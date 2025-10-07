IRW-News: Humanoid Global Holdings Corp.: Humanoid Global informiert über weitere Vermarktungsfortschritte der Firma RideScan

IRW-PRESS: Humanoid Global Holdings Corp.: Humanoid Global informiert über weitere Vermarktungsfortschritte der Firma RideScan

Vancouver, BC & Edinburgh, Schottland - 7. Oktober 2025 / IRW-Press / Humanoid Global Holdings Corp. (Humanoid Global oder das Unternehmen) (CSE:ROBO, FWB:0XM1, OTCQB:RBOHF), ein börsennotierter Investment-Emittent, der sich auf den Auf- und Ausbau eines Portfolios von zukunftsweisenden Unternehmen im Sektor der humanoiden Robotik und embodied KI konzentriert, freut sich, über neue Fortschritte bei der Firma RideScan Ltd. (RideScan) berichten zu können.

RideScan hat vor Kurzem seine grundlegende Patentanmeldung beim United Kingdom Intellectual Property Office eingereicht, um seinen einzigartigen Ansatz zur unabhängigen Risikobewertung und Anomalieerkennung in der Robotik zu schützen. Diese zum Patent angemeldete Technologie soll RideScans Position als vertrauenswürdiger Marktführer im Bereich Robotersicherheit und -zuverlässigkeit stärken und Anwendungen ermöglichen, die von der Risikobewertung auf Missionsebene bis hin zur proaktiven Wartung und Zertifizierungsunterstützung reichen.

RideScan plant außerdem Pilotprojekte in den Bereichen Humanoid- und Industrierobotik sowie Robotersysteme. Mit diesen Pilotprojekten will das Unternehmen zeigen, dass es in der Lage ist, unabhängige, KI-gestützte Erkenntnisse über den Zustand und die Leistung von Robotern zu liefern und so sicherere und zuverlässigere Einsätze in großem Maßstab zu gewährleisten.

Wir von RideScan arbeiten konsequent und zielstrebig daran, sicherzustellen, dass jeder Roboter sicher und zuverlässig funktioniert, so Dr. Nandakumar, CEO von RideScan. Die Anmeldung unseres Grundlagenpatents ist ein wichtiger Schritt, um die Technologie, die hinter dieser Vision steht, zu schützen. Unsere geplanten Pilotprojekte sollen zeigen, wie diese Innovation dazu beitragen kann, den Einsatz von Robotern weltweit zu verändern.

RideScan stellt derzeit eine Kohorte von zehn Organisationen zusammen, um mit der Integration der RideScan-API in eine Reihe von Robotikplattformen zu beginnen. Zu den dafür ausgewählten Kandidaten zählen Ingenieure sowie Teams aus Forschungseinrichtungen und Unternehmen im Bereich der Robotik. Aufgabe dieser Kohorte ist es, zu zeigen, dass RideScan in der Lage ist, Ausfallzeiten durch das Erkennen von Problemen bereits vor deren Eskalation zu verkürzen, die Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit durch unabhängige Roboter-Gesundheitschecks zu verbessern und verborgene Anomalien aufzudecken, die von herkömmlichen Überwachungssystemen häufig übersehen werden.

RideScan hat vor Kurzem Mittel in Höhe von 50.000 £ aus dem Förderprogramm Innovate UK Growth Catalyst Early Stage: New Innovators erhalten, mit dem ab 1. November 2025 der weitere Ausbau und die Vermarktung seiner Kerntechnologie unterstützt werden soll. Zusätzlich konnte sich RideScan Mittel in Höhe von 40.000 £ von einem in Europa ansässigen Angel-Syndikat mit Fokus auf Deep Tech sichern, dem auch Forschungswissenschaftler einer Tochtergesellschaft eines Fortune-500-Unternehmens angehören, das sich auf die Forschung im Bereich der künstlichen Intelligenz spezialisiert hat.

