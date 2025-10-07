Philadelphia Semiconductor Index - Ein Bilderbuchchart!
HSBC · Uhr
Ein Bilderbuchchart!
„Chips sind der Schmierstoff der modernen Wirtschaft!“ Nicht zuletzt deshalb wird den im Philadelphia Semiconductor Index zusammengefassten Halbleiterwerten oftmals ein konjunktureller Vorlaufcharakter unterstellt. Letzteres macht Hoffnung, denn der Chartverlauf weiß derzeit zu überzeugen. Doch der Reihe nach: Während der Einbruch im Frühjahr für eine lehrbuchmäßige Bestätigung des Aufwärtstrends seit Anfang 2016 (akt. bei 3.709 Punkten) sorgte, folgte nun auch per Monatsultimo ein neues Allzeithoch (siehe Chart). Der Vorstoß in „uncharted territory“ kommt einem der besten Signale der Technischen Analyse gleich. Charttechnisch kommt im konkreten Fall hinzu, dass damit die Kursentwicklung des Halbleiterbarometers der letzten 20 Monate als seitliche Schiebezone zwischen 4.000 Punkten und 5.932 Punkten interpretiert werden kann. Das Kursziel – abgeleitet aus dieser trendbestätigenden Formation – lässt sich langfristig auf 7.800 Punkte taxieren. Dank der guten Ausgangslage des SOX Index bleiben neben der AMD-Aktie auch viele andere Einzelwerte aus dem Sektor interessant. Doch das ist ein Thema für die nächste Analyse (siehe unten).
Philadelphia Semiconductor Index (Monthly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart Philadelphia Semiconductor Index
Quelle: LSEG, tradesignal²
