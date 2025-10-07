IRW-News: Tocvan Ventures Corp.: Tocvan meldet erste Erkenntnisse der magnetischen Drohnenvermessung auf dem Gold-Silber-Projekt Gran Pilar: Entdeckung eines strukturellen Komplexes im South Block stimmt mit genehmigten Bohrzielen überein

IRW-PRESS: Tocvan Ventures Corp.: Tocvan meldet erste Erkenntnisse der magnetischen Drohnenvermessung auf dem Gold-Silber-Projekt Gran Pilar: Entdeckung eines strukturellen Komplexes im South Block stimmt mit genehmigten Bohrzielen überein

Calgary, Alberta - 7. Oktober 2025 / IRW-Press / Tocvan Ventures Corp. (Tocvan oder das Unternehmen) (CSE: TOC; OTCQB: TCVNF; WKN: TV3/A2PE64), ein führendes Explorations- und künftiges Produktionsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Gold- und Silberprojekte im mexikanischen Bundesstaat Sonora gerichtet ist, freut sich, die ersten Ergebnisse seiner laufenden drohnengestützten magnetischen Flugvermessung auf dem Gold-Silber-Projekt Gran Pilar im mexikanischen Sonora bekannt zu geben. Im Zuge der Vermessung konnte ein bedeutender struktureller Komplex im South Block identifiziert werden, der eine starke Übereinstimmung mit der anomalen Geochemie an der Oberfläche aufweist, woraus sich neue vorrangige Ziele für die bevorstehenden vollständig genehmigten Bohr- und Explorationsaktivitäten ergeben.

Die magnetische Drohnenvermessung, die rund 224 Profilkilometer abdeckt, war darauf ausgerichtet, geologische Strukturen im Untergrund und mögliche Mineralisierungszonen auf dem weitläufigen Konzessionsgebiet Gran Pilar zu kartieren. Zu den wichtigsten Erkenntnissen gehören:

- Identifizierung eines strukturellen Komplexes: ein markanter struktureller Korridor, der sich durch überkreuzende Verwerfungszonen im South Block auszeichnet. Dieser Komplex erstreckt sich über eine Fläche von 2,0 mal 2,5 Kilometern und weist magnetische Signaturen auf, die auf magmatische Aktivität hinweisen, die möglicherweise in Verbindung mit einer Mineralisierung steht.

- Übereinstimmung mit Geochemie an der Oberfläche: Die neu identifizierten Strukturen stimmen weitgehend mit zuvor gemeldeten Oberflächen-Gesteins- und Bodenproben überein, die erhöhte Gold- und Silberwerte aufweisen, darunter Untersuchungsergebnisse von bis zu 21,2 g/t Au und mehr als 2.000 g/t Ag aus früheren Probenahmeprogrammen. Diese Übereinstimmung legt das Potenzial für eine tiefliegende Mineralisierung nahe und unterstreicht die Höffigkeit des Gebiets für epithermale Gold-Silber-Lagerstätten.

- Erweiterung von Zielgebieten: Anhand der Vermessungsdaten konnten bestehende Ziele verfeinert und mehrere neue identifiziert werden, einschließlich Erweiterungen des bekannten Placer Corridor im South Block, in dem in der Vergangenheit Goldseifenbergbau betrieben wurde. Es gibt mehrere geophysikalische Anomalien im Osten und Südosten, die noch nicht kartiert oder beprobt worden sind.

Hier geht es zum Video: Update zur Magnetikvermessung

Wir sind begeistert von den ersten Ergebnissen dieser drohnengestützten magnetischen Vermessung, denn sie bestätigt nicht nur unser Geomodell, sondern deckt auch neue Möglichkeiten im unzureichend erkundeten South Block auf, so Brodie Sutherland, CEO von Tocvan. Die starke Übereinstimmung der magnetischen Anomalien mit unseren geochemischen Daten an der Oberfläche untermauert das Potenzial für bedeutende Entdeckungen bei Gran Pilar. Wir sind damit bestens aufgestellt, um unsere Explorationsarbeiten voranzutreiben, und rücken unserem Ziel näher, den gesamten Wert des Projekts für unsere Aktionäre zu erschließen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81296/TocvanVenture_071025_DEPRCOM.001.png

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81296/TocvanVenture_071025_DEPRCOM.002.png

