OTS: enomyc / enomyc: Weiterer Asset Deal mit The Customization Group

enomyc: Weiterer Asset Deal mit The Customization Group Hamburg (ots) - Die M&A-Experten der Mittelstandsberatung enomyc haben einen Investor für sendmoments gefunden. Das Unternehmen (sendmoments.de) verkauft Einladungs- und Grußkarten, Fotobücher sowie Event-Dekoration. Käufer ist The Customization Group (TCG), Europas führende Plattform für personalisierte Produkte. Sendmoments erweitert das Portfolio von TCG und stärkt die Position des Unternehmens im wachsenden Segment "Occasion Gifting". enomyc hatte bereits die Übernahme der Assets von ORWO Mitte des Jahres durch TCG begleitet. Diesmal waren die M&A-Experten von den Anwälten der Eigenverwaltung von GT Restructuring, Dr. Gordon Geiser und Dr. Benedikt de Bruyn, sowie dem Sachwalter Dr. Philip Heinke (Jaffé Anwälte) mit der Investorensuche beauftragt worden. Projektverantwortlicher Partner bei enomyc war Dr. Tim Bauer. sendmoments wurde 2010 in München gegründet und zählt zu den führenden deutschen Online-Shops für individuelle Papeterie, Karten und Fotoprodukte. Mit einer breiten Auswahl an Designs und einer großen Kundenbasis hat sich das Unternehmen als feste Größe im Markt etabliert. Sendmoments soll auch unter dem Dach der TCG als eigenständige Marke erhalten bleiben. TCG baut mit der Übernahme seine Marktführerschaft in Europa aus und gewinnt zusätzliche Expertise im Bereich anlassbezogener Fotogeschenke. Zum Marken- und Plattform-Portfolio von TCG zählen u. a. MEINFOTO (D2C) und merchOne (B2B). TCG betreibt Standorte in Europa und den USA und liefert KI-gestützt maßgeschneiderte Produkte an Millionen Kundinnen und Kunden weltweit. "Die Übernahme durch TCG stellt sicher, dass die Marke Sendmoments auch langfristig erfolgreich am Markt bestehen kann", so enomyc-Projektleiter Peter Kink. Über enomyc: enomyc ist eine europaweit tätige Beratung für mittelständische Unternehmen und wurde 2003 mit einer klaren Mission gegründet: Ein krisensicheres, nachhaltiges und leistungsstarkes Wachstum von Unternehmen im Digitalzeitalter zu fördern. Inzwischen ist enomyc eine der führenden Unternehmensberatungen für den Mittelstand mit Standorten in Hamburg, Berlin, Frankfurt am Main, Köln, Stuttgart, München und Paris. Seit der Gründung im Jahr 2003 hat enomyc Klienten in mehr als 1.400 Projekten erfolgreich begleitet und wurde seit 2014 zwölfmal in Folge als "Beste Berater" (brand eins), seit 2017 neunmal mit dem TOP CONSULTANT Award sowie 2020 von der WirtschaftsWoche als Deutschlands beste Unternehmensberater ausgezeichnet.