Wir sind sehr zufrieden mit den Fortschritten von RideScan, die von der grundlegenden Patentanmeldung über die Einführung von Pilotkohorten bis hin zur Sicherung wichtiger Fördermittel und Investitionen reichen, erklärt Shahab Samimi, CEO von Humanoid Global. Wir sind überzeugt, dass diese Fortschritte nicht nur den Fokus unseres Portfolios auf sichere, skalierbare Robotik stärken, sondern RideScan auch zu einem Eckpfeiler bei der Einführung vertrauenswürdiger KI-gesteuerter Anwendungen auf internationaler Ebene machen.

Über Humanoid Global Holdings Corp.

Humanoid Global Holdings Corp. (CSE:ROBO, FWB:0XM1, OTCQB:RBOHF) (Humanoid Global oder das Unternehmen) ist ein börsennotierter Investment-Emittent, der ein Portfolio von wegweisenden Unternehmen im wachsenden Bereich der humanoiden Robotik und embodied KI aufbaut, in diese investiert und ihr Wachstum beschleunigt. Das Unternehmen fungiert als globale Investitionsplattform, die Liquidität und Zugang zu einem aktiv verwalteten Portfolio bietet, das die gesamte Wertschöpfungskette dieses aufstrebenden Ökosystems abdeckt, einschließlich fortschrittlicher Software, Hardware und grundlegender Technologien. Unter der Leitung eines Teams mit nachweislicher Erfahrung in der globalen Skalierung transformativer Technologien verfolgt das Unternehmen einen langfristigen, partnerschaftlich orientierten Ansatz. Es stellt Kapital und strategische Beratung zu Markteinführungsstrategien, regulatorischen Rahmenbedingungen und Transaktionsberatung bereit und erleichtert dabei die Kontaktaufnahme zu Kunden, Lieferanten und strategischen Partnern.

Weitere Informationen:

https://www.humanoidglobal.ai/

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Shahab Samimi

Chief Executive Officer

finance@humanoidglobal.ai

info@humanoidglobal.ai

(604) 602-0001

CSE:ROBO

OTCQB:RBOHF

FWB:0XM1

IM NAMEN DES MANAGEMENTS

Shahab Samimi

Chief Executive Officer

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze angesehen werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Ereignisse, Entwicklungen oder Leistungen beziehen, die das Unternehmen in der Zukunft erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen, aber nicht immer, durch Wörter wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, potenziell, Ziele, Strategie, Chance, wird, würde, könnte oder sollte und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet.

Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen zu: (i) der Patentanmeldung von RideScan und dem Schutz seiner geistigen Eigentumsrechte; (ii) den erwarteten Auswirkungen der Technologie von RideScan, einschließlich ihrer potenziellen Anwendungen in den Bereichen Risikobewertung, Anomalieerkennung sowie Sicherheit und Zuverlässigkeit in der Robotik; (iii) den erwarteten Ergebnissen und dem Zeitplan der Pilotprogramme von RideScan; (iv) der Zusammenstellung und Teilnahme der RideScan-API-Kohorte; (v) der fortgesetzten Kommerzialisierung und Expansion der Technologie von RideScan, einschließlich der Verwendung von Fördermitteln und Investitionserlösen; und (vi) der Gesamtstrategie, dem Ausblick und den Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf sein Portfolio und das Wachstum der Bereiche der humanoiden Robotik und embodied KI.

Obwohl Humanoid Global davon ausgeht, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren, angemessen sind, sollte man sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, da das Unternehmen keine Gewähr dafür übernehmen kann, dass sie sich als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und unterliegen einer Vielzahl bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: Verzögerungen bei der Erlangung erforderlicher behördlicher Genehmigungen oder deren Nichtgewährung; Veränderungen der Marktbedingungen und der Technologieakzeptanz; die Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln; Betriebs- und Ausführungsrisiken; Risiken, die mit der frühen Entwicklungsphase neuer Technologien verbunden sind; sowie allgemeine wirtschaftliche, geschäftliche und politische Bedingungen.

Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste nicht vollständig ist. Weitere Informationen zu Risikofaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, finden Sie im Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Erwartungen des Managements zu diesem Zeitpunkt. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sollten sich die Umstände bzw. die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern.