Abbildungen 1 & 2. Oben: 1VD-Karte (erste vertikale Ableitung) der magnetischen Daten mit der Geochemie. Die magnetischen Daten sind gefiltert, um die oberflächennahen Anomalien mit den wichtigsten Verwerfungen und Strukturen im Zusammenhang mit magnetischen Tiefs (blau) zu zeigen. Magnetische Hochs (violett) stehen mit Gebieten mit Magnetitanreicherung in Verbindung mit magmatischer Aktivität (Wärmetreiber für Mineralisierung) in Zusammenhang. Die Karte umreißt ein 2 mal 2,5 km großes höffiges Gebiet. Unten: TMI-RTP-Karte (auf den Pol reduzierte Gesamtmagnetfeldstärke) mit der Geochemie. Ein großes magnetisches Hoch (violett) liegt im Zentrum des Gebiets und stimmt mit anomalen Gold- und Silberwerten überein, was möglicherweise auf ein magmatisches Zentrum oder eine wärmetreibende Quelle darunter hindeutet. Die Tiefs im Umfeld stehen mit strukturellen Merkmalen und Alteration in Verbindung mit epithermaler Mineralisierung in Zusammenhang.

Das Unternehmen bereitet derzeit den gesamten Datensatz auf, da zusätzliche Daten für den North Block erhoben werden, und führt diese mit bestehenden geophysikalischen, geologischen und geochemischen Informationen zusammen, um vorrangige Bohrziele zu ermitteln. Derzeit sind Probenahmen an der Oberfläche im Gange und in Kürze sollen Bohrungen und Schürfgrabungen aufgenommen werden. Tocvan bleibt einem systematischen Explorationsansatz verpflichtet, wobei fortschrittliche Technologien eingesetzt werden, um die Umweltbelastung so gering wie möglich zu halten, aber zugleich das Entdeckungspotenzial zu maximieren.

Tocvan ist mit einer starken Bilanz und einem engagierten Team lokaler Experten weiterhin gut aufgestellt, um dieses Programm effizient durchzuführen. Die geplanten Arbeiten erfolgen auf den zu 100 % kontrollierten Flächen. Das Unternehmen wird aktuelle Informationen bereitstellen, sobald die entsprechenden Ergebnisse vorliegen.

ZU 100 % KONTROLLIERTE VORRANGIGE ZIELE FÜR SCHÜRFGRABUNGEN UND BOHRUNGEN

1. Erweiterung des South Block in der Main Zone

a. Anschlussarbeiten zu den erfolgreichen Bohrungen 2025

i. 19,4 g/t Au auf 3,1 Metern enthalten in 106,6 Metern mit 0,6 g/t Au (Pressemitteilung vom 25. Februar 2025)

ii. 5,4 g/t Au auf 6,1 Metern enthalten in 41,2 Metern mit 1,0 g/t Au (Pressemitteilung vom 7. Mai 2025)

iii. 136 g/t Ag auf 10,7 Metern enthalten in 42,7 Metern mit 41 g/t Ag (Pressemitteilung vom 25. Juni 2025)

2. South Block (Pressemitteilung vom 12. November 2024)

a. Placer Corridor (900 Meter Streichlänge)

i. Bodenproben mit bis zu 21,2 g/t Au und >2.000 g/t Ag

b. Placer Source Area

i. Bodenproben mit bis zu 2,4 g/t Au und 22 g/t Ag

ii. Gesteinsproben mit bis zu 7,3 g/t Au und 389 g/t Ag

3. North Block

a. North Alteration Zone (3,2 km mal 1,5 km Fläche)

i. 2-Meter-Splitterprobe, 5,6 g/t Au und 106 g/t Ag (Pressemitteilung vom 19. Oktober 2023)

ii. Probe aus historischer Abbaustätte, 3,2 g/t Au und 1.225 g/t Ag (Pressemitteilung vom 8. März 2024)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81296/TocvanVenture_071025_DEPRCOM.003.png

Abbildung 1. Übersicht über das Projekt Gran Pilar, > 22 km2 aussichtsreiches Gelände mit zwei primären Zielen: South Block, der direkte Ausläufer und Erweiterung der historischen Main Zone, die durch ein sich erweiterndes Gangfeld mit noch nicht überprüften Bohrzielen definiert ist; North Block, eine 3,2 km mal 1,5 km große Zone mit Pyritisierung und Vertonung, die mit hochgradigem Gold-Silber-Gehalten übereinstimmt; das Gebiet ist noch weitgehend ungeprüft.

