-Green-Lösungsanbieter konzentrieren, wobei jedoch häufig nur begrenzt auf die Qualität der Unternehmen oder die Diversifizierung des Portfolios geachtet wird, was zu einer volatilen Performance führt, sagte Andrew Mobbs. Resolution ist darauf ausgelegt, diese Lücke zu schließen, indem es Qualität und Klimakonformität vereint, um dauerhaftes Alpha zu liefern.

Indem wir das Anlageuniversum aus einer Qualitätsperspektive betrachten und eine strikte Risikodisziplin anwenden, wollen wir branchenübergreifend Renditen erzielen, sagte Akhil Monappa, der umfassende Erfahrung als Technologieinvestor mitbringt. Wir investieren nur in Unternehmen, die heute stark sind und sich auf die Zukunft der CO2-armen Wirtschaft vorbereiten. Angesichts der zunehmenden technologiegestützten Innovation und der Tatsache, dass immer mehr Unternehmen in großem Umfang klimafreundliche Lösungen einführen, sehen wir auf den öffentlichen Märkten zahlreiche Chancen.

Resolution investiert mit einer klar definierten Zielsetzung. Das Klima ist ein zwingendes Kriterium, um für Investitionen in Frage zu kommen: Wir investieren nur in Unternehmen, deren Engagement für die Reduzierung von CO-Emissionen nachweisbar und substanziell ist oder deren Produkte und Dienstleistungen messbar und unmittelbar zur Lösung der drängenden Klimaprobleme der Welt beitragen, ergänzte Rob Brown. Wir verstärken dies durch einen aktiven Dialog und eine gezielte Zusammenarbeit mit den Managementteams.

Resolution ist eine strategische Partnerschaft mit Harrington Cooper eingegangen, das auch eine Minderheitsbeteiligung am Unternehmen hält. Harrington Cooper wurde 2006 gegründet und ist ein boutiqueorientiertes, international tätiges Kapitalbeschaffungsunternehmen, das eine irische Verwaltungsgesellschaft und OGAW-Fondsplattform betreibt.

Gründungsteam von Resolution Investors

David Lowish, Portfoliomanager. David verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in Unternehmensanalyse und Portfoliomanagement, was seine Leidenschaft für Impact Investing geweckt hat. David war Mitbegründer von Atlas Impact Partners und Gesellschafter von Generation Investment Management, wo er als Co-Leiter des Industrials-Teams für die globale Aktienstrategie und als Co-Portfoliomanager des Climate Solutions Fund tätig war. David ist außerdem Mitglied des Stiftungsrats des Cambridge University Boat Club.

Andrew Mobbs, Co-Portfoliomanager. Andrew verfügt über umfassende Erfahrung im Bereich hochwertiger nachhaltiger Aktieninvestitionen und hat seit seiner Kindheit eine Leidenschaft für Klimafragen, die sich auf den Einfluss seiner Mutter, einer Klimatologin, zurückführen lässt. Andrew ist ehemaliger Gesellschafter und Leiter des Consumer-Teams von Generation Investment Management und Aktienanalyst von Redburn Partners. Er ist derzeit Mitglied des Kuratoriums der Eastside Young Leaders Academy.

Akhil Monappa, Co-Portfoliomanager. Akhil hat im Laufe seiner Karriere ein tiefes Verständnis für Technologie und nachhaltiges Investieren entwickelt. Er begann als leitender Angestellter bei C-Bridge Internet Solutions, wechselte dann zu Atlas Ventures, wo er sich mit Frühphaseninvestitionen in Technologieunternehmen befasste, und war zuletzt als Gesellschafter und Analyst von Generation Investment Management für globale Technologieunternehmen zuständig. Er ist derzeit Mitglied des Boards von Zydus Lifesciences.

Guy Joseph, Senior-Analyst. Guy konzentriert sich auf Portfoliorisiken und Company Coverage, einschließlich Finanz- und Gesundheitssektor. Guy verfügt über langjährige Erfahrung auf der Käuferseite, zuletzt als Portfoliomanager eines Long/Short-Aktienfonds bei Lighthouse Partners. Zuvor war er als Senior Portfolio Manager von Nomura Principal Strategies und als Junior Portfolio Manager von Millennium Capital Management tätig, wo er seine Fähigkeiten im Bereich Risikomanagement und Analyse weiterentwickelte.

Robert Brown, Director of Climate Research. Rob ist ein sehr erfahrener Investor und weithin anerkannter Vordenker in den Bereichen Wirkung und Nachhaltigkeit; der Mitbegründer von Atlas Impact Partners war. Zuvor war er Head of Research von JUST Capital, Senior Portfolio Manager für AllianceBernstein Equity Strategies und Head of Equity Research von Nomura Securities International. Früher in seiner Karriere arbeitete er bei Morgan Stanley und leitete dort schließlich das preisgekrönte Global-Macro-Research-Team. Rob fungierte als Senior Fellow beim Sorenson Research Institute.

Phillip Harris, Chief Operating Officer. Phillip startete seine Karriere bei Goldman Sachs Asset Management, wo er verschiedene operative Funktionen innehatte. Anschließend war er 18 Jahre lang Gesellschafter bei Generation Investment Management und half beim Aufbau der Betriebsplattform des Unternehmens sowohl für öffentliche als auch private Investmentstrategien.

Über Resolution Investors

Resolution Investors ist eine Investmentfirma, die sich darauf spezialisiert hat, durch diszipliniertes und qualitativ hochwertiges Investieren Chancen im Zusammenhang mit der Klimawende zu nutzen. Ihre Vorzeigestrategie Core Global Equity kombiniert eine überzeugende, qualitativ hochwertige Aktienauswahl mit strengen Klimakriterien, um überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen zu erzielen. Das Führungsteam des Unternehmens besteht aus erfahrenen Portfoliomanagern und Analysten mit fundierter Erfahrung im Bereich börsennotierter Aktien und ausgewiesener Expertise im Bereich klimaorientierter Investitionen.

Resolution Investors LLP (FRN: 1029032) hat seine Firmenzentrale in London. Das Unternehmen wurde von Thornbridge Investment Management LLP (FRN: 713859), das von der Financial Conduct Authority im Vereinigten Königreich zugelassen und reguliert wird, als Vertreter bestellt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.resolutioninvestors.com.

Kontaktdaten

Cindy Stoller

Managing Director

cstoller@confluencepartners.com

+1 917 331 0418

QUELLE: Resolution Investors

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81286

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81286&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US0000000003

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.