Wichtigste Bohrergebnisse von Gran Pilar:

- Zu den Höhepunkten des Diamantbohrkernprogramms 2025 gehören:

o 83,5 m mit 1,3 g/t Au, einschließlich 9,7 m mit 10,3 g/t Au (Pressemitteilung vom 11. März 2025)

o 97,4 m mit 0,7 g/t Au, einschließlich 36,3 m mit 1,6 g/t Au (Pressemitteilung vom 19. März 2025)

o 64,9 m mit 1,2 g/t Au, einschließlich 3,0 m mit 21,6 g/t Au und 209 g/t Ag (Pressemitteilung vom 26. März 2025)

o 46,9 m mit 0,5 g/t Au, einschließlich 2,6 m mit 7,2 g/t Au und 80 g/t Ag (Pressemitteilung vom 16. April 2025)

- Zu den Höhepunkten des RC-Bohrprogramms 2025 zählen:

o 106,8 m mit 0,6 g/t Au, einschließlich 3,1 m mit 19,4 g/t Au (Pressemitteilung vom 25. Februar 2025)

o 41,2 m mit 1,0 g/t Au, einschließlich 6,1 m mit 5,4 g/t Au (Pressemitteilung vom 7. Mai 2025)

- Zu den Höhepunkten des RC-Bohrprogramms 2024 zählen (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

o 42,7 m mit 1,0 g/t Au, einschließlich 3,1 m mit 10,9 g/t Au

o 56,4 m mit 1,0 g/t Au, einschließlich 3,1 m mit 14,7 g/t Au

o 16,8 m mit 0,8 g/t Au und 19 g/t Ag

- Zu den Höhepunkten der Phase-III-Diamant-Bohrungen 2022 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

o 116,9 m mit 1,2 g/t Au, einschließlich 10,2 m mit 12 g/t Au und 23 g/t Ag

o 108,9 m mit 0,8 g/t Au, einschließlich 9,4 m mit 7,6 g/t Au und 5 g/t Ag

o 63,4 m mit 0,6 g/t Au und 11 g/t Ag, einschließlich 29,9 m mit 0,9 g/t Au und 18 g/t Ag

- Zu den Höhepunkten der Phase-II-RC-Bohrungen 2021 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

o 39,7 m mit 1,0 g/t Au, einschließlich 1,5 m mit 14,6 g/t Au

o 47,7 m mit 0,7 g/t Au, einschließlich 3 m mit 5,6 g/t Au und 22 g/t Ag

o 29 m mit 0,7 g/t Au

o 35,1 m mit 0,7 g/t Au

- Zu den Höhepunkten der Phase-I-RC-Bohrungen 2020 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

o 94,6 m mit 1,6 g/t Au, einschließlich 9,2 m mit 10,8 g/t Au und 38 g/t Ag

o 41,2 m mit 1,1 g/t Au, einschließlich 3,1 m mit 6,0 g/t Au und 12 g/t Ag

o 24,4 m mit 2,5 g/t Au und 73 g/t Ag, einschließlich 1,5 m mit 33,4 g/t Au und 1.090 g/t Ag

- Zu den Höhepunkten der historischen Kern- und RC-Bohrungen über 15.000 m gehören:

o 61,0 m mit 0,8 g/t Au

o 21,0 m mit 38,3 g/t Au und 38 g/t Ag

o 13,0 m mit 9,6 g/t Au

o 9,0 m mit 10,2 g/t Au und 46 g/t Ag

Zusammenfassung der Massenprobe bei Pilar:

- Goldausbeute von 62 % nach 46-tägiger Laugungsperiode erzielt

- Erzgehalt von 1,9 g/t Au und 7 g/t Ag berechnet; extrahierter Gehalt von 1,2 g/t Au und 3 g/t Ag berechnet

- Die Massenprobe enthielt nur die grobe Fraktion des Materials (+3/4 bis +1/8)

- Die feine Fraktion (-1/8) deutet auf eine schnelle Ausbeute mit Rührlaugung hin

o Bottle-Roll-Rührlaugungstests lieferten eine schnelle und hohe Ausbeute: Ausbeute von 80 % Gold und 94 % Silber nach nur 24 Stunden Verweildauer

Zusätzliche metallurgische Untersuchungen:

- Ergebnisse der Gravitationsgewinnung mit Rührlaugung von fünf Mischproben liegen vor

o Gewinnung von 95 bis 99 % Gold

o Gewinnung von 73 bis 97 % Silber

o Beinhaltet Gewinnung von 99 % Au und 73 % Ag von Bohrkern-Mischprobe aus einer Tiefe von 120 m

Über Tocvan Ventures Corp.

Tocvan Ventures Corp. ist ein dynamisches Explorations- und kurzfristiges Produktionsunternehmen, das vielversprechende Gold- und Silberprojekte in der bergbaufreundlichen Region Sonora in Mexiko vorantreibt. Bei seinem Vorzeige-Gold-Silber-Projekt Gran Pilar hält Tocvan eine 100-prozentige Beteiligung an einem über 21 km² großen, vielversprechenden Grundstück, das durch den entscheidenden Landerwerb im Jahr 2023 erweitert wurde und reichlich Platz für eine skalierbare Mineninfrastruktur bietet, einschließlich einer geplanten Pilotproduktionsanlage mit einer Kapazität von 50.000 Tonnen. Das Unternehmen hält außerdem eine 51-prozentige Beteiligung an einem 1 km² großen Joint-Venture-Gebiet mit Colibri Resources und erweitert damit seine Präsenz weiter. Jüngste Explorationserfolge, darunter 3,1 Meter mit 19,4 g/t Au in oberflächennaher Tiefe, unterstreichen das Potenzial von Gran Pilar als erstklassige Gold-Silber-Lagerstätte. Darüber hinaus positioniert sich Tocvan mit seinem zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Silber-Projekt Picacho, das im produktiven Caborca Trend liegt - einer Region, in der einige der größten Goldlagerstätten Mexikos beheimatet sind - für weiteres Wachstum. Mit soliden metallurgischen Ergebnissen (bis zu 99 % Gold- und 97 % Silberausbeute) und strategischem Kapital zur Unterstützung des Wachstums ist Tocvan gut aufgestellt, um in einem von Rekordgoldpreisen geprägten Markt einen erheblichen Mehrwert für seine Aktionäre zu erzielen. Mit rund 64 Millionen ausstehenden Aktien ist Tocvan bestrebt, das volle Potenzial seiner Liegenschaften durch innovative Exploration, strategische Erschließung und investorenorientierte Initiativen zu erschließen.

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

Die Gesteins- und Bohrproben wurden zur Probenaufbereitung an die Einrichtung von ALS Limited in Hermosillo (Sonora, Mexiko) und zur Analyse an das ALS-Labor in North Vancouver geschickt. Die Einrichtungen von ALS Hermosillo und North Vancouver sind nach ISO 9001 und ISO/IEC 17025 zertifiziert. Der Goldgehalt wurde mittels einer Brandprobe mit 50 Gramm Nominalgewicht und abschließender Atomabsorptionsspektroskopie analysiert. Proben mit Goldgehalten über dem Grenzwert (>10 g/t) wurden mittels einer Brandprobe mit abschließendem gravimetrischem Verfahren analysiert. Silber und andere Elemente wurden anhand eines Vier-Säuren-Aufschlusses mit abschließendem ICP-Verfahren ermittelt. Proben mit Silbergehalten über dem Grenzwert (>100 g/t) wurden mittels eines Vier-Säuren-Erzaufschlusses mit abschließendem ICP-AES-Verfahren erneut untersucht. In die Probencharge wurden systematisch Kontrollproben, bestehend aus zertifizierten Referenzproben und Leerproben, eingefügt und im Rahmen des robusten Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokolls des Unternehmens analysiert.

Die Bodenproben wurden zur Probenaufbereitung an die Einrichtung von ALS Limited in Hermosillo (Sonora, Mexiko) und zur Analyse an das ALS-Labor in North Vancouver geschickt. Die Einrichtungen von ALS Hermosillo und North Vancouver sind nach ISO 9001 und ISO/IEC 17025 zertifiziert. Die Gold- und Multielementanalyse der Böden erfolgte durch Königswasseraufschluss und abschließendem ICP-MS-Verfahren unter Verwendung von 50 Gramm Nominalgewicht. Proben mit Goldgehalten über dem Grenzwert (1 g/t) wurden mit einem robusteren Königswasseraufschluss und abschließendem ICP-MS-Verfahren erneut analysiert. Proben mit Silbergehalten über dem Grenzwert (>100 g/t) wurden mittels eines Vier-Säuren-Erzaufschlusses mit abschließendem ICP-AES-Verfahren erneut untersucht. In die Probencharge wurden systematisch Kontrollproben, bestehend aus Leerproben und zertifizierten Referenzmaterialien, eingefügt und im Rahmen des robusten Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokolls des Unternehmens analysiert.

Brodie A. Sutherland, CEO von Tocvan Ventures Corp., und qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person/QP) im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